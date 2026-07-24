Pilar Ramírez dijo que el PRO copia a la Libertad Avanza en CABA y pidió mayor celeridad en la gestión

Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, acusó al PRO de copiar proyectos legislativos del bloque violeta, descartó cualquier negociación electoral con Jorge Macri antes de 2027 y trazó un retrato cercano de Karina Milei, en una entrevista en Infobae a las Nueve,

La legisladora dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet en una extensa charla en la que repasó la actividad del bloque en la Legislatura porteña, habló de la economía de la Ciudad, abordó el debate sobre salud y educación para extranjeros, y planteó el objetivo central del espacio de cara a 2027: la reelección de Javier Milei.

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El PRO copia proyectos de La Libertad Avanza, según Ramírez

Ramírez fue directa al evaluar el corrimiento discursivo del partido que gobierna la Ciudad desde hace más de veinte años. “Si nos está copiando, buenísimo. No somos celosos, nos encanta”, dijo, aunque aclaró que la imitación no alcanza: “Tenés que ir a fondo también y tenés que acompañar”.

La legisladora admitió que el fenómeno le genera cierta ironía. “Ayer justo un poco tarde decía: ‘Copyright abandonó el grupo’”, graficó entre risas, en referencia a iniciativas como el RIMI -incentivo a pymes-, el RIGI porteño, la VTV y la regulación de los trapitos, que el bloque violeta presentó antes de que el PRO las adoptara en su agenda.

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Lejos de reclamar crédito, Ramírez puso el foco en la sustancia: “Nos gustaría que no quede solo en lo discursivo”. Y fue más lejos al analizar el giro del jefe de Gobierno porteño: “Jorge cambió. Jorge fue un mazazo para ellos haber perdido la elección de la ciudad de Buenos Aires a quince puntos de diferencia nuestro”.

Para la presidenta del bloque, ese resultado electoral fue el verdadero punto de inflexión. “Nosotros se lo veníamos diciendo, pero tuvieron que tener esa caída y entender que la realidad pasa por otra”, afirmó. Y, ante la sugerencia de que el PRO podría estar sobreactuando su nuevo discurso, prefirió no personalizar pero dejó una advertencia: “No subestimemos a la gente, porque el discurso, si se queda en discurso y no se queda en hechos concretos, tampoco alcanza para mucho”.

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Cuando se le preguntó si estarían dispuestos a volver a elegir a Manuel Adorni como candidato, pese a que no asumió su banca legislativa y luego debió alejarse del gobierno por una causa patrimonial, Ramírez lo defendió sin dudar. “Él dijo que iba a asumir la banca y después tuvo un cargo de mayor jerarquía y entendió que ese era el lugar”, explicó. Sobre la causa judicial, fue escueta: “Se presentó, siempre estuvo a derecho. Hay que esperar a ver qué decide la justicia”. Y ante la pregunta directa de si lo volvería a elegir de candidato, respondió: “En esas circunstancias, seguramente sí”.

La Legislatura, al ritmo de La Libertad Avanza

Ramírez describió como “inédito” lo que ocurrió en la primera mitad del año en la Legislatura porteña. “Históricamente funcionaba a demanda de los proyectos que enviaba el Ejecutivo”, explicó. “Nosotros logramos estos primeros seis meses que la legislatura funcionara con los proyectos que nosotros queríamos que se tratasen”.

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El bloque violeta pasó de tres a catorce legisladores desde su fundación, hace menos de dos años. “Hicimos una tarea titánica, igual que la que se hizo a nivel nacional”, señaló. Como ejemplo de ese cambio de paradigma, apuntó a un dato que, a su juicio, habría sido impensable antes de la irrupción libertaria: “¿Cuándo ibas a ver que en una legislatura de la ciudad de Buenos Aires los peronistas se pelearan por presentar el proyecto de más baja de impuestos? No existía”.

La semana previa a la entrevista, los catorce legisladores del bloque se reunieron con Karina Milei en Casa Rosada para hacer un balance del semestre. “Hablamos de estos primeros seis meses y de cómo había sido la evolución en la legislatura”, contó Ramírez. En ese encuentro también participó el equipo técnico del espacio y se discutió la agenda para la segunda mitad del año.

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Los “seis meses” a los que refiere Ramírez, son los que transcurrieron desde el 10 de diciembre pasado, cuando asumieron los legisladores que ganaron las elecciones porteñas el año pasado, lo que le permitió al espacio aumentar su peso en el recinto.

Entre los proyectos pendientes, Ramírez mencionó la iniciativa de “inocencia comercial”, orientada a reducir las trabas administrativas que pesan sobre los comerciantes porteños. La descripción que hizo del problema fue concreta: “Hoy ves una ciudad que clausura comercios porque por ahí pusieron mal un papel en el tacho de basura que no iba”. Y puso un ejemplo extremo que, según dijo, es moneda corriente: “Para el comerciante chiquitito, para el peluquero de la esquina de tu casa, puede tardar siete años” en obtener las habilitaciones, con el riesgo permanente de una inspección que lo clausure.

