Los elogios de Ernesto Tenembaum a Davoo Xeneize, el popular streamer de fútbol: “¡Qué espectacular!”

Ernesto Tenembaum elogió a Davoo Xeneize en Otro día perdido y lo ubicó junto a Tomás Rebord y Pedro Rosemblat entre los comunicadores que marcan el periodismo argentino (Video: Otro Día Perdido, Eltrece)

Ernesto Tenembaum elogió abiertamente a Davoo Xeneize durante una entrevista en Otro día perdido (El Trece), el programa conducido por Mario Pergolini, y lo puso en la misma lista que Tomás Rebord y Pedro Rosemblat como referentes de una nueva generación de comunicadores que está marcando el ritmo del periodismo argentino.

“El otro día veía a alguien, que supongo que la inmensa mayoría de gente que escucha debe conocerlo, que es Davoo Xeneize. ¡Cómo comunica este pibe! Qué espectacular”, dijo, con una admiración que Pergolini validó de inmediato.

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El intercambio se dio en el marco de una conversación más amplia sobre las distintas generaciones del periodismo argentino, desde los años de Página 12 y la irrupción de la televisión de exploración en los noventa —cuando Tenembaum hacía Día D y Pergolini conducía CQC— hasta el presente del streaming y las redes sociales. “Era todo un quilombo muy divertido. De mucha exploración, de mucha valentía, de mucha audacia, de decir: ‘Bueno, en todo caso pedimos perdón, pero permiso no’”, recordó el periodista sobre aquella etapa, antes de trazar el paralelo con los creadores de contenido actuales.

Davoo Xeneize, cuyo nombre real es David Quint, tiene 23 años y suma 5,5 millones de suscriptores entre YouTube, Twitch, Instagram, TikTok y Kick

Pergolini, por su parte, salió en defensa de esa nueva generación ante quienes la subestiman por operar fuera de los medios tradicionales. “Me enojo cuando le bajan el precio a estos chicos porque están en otros medios”, dijo el conductor. Y trazó una línea directa entre el espíritu de Página 12 o Rock & Pop en su época y el de los streamers de hoy: “En el streaming pueden hacer lo que se les antoja. ¿Y cuál es el problema? Página 12 hizo lo que se le antojara, Rock & Pop hizo lo que se le antojara en su época". Tenembaum coincidió y agregó una observación sobre los filtros que el propio mercado aplica: “No depende de que haya el dueño de un medio que lo ponga o que lo saque. De repente un tipo con un micrófono. Los que son buenos destacan”.

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Davoo Xeneize —cuyo nombre real es David Quint— tiene 23 años y acumula 5,5 millones de suscriptores combinados entre YouTube, Twitch, Instagram, TikTok y Kick. Se inició en el streaming el 5 de diciembre de 2020, al día siguiente de cumplir 18 años, con un canal dedicado exclusivamente a Boca Juniors. En menos de cuatro años se convirtió en una de las voces más escuchadas del periodismo deportivo digital en habla hispana, con análisis tácticos, críticas a la dirigencia del club y una capacidad para almacenar datos, fechas y resultados que sus seguidores convirtieron en marca registrada.

Davoo Xeneize —cuyo nombre real es David Quint— tiene 23 años y acumula 5,5 millones de suscriptores combinados entre YouTube, Twitch, Instagram, TikTok y Kick

Lo que Tenembaum destacó —la capacidad de comunicar— tiene una historia detrás que el propio Davoo contó en detalle en el ciclo Random de Infobae. Quint nació con hipoacusia, condición que heredó de su padre y que comparte con su hermano. Durante sus años escolares, la dificultad auditiva lo limitó en el aula y le cerró puertas que él mismo imaginaba: quería ser profesor de literatura, pero sabía que no podría sostener una clase con 30 alumnos sin entender lo que le decían. “Cuando fui creciendo, la audición se va perdiendo. Los últimos años de secundaria, con barbijo encima, salía de la clase llorando porque verdaderamente quería escuchar, quería aprender, pero no podía”, relató en esa entrevista.

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El streaming fue la salida que no había calculado. Trabajar desde su casa con auriculares, sin necesidad de interactuar cara a cara con grupos numerosos, le permitió desenvolverse con comodidad. “El streaming me salvó porque yo sé mucho del fútbol, amo el fútbol, tengo una personalidad que a la gente le divierte y poder trabajar desde mi casa con auriculares hizo que pueda sentirme cómodo. Y cuando me sentí cómodo, para mí eso hizo que me vaya muy bien”, dijo en Random. Durante mucho tiempo evitó mencionar públicamente su condición. Llegó incluso a sacarse los audífonos para las fotos, para que no se notaran. Cuando finalmente lo contó, la reacción de su comunidad lo sorprendió: “Me di cuenta que a la gente le chupó un huevo y eso fue lo que más me gustó”, afirmó. Desde entonces lo menciona abiertamente, con la intención de que otros jóvenes hipoacúsicos vean que la limitación no define el destino.