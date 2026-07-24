El significado del peculiar gesto de Álvaro Montero antes de su debut en Boca Juniors

Ocurrió en la previa del choque por la Copa Sudamericana en La Bombonera

Boca Juniors le ganó 1-0 a O’Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana y puso un pie en la próxima ronda. Fue la noche del estreno de Álvaro Montero, uno de los flamantes refuerzos xeneizes en este mercado, que el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena sacó tajada de la calidad de Leandro Paredes, de exquisita asistencia, y el poder de gol de Miguel Merentiel. El arquero colombiano, de sobria actuación tuvo su estreno con una valla invicta y generó intriga por el gesto que hizo frente a la cámara antes del match.

Mientras la cámara filmaba a cada uno de los futbolistas de Boca antes del saludo previo entre los planteles, Montero, que estuvo entre los juveniles Dylan Gorosito y Leonel Flores, levantó su mano derecha y flexionó varias veces su dedo índice mientras hacía contacto visual con el lente. Muchos creyeron que se trataba del ademán de disparar un arma, pero nada más alejado de la realidad: hace un tiempo, Montero reveló que ese es el gesto con el que unió un código con su hija y la hinchada de Millonarios de Bogotá, quien durante su paso lo adoptó como propio.

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Aunque durante su estadía en Vélez, equipo con el que ganó la Supercopa Argentina, no se hizo notar por ese gesto, ahora lo empleó desde el inicio de su ciclo en Boca, que desembolsó 4 millones de dólares por su ficha. Montero, que disputó la Copa del Mundo siendo suplente de Camilo Vargas en Colombia (fue eliminada en octavos de final por Suiza), ganó tres títulos en Millonarios durante su paso entre 2022 y 2025. Anteriormente estuvo en Sao Caetano de Brasil, San Lorenzo de Almagro, Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima, donde ganó otros dos torneos. En el año 2018 llegó a coincidir unos meses con Sebastián Villa, justo antes de que el extremo fuera transferido a la Ribera.

Álvaro Montero rezando junto a un poste antes del partido

Esta no es la primera vez que Montero llama la atención por alguna razón extrafutbolística, ya que durante la celebración de su último título con Tolima abrazó y levantó en el aire al árbitro Carlos Ortega, quien lo amonestó por esa irreverencia. Además, fue cuestionado por algunos hinchas rivales debido a algunas celebraciones desmedidas que él mismo se encargó de aclarar que no tenían ninguna mala intención.

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“La verdad es que pasó todo muy rápido. Pero disfrutando cada momento que se puede presentar y con la gente también. Ganar siempre es bueno para mejorar, crecer y ganar confianza. Espero que sigamos ganando seguido”, contó después del encuentro un Montero que no había llegado a estar disponible para el debut con Sarmiento de Junín en cancha de Newell’s en Copa Argentina la semana pasada.

Su mejor intervención en la noche de la Bombonera fue en el primer tiempo, cuando el cero todavía no se había roto. Martín Sarrafiore, en la puerta del área grande, sacudió de zurda a quemarropa y obligó al despeje a puro reflejo del guardameta colombiano de 31 años, que se ganó la ovación del público en ese momento y ya había sido reconocido cuando se asomó por el túnel para realizar la entrada en calor.

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La apuesta de Juan Román Riquelme con Montero se llevó a cabo años después de la recomendación de Óscar Córdoba, quien inmediatamente después de la asunción del ídolo como dirigente del club a fines de 2019, le comentó sobre este espigado golero de 2,02m. de altura que ya daba que hablar en Deportes Tolima en la liga colombiana. Ante la baja de Agustín Marchesín por lesión ligamentaria de rodilla y sin demasiadas garantías ofrecidas por Leandro Brey, la dirigencia azul y oro decidió invertir en un nuevo arquero y espera tener resultados inmediatos.