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A ese proyecto sumó la reinstalación del principio de silencio positivo, ya aprobado a nivel nacional, que el bloque había incluido en su versión de la Ley Bases para la Ciudad y que, según Ramírez, “todavía duerme en los cajones”. “Nosotros entendíamos que en la ciudad, en determinadas condiciones, era positivo también”, explicó.

En cuanto al diálogo con otros bloques en la Legislatura, Ramírez reconoció que existen espacios de acuerdo, aunque con límites claros. “Hay personas valiosas. Más allá de las ideas de cada uno, hay una intención de que a los porteños les vaya bien”, dijo. Pero aclaró: “Después hay personas que es imposible hablar”. Y marcó una distinción entre los legisladores que trabajan en comisiones buscando puntos en común y los que, en sus palabras, “hacen un show para la cámara”: “Esas que hacen un show para la cámara, hacen un show para la cámara. Después no las vas a ver recorriendo los pasillos, yendo a las comisiones, tratando de encontrar puntos en común”.

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Karina Milei, salud para extranjeros y la reelección de Javier Milei

Consultada sobre la secretaria general de la Presidencia, Ramírez eligió un tono personal por encima del político. “Karina es una persona muy íntegra, muy trabajadora, incansable. Es una amiga, para mí me resulta difícil a veces”, admitió. Y trazó una imagen de su rutina: “Es una persona que llega a las ocho de la mañana y son las once de la noche y sigue adentro de Casa Rosada”.

Sobre si Milei tiene registro de los sectores que todavía no recuperan, fue contundente: “Sí, claro que tiene el registro. Ella tiene el registro de todo, igual que el presidente”.

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Para respaldar esa afirmación, Ramírez enumeró los datos macroeconómicos que, a su juicio, marcan la magnitud del cambio: “Nosotros veníamos de un país con doscientos once por ciento de inflación y hoy estamos casi en un dígito. La cantidad de pobres que había y hoy estamos en casi la mitad. Una economía que estaba cerrada y hoy recibe más de ciento cincuenta mil millones de dólares en RIGI". Y remató: “Nadie quiere volver atrás”.

El debate sobre el arancelamiento de la salud y la educación para extranjeros también tuvo su lugar en la charla. Ramírez defendió la postura del bloque con una distinción precisa: “Nosotros no tenemos problema con los que son ciudadanos argentinos. El problema es con el que viene acá a hacer un tour sanitario o viene a estudiar y después se va a su país. Es ordenar el sistema, no significa negarlo”. Y trazó una comparación: “Si vos vas a una universidad en Estados Unidos, en Inglaterra, la pagás. O conseguís una beca. Eso es lo que nosotros queremos”.

Señaló, además, que el problema no se limita a los extranjeros. “A veces no es solo los extranjeros. El mejor plan de salud a veces para alguien que vive en otra provincia argentina es venir acá a la ciudad a tratarse, y eso no está compensado con otras provincias o con los sistemas de salud privado”, planteó. “Es ordenar ese sistema”, insistió.

Sobre la situación de las personas en situación de calle y la tensión entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires por la falta de paradores bonaerenses, Ramírez rechazó el enfoque del reproche mutuo. “No es: te echo la culpa a vos, me echo la culpa a mí, porque al final del día son personas”, dijo. Y cuestionó el modelo de los paradores como solución única: “Muchas veces las situaciones de esos paradores son tremendas. En vez de tratar de que esas personas se reinserten por vía del trabajo, el parador mismo las expulsa porque es una situación que no es humana”.

En cuanto a un eventual acuerdo con el PRO para 2027, fue terminante: “No es algo que lo estamos pensando en este momento. Falta”. Y reforzó la postura del espacio: “Nosotros no vamos a renunciar a nuestra...” antes de dejar la frase inconclusa, en lo que funcionó como una señal clara de que La Libertad Avanza no contempla resignar su identidad en ninguna negociación.

Al cierre de la entrevista, Ramírez sintetizó el objetivo que ordena toda la estrategia del espacio: “Claro que el objetivo es la reelección del presidente, pero por el bien de todos los argentinos, porque por fin hubo alguien que dijo: ‘El rumbo es por acá’”. Y anticipó que las discusiones electorales quedan para el año próximo: “Esas discusiones van a venir el año que viene”.

Sobre el mensaje que recibe cuando sale a la calle junto a Karina Milei, describió un clima de respaldo popular: “La gente lo que te dice es esto: ‘No aflojen, no queremos volver atrás’. A Karina también le dicen mucho: ‘Cuidalo al presidente, por favor, que no aflojen, estamos con ustedes’”.

Pese a las críticas, Jorge Macri y Javier Milei mejoraron su relación en los últimos meses

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