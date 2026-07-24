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Steam facilita regalar juegos: podrás enviarlos por correo y sin que el destinatario tenga cuenta

Valve eliminó varias restricciones que complicaban el envío de videojuegos y simplificó el proceso para compradores y destinatarios

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Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
Steam cuenta con nuevos métodos para regalas videojuegos. (Valve)

Valve anunció una importante actualización para Steam que simplifica el proceso de regalar videojuegos en la plataforma. A partir de ahora, los usuarios podrán enviar juegos por correo electrónico, comprarlos como invitados sin necesidad de crear una cuenta y compartir listas de deseados para que otras personas adquieran títulos de forma mucho más sencilla.

Las novedades eliminan varias de las restricciones que durante años complicaron los regalos en Steam, como la obligación de agregar previamente al destinatario a la lista de amigos o la necesidad de que el comprador tuviera una cuenta registrada.

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Con estos cambios, Valve busca hacer más accesible la compra de videojuegos como obsequio, especialmente en fechas memorables como cumpleaños, aniversarios o campañas de descuentos.

Valve busca hacer más fácil la manera de regalar juegos.
Valve busca hacer más fácil la manera de regalar juegos.

La actualización ya está disponible para todos los usuarios de Steam e incorpora cuatro funciones principales que modifican la forma de regalar títulos dentro del servicio.

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Comprar juegos sin tener una cuenta de Steam

Una de las novedades más relevantes es la ampliación del sistema de pago como invitado.

Hasta ahora, esta modalidad solo permitía comprar tarjetas de regalo digitales y algunos dispositivos de hardware comercializados por Valve. Desde esta actualización, también será posible adquirir cualquier videojuego del catálogo sin crear una cuenta de Steam.

Esto significa que una persona que no utiliza habitualmente la plataforma podrá comprar un juego para un familiar o un amigo simplemente accediendo al enlace de su lista de deseados y completando el pago.

Steam ahora te permite regalar juegos sin que el otro usuario tenga cuenta. (Steam)
Steam ahora te permite regalar juegos sin que el otro usuario tenga cuenta. (Steam)

La medida reduce considerablemente los pasos necesarios para hacer un regalo y abre la puerta a que personas ajenas al ecosistema de Steam puedan adquirir videojuegos sin registrarse.

Los juegos ahora pueden enviarse por correo electrónico

Otra de las funciones incorporadas permite enviar juegos directamente a una dirección de correo electrónico.

Anteriormente era necesario conocer el nombre de usuario o tener agregada a la otra persona dentro de Steam. Ahora basta con introducir un correo electrónico para que el destinatario reciba un enlace desde el cual podrá iniciar sesión y aceptar el regalo.

Valve aclaró que el correo utilizado para recibir el obsequio no necesita coincidir con la dirección asociada a la cuenta de Steam del usuario.

Sin embargo, esta modalidad presenta algunas condiciones. Si el regalo no es aceptado dentro de un plazo de 30 días, el importe será reembolsado automáticamente al comprador.

No necesitas que tu amigo tenga una cuenta de Steam para enviarle juegos de regalo. (Steam)
No necesitas que tu amigo tenga una cuenta de Steam para enviarle juegos de regalo. (Steam)

Además, tanto quien compra como quien recibe el videojuego deben residir en el mismo país para utilizar esta opción.

Steam simplifica los regalos entre distintas regiones

Las diferencias regionales de precios habían convertido los regalos internacionales en un proceso poco práctico.

En muchas ocasiones era necesario calcular el valor del juego en el país del destinatario o recurrir a tarjetas de regalo digitales para evitar restricciones. Con la nueva actualización, Steam realiza ese cálculo automáticamente.

Durante el proceso de compra, la plataforma adapta el precio a la región del destinatario y envía el regalo sin pasos adicionales. En este caso, sí se mantiene el requisito de que ambas personas formen parte de la lista de amigos dentro de Steam.

Steam te permite regalar juegos por correo electrónico. (Steam)
Steam te permite regalar juegos por correo electrónico. (Steam)

Esta mejora reduce errores durante la compra y facilita el envío de juegos entre países donde existen políticas de precios diferenciadas.

Compartir la lista de deseados ahora tiene una utilidad práctica

Valve también modificó el funcionamiento de la lista de deseos o Wishlist. Los usuarios podrán compartir un enlace directo con familiares o amigos para que estos compren cualquiera de los juegos incluidos.

Cuando alguien accede al enlace, Steam identifica automáticamente al propietario de esa lista y completa el destinatario del regalo durante el proceso de compra. De esta manera desaparece la necesidad de buscar manualmente el perfil correcto o de agregar previamente al usuario como amigo.

Además, será posible generar enlaces que incluyan únicamente determinados juegos, permitiendo crear listas específicas para cumpleaños, Navidad u otras celebraciones.

Esta opción también evita que el comprador tenga que adivinar qué videojuego desea realmente la otra persona.

Steam también permite enviar juegos a otras regiones.
Steam también permite enviar juegos a otras regiones. (Steam)

Valve busca hacer más accesibles los regalos digitales

La actualización responde a un cambio en los hábitos de consumo dentro del mercado de videojuegos.

Cada vez es más frecuente regalar títulos digitales en lugar de copias físicas, especialmente durante promociones como las Rebajas de Verano o las Rebajas de Invierno de Steam.

Al eliminar barreras relacionadas con las cuentas, las listas de amigos y las diferencias regionales, Valve pretende ofrecer una experiencia más parecida a la de otras plataformas de comercio electrónico.

Las nuevas herramientas también facilitan que familiares con poca experiencia tecnológica puedan comprar videojuegos para otros usuarios sin enfrentarse a procesos complejos.

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