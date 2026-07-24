“Coincidencia mágica”: Paul McCartney y Ringo Starr sorprendieron a fans de los Beatles en una calle de Liverpool

El autobús del Magical Mystery Tour de Liverpool se cruzó con Paul McCartney y una videollamada de Ringo Starr en una calle de Liverpool

Los turistas del Magical Mystery Tour de Liverpool vivieron el lunes 20 de julio un momento que difícilmente olvidarán: el autobús que recorre los lugares históricos de Los Beatles se detuvo en un semáforo en rojo en Hope Street y, en el coche de al lado, estaba Paul McCartney, con Ringo Starr al teléfono por videollamada.

El encuentro fue relatado por el diario inglés The Times y confirmado por distintos medios. El conductor del tour, Neil Morton, de 42 años, fue el primero en reconocer al músico. “Me detuve en el semáforo de Hope Street y ahí estaba Paul con Ringo por FaceTime”, contó Morton a la BBC. “Él fue quien llamó mi atención, agitando el teléfono hacia mí.” Cuando anunció a los pasajeros que tenían a McCartney al lado, nadie le creyó al principio. Apenas se giraron, la escena habló por sí sola.

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El guía del tour ese día, Tony Curley, de 71 años, describió el momento con precisión: “Bajamos la ventana y, como un auténtico Scouser (N, de la R.: denominación coloquial utilizada para referir a los habitantes de la ciudad y de todo el noroeste de Gran Bretaña), nos dijo: ‘¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?’” Curley tomó el micrófono y pidió a todos los viajeros que sacaran sus teléfonos. McCartney saludó a cada uno desde el auto y luego mostró la pantalla con Starr, en lo que el guía calculó que duró apenas un minuto. “Fue una coincidencia mágica”, dijo.

McCartney, que cumplió 84 años el pasado junio, estaba en su ciudad natal para presidir la ceremonia de graduación del Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), institución que cofundó en 1996 junto al educador y empresario Mark Featherstone-Witty. El instituto ocupa el edificio del antiguo Liverpool Institute, donde el propio McCartney y George Harrison estudiaron de jóvenes, y es colindante con el Liverpool Art College, donde estudió John Lennon. La ceremonia contó con la graduación de más de 400 alumnos de 28 países.

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Neil Morton, conductor del bus Magical Mystery Tour, reconoció a Paul McCartney en en plena calle de Liverpool y lo publicó en su cuenta de Instagram

En el acto, McCartney otorgó una compañía honorífica del LIPA al actor Stephen Graham, de 52 años, nacido en Kirkby, localidad del condado de Merseyside. Graham, conocido por su trabajo en producciones como This Is England, Boardwalk Empire y Adolescence, acumula nominaciones a los premios BAFTA, los Emmy y los Globos de Oro. Junto a él recibieron el mismo reconocimiento la actriz Cathy Tyson, el director artístico africano Oyé Paul Duhaney, el músico y autor Tom Fletcher y la productora y presidenta de los Óscar Lynette Howell Taylor.

El autobús del Magical Mystery Tour es una versión moderna del vehículo que apareció en el filme homónimo de Los Beatles de 1967, una película cuya idea original fue atribuida al propio McCartney. El recorrido dura dos horas y lleva a los visitantes por los lugares más emblemáticos de la historia del grupo: los hogares de infancia de sus integrantes, sus escuelas y el famoso Strawberry Fields, a escasa distancia del lugar donde nació John Lennon. La entrada cuesta 21,95 libras esterlinas (30 dólares).

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Según relató el guía del tour a The Times, McCartney reconoció el autobús de inmediato. Tanto Tony Courley como Neil Morton sabían que el músico estaba en la ciudad por la ceremonia del LIPA, pero no esperaban el cruce fortuito. “A veces pasa y a veces no”, dijo el guía. Morton, que lleva dos años al volante del tour, ya había tenido un encuentro anterior con McCartney en el Cavern Club, el mítico local donde Los Beatles forjaron su carrera a principios de los años sesenta.

Ringo Starr, por su parte, compartió una fotografía del encuentro en su cuenta de Instagram con el mensaje: “¿Qué les parece para un Magical Mystery Tour en Liverpool? Paz y amor, Ringo.” Los dos músicos habían coincidido recientemente en el plano artístico: el álbum de McCartney The Boys of Dungeon Lane, publicado este año —su primer disco desde McCartney III en 2020—, incluye la canción “Home To Us”, un dueto con Starr que marca la primera colaboración en estudio de los dos sobrevivientes de Los Beatles.

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