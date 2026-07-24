Cuánto cobrarán los empleados de comercio en julio tras el último aumento y cuál es el bono acordado

El acuerdo paritario estableció un incremento del 5,7%, distribuido en tres tramos del 1,9% entre julio y septiembre VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los empleados de comercio cobrarán con el sueldo de julio un nuevo salario como resultado del acuerdo paritario firmado esta semana entre las cámaras empresarias del sector y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

El entendimiento estableció un incremento salarial del 5,7%, que se abonará en tres tramos, además del pago de un bono extraordinario de carácter no remunerativo y por única vez.

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Si bien aún no están las planillas disponibles, para la categoría más baja del convenio, Maestranza “A”, el ingreso total de julio alcanzaría a $1.282.023, de acuerdo con los términos del convenio alcanzado entre las partes.

Según lo establecido en el nuevo convenio, el primer tramo del incremento, del 1,9%, se calcula sobre los valores expresados para junio de 2026, incluyendo la suma no remunerativa vigente a esa fecha. Al aplicar el 1,9% sobre los $1.233.585 (salario básico de junio más los $120.000 no remunerativos), el nuevo básico de julio para esa categoría queda en 1.257.023 pesos.

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A ese monto se le suman los $25.000 correspondientes a la primera cuota de la asignación extraordinaria y por única vez pactada en este acuerdo. De esta manera, el salario total de la categoría más baja del convenio para el mes de julio de 2026 ascendería a 1.282.023 pesos.

El nuevo acuerdo fue suscripto por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), en el marco de la negociación paritaria correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75.

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Las partes firmantes señalaron que todavía deberá publicarse la escala salarial oficial, que confirmará los valores definitivos correspondientes a cada categoría.

Cómo se pagará el aumento del 5,7%

El incremento salarial acordado no se aplicará de una sola vez. El convenio dispuso que el 5,7% se abonará mediante una asignación remunerativa y no acumulativa distribuida en tres tramos iguales.

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El cronograma definido establece:

1,9% a partir de julio de 2026 .

1,9% a partir de agosto de 2026 .

1,9% a partir de septiembre de 2026.

Cada uno de esos incrementos se calculará sobre las escalas correspondientes a junio de 2026, tomando también como referencia las sumas de carácter no remunerativo vigentes en ese momento.

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La asignación extraordinaria será de $50.000, se pagará en dos cuotas de $25.000 durante julio y agosto y tendrá carácter no remunerativo y no acumulativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, las partes asumieron el compromiso de volver a reunirse durante octubre para analizar las variaciones económicas registradas durante el período y evaluar la evolución de la negociación salarial.

Cuál es el bono acordado

Además del incremento salarial, el convenio incorporó una asignación extraordinaria, de carácter no remunerativo, no acumulativo y por única vez, por un total de $50.000.

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Ese bono se abonará en dos cuotas:

$25.000 junto con el sueldo correspondiente a julio de 2026 .

$25.000 junto con el sueldo correspondiente a agosto de 2026.

Qué ocurrirá con la suma fija de $120.000

El acuerdo también definió el futuro de la suma fija no remunerativa de $120.000 que ya se encontraba vigente.

Las partes resolvieron prorrogar su incorporación a las escalas salariales básicas convencionales. Esa incorporación se realizará en seis cuotas de $20.000 cada una.

El cronograma previsto es el siguiente:

Primera cuota con los básicos de diciembre de 2026 .

Segunda cuota con los básicos de enero de 2027 .

Tercera cuota con los básicos de febrero de 2027 .

Cuarta cuota con los básicos de marzo de 2027 .

Quinta cuota con los básicos de abril de 2027 .

Sexta cuota con los básicos de mayo de 2027.

El acuerdo también indicó que las sumas no remunerativas pendientes de incorporación continuarán liquidándose de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del convenio suscripto el 26 de marzo de 2026.

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En el comunicado difundido tras la firma del convenio, CAME precisó que los incrementos previstos en esta negociación no serán vinculantes para los acuerdos salariales que eventualmente se suscriban en el ámbito de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, la entidad aclaró que las sumas derivadas de los incrementos acordados constituirán el mínimo convencional vigente una vez que se produzca la homologación correspondiente.

La postura del gremio

Desde Faecys remarcaron que el convenio mantiene un esquema de seguimiento permanente de la evolución económica, con el objetivo de evitar que el poder adquisitivo quede rezagado frente al comportamiento de los precios durante el primer semestre del año.

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El secretario general del gremio, Armando Cavalieri, también se refirió al entendimiento alcanzado entre empresarios y sindicato.

“Este acuerdo refleja la voluntad de las partes de sostener un diálogo responsable y constructivo para alcanzar consensos, aun en un contexto económico complejo que afecta a toda la actividad comercial”, señaló.Además, afirmó: “La negociación colectiva sigue siendo la herramienta más valiosa para encontrar soluciones equilibradas que contemplen la realidad de los trabajadores y de las empresas”.

Cavalieri también hizo referencia a la situación que atraviesan distintos segmentos de la actividad comercial.

“Somos conscientes de las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía, particularmente el comercio, donde muchas pymes y comercios de cercanía enfrentan un escenario muy complejo”, indicó.

Luego agregó: “Por eso buscamos un entendimiento que contribuya a preservar el empleo, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y brindar previsibilidad a la actividad durante los próximos meses”.