Los tres clubes que están interesados en Franco Mastantuono tras la decisión que tomó Real Madrid sobre su futuro

Villarreal, Fulham y Fiorentina, tras los pasos de Franco Mastantuono (REUTERS/Michaela Stache)

El futuro de Franco Mastantuono en el Real Madrid atraviesa una instancia clave este verano europeo, con la directiva blanca valorando una cesión directa sin opción de compra ante el interés de al menos tres clubes europeos. La estrategia de la entidad apunta a repetir la denominada “fórmula Endrick”, priorizando el desarrollo competitivo del mediocampista argentino fuera de la institución, pero sin perder el control sobre su pase.

Los medios españoles Sport y AS y el italiano CalcioMercato, confirmaron que Fiorentina de la Serie A, Fulham de la Premier League y Villarreal de La Liga son los principales equipos que han formalizado propuestas para incorporar al joven de 18 años por un año. En todos los casos, la negociación exige la ausencia de cláusulas de compra, condición que, según detalló el periodista Fabrizio Romano constituye una postura inamovible del club presidido por Florentino Pérez.

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La opción de una cesión simple, sin opción ni obligación de compra, responde a la valoración interna sobre el potencial de Mastantuono. El mediocampista, fichado desde River Plate el verano pasado por una cifra cercana a los 60 millones de euros, es considerado un proyecto a largo plazo para el Real Madrid. “El club sigue creyendo en el jugador”, afirmó Romano, quien agregó que el objetivo es que el argentino adquiera minutos y experiencia antes de reintegrarse a la dinámica del primer equipo.

La aparición de Fiorentina como pretendiente se produjo en los últimos días, en coincidencia con el interés sostenido del Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa (tuvo al argentino bajo su mando cuando tomó las riendas del primer equipo del Real Madrid), y de Villarreal, que ya había sondeado al entorno del futbolista semanas atrás. El club italiano valora especialmente la nacionalidad italiana de Mastantuono, que le permitiría no ocupar plaza de extracomunitario en la Serie A.

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La temporada pasada, la Fiorentina finalizó en la decimoquinta posición de la Serie A, lo que ha impulsado su búsqueda de refuerzos ofensivos. Mastantuono encaja en los perfiles buscados por la secretaría técnica del club viola, que evalúa su rendimiento de manera directa en la pretemporada: el próximo 1 de agosto enfrentará al Real Madrid en un amistoso, oportunidad que podría acelerar las conversaciones, según publicó AS.

Por el lado del Fulham, la propuesta se centra en una cesión de una sola temporada, cumpliendo la exigencia de la directiva madridista de mantener la propiedad de los derechos federativos del jugador. Como resaltó el medio de la capital española, la institución considera irrenunciable esta fórmula tras la inversión de más de 60 millones de euros efectuada para fichar al argentino.

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En España, el Villarreal también manifestó interés, aunque la competencia con clubes extranjeros agrega complejidad a la definición del destino para el futbolista surgido en River Plate. La determinación final, con base en fuentes cercanas al club, involucra a la dirigencia, el entorno familiar y el propio Mastantuono, quien tendrá la última palabra sobre el destino que considere más conveniente para su desarrollo profesional.

Durante su primera campaña en el Real Madrid, Mastantuono disputó 35 partidos oficiales bajo las órdenes de Xabi Alonso y posteriormente de Álvaro Arbeloa. Registró tres goles (ante Mónaco, Levante y Albacete) y una asistencia frente al Kairat Almaty. La expectativa interna apunta a que el futbolista pueda sumar minutos de calidad y consolidarse en el fútbol europeo, con la previsión de regresar a la capital española y competir por un lugar en la plantilla dirigida por José Mourinho.

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La situación de Mastantuono se inscribe en una ventana de transferencias especialmente activa para el Real Madrid, que incorporó a Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, y formalizó las salidas de Fran García, Mario Martín, Dani Ceballos, Daniel Carvajal y David Alaba.

“El Real Madrid va a hablar con Mastantuono, con su agente y con su familia sobre la posibilidad de irse en préstamo. Es decir, un préstamo directo, sin opción de compra ni obligación de compra”, subrayó Fabrizio Romano. En las próximas semanas, se espera que la institución defina el destino del futbolista, priorizando clubes donde pueda tener protagonismo y avanzar en su adaptación al fútbol de elite.

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