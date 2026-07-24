Casi una tonelada de cocaína en una finca agrícola: el operativo que expuso otro eslabón de las rutas del narcotráfico en Ecuador

El operativo terminó con la incautación de droga y detención de sospechosos

La Policía Nacional de Ecuador descubrió un cargamento de 950 kilogramos de clorhidrato de cocaína oculto en una finca del cantón Buena Fe, en la provincia costera de Los Ríos, durante un operativo que culminó con la detención de ocho personas y abrió una nueva investigación sobre las redes que utilizan instalaciones agrícolas para abastecer las rutas internacionales del narcotráfico.

La intervención se produjo tras varios días de labores de inteligencia desarrolladas por unidades especializadas, que identificaron movimientos considerados inusuales en una propiedad rural ubicada en una zona caracterizada por su intensa actividad agrícola y su conexión con las principales vías de transporte hacia los puertos ecuatorianos.

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Según informó la Policía, los agentes mantenían vigilancia sobre el inmueble cuando observaron a varias personas movilizando cajas de cartón dentro de la finca. La conducta levantó sospechas y motivó la intervención inmediata de los uniformados, quienes inspeccionaron las instalaciones y encontraron numerosos paquetes con cocaína escondidos en embalajes utilizados para el transporte de fruta.

El pesaje realizado posteriormente confirmó que el cargamento alcanzaba los 950 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las autoridades no informaron el tipo de fruta asociado a las cajas ni precisaron si la mercancía ya estaba lista para ser trasladada hacia un puerto marítimo o permanecía en una fase de almacenamiento.

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Los 950 kilos de droga confiscados

Las ocho personas que se encontraban en el lugar fueron aprehendidas durante el operativo y quedaron a disposición de las autoridades judiciales para el desarrollo de las investigaciones y el proceso penal correspondiente. Hasta ahora, la Policía no ha revelado la identidad de los detenidos ni ha precisado si todos tienen nacionalidad ecuatoriana.

El caso concentra la atención de los investigadores por el papel que aparentemente cumplía la finca dentro de la logística del narcotráfico. Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si la propiedad funcionaba como un centro de acopio temporal donde la droga era almacenada y preparada antes de ser incorporada a cargamentos legales destinados a exportación.

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Ese esquema ha sido identificado repetidamente por las autoridades ecuatorianas durante los últimos años. Las organizaciones criminales suelen trasladar la cocaína hasta inmuebles rurales alejados de los puertos, donde permanece almacenada mientras se coordina su incorporación a mercancías legales. El objetivo es reducir el tiempo durante el cual la droga permanece dentro de la cadena logística formal y disminuir así el riesgo de ser detectada antes de llegar a los terminales marítimos.

La provincia de Los Ríos se ha convertido en un territorio de interés para estas estructuras debido a su producción agrícola y a su ubicación estratégica. Desde esa zona es posible movilizar mercancías hacia los puertos del litoral ecuatoriano mediante corredores viales que conectan con Guayas, donde se concentra buena parte de la actividad portuaria del país.

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La droga era escondida en cajas de fruta

Las autoridades todavía no atribuyen el cargamento a una organización criminal específica. Los investigadores analizan documentos, dispositivos electrónicos y otros indicios levantados durante la intervención para establecer quién coordinaba la operación, cuál era la ruta seguida por la droga y qué destino internacional tenía previsto el cargamento.

El operativo se produce en un contexto de intensificación de las acciones contra el narcotráfico en Ecuador. Durante los últimos años, la Policía y las Fuerzas Armadas han reforzado los controles sobre fincas, empacadoras, centros logísticos y puertos, luego de que distintas investigaciones evidenciaran el uso de exportaciones agrícolas para ocultar cargamentos de cocaína con destino a Europa y Norteamérica.

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La utilización de cajas para el transporte de fruta constituye una modalidad recurrente dentro de esas operaciones. Los grupos criminales aprovechan la alta circulación de productos agrícolas y el volumen de exportaciones ecuatorianas para intentar introducir droga en contenedores que, en apariencia, transportan únicamente mercancía legal.

El caso se suma a la sucesión de operativos ejecutados durante las últimas semanas contra estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes y vuelve a reflejar el desafío que enfrenta Ecuador para impedir que su infraestructura agrícola y exportadora sea utilizada por organizaciones criminales que buscan sacar cocaína hacia otros continentes.