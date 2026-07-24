Entre lágrimas Daniela Celis se despidió de Gran Hermano: “Esta casa me dio mis hijas”

La despedida de Daniela Celis de Gran Hermano, destacando el cariño por sus hijas

El clima de despedida envolvió la última noche en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La salida de Daniela Celis, una de las figuras más destacadas del reality, marcó un momento de gran carga emocional, tanto para la protagonista como para quienes siguieron su recorrido desde el inicio. El instante en que la joven cruzó la puerta, visiblemente afectada, condensó el peso de los días vividos y el significado profundo que el programa adquirió en su historia personal.

La emoción fue inmediata. Tras un par de días como visitante en esta nueva edición, Daniela recibió el aviso de que su tiempo en la casa había terminado. Lo que siguió fue un llanto incontenible, reflejo de una mezcla de nostalgia y gratitud. “Gracias Gran Hermano, Dios, gracias por esta oportunidad. La verdad que acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños”, expresó, dejando ver la huella que la experiencia dejó en ella.

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Daniela no solo se despidió de un espacio físico, sino de una etapa que transformó su vida. Al repasar en voz alta lo que significó el reality, remarcó el contraste entre la joven llena de expectativas que llegó y la mujer que ahora se marchaba. Gran Hermano le permitió concretar objetivos que, en su momento, parecían inalcanzables. “Y yo siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en el momento lo veía imposible”, afirmó con la voz entrecortada.

Así fue reingreso de Daniela Celis a Gran Hermano: Generación Dorada

El programa se convirtió, según sus propias palabras, en un verdadero lugar seguro. “Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas. Yo siento y digo que siempre fue mi lugar seguro y yo siento que ahora mi lugar seguro lo tengo afuera”, manifestó, al subrayar que su paso por la casa resultó determinante para su presente familiar.

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Para Daniela, la convivencia, los vínculos y las oportunidades surgidas dentro de Gran Hermano configuraron una red de apoyo y crecimiento personal. Esta experiencia, narrada en primera persona, expone la dimensión humana y transformadora que puede tener un programa de estas características.

El motivo principal de la emoción de Daniela al marcharse fue el deseo de reencontrarse con sus hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024. El reality había sido el escenario donde se gestaron los cambios más profundos de su vida, incluyendo la futura maternidad. “Y me voy por el amor de mi vida, es que no puedo estar un día más sin ellas. Es muy difícil para mí, la verdad que soy mamá, soy primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas”, confesó.

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Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas Aimé y Laia

La relación entre la experiencia televisiva y su nueva vida familiar fue directa. Reconoció que el show no solo le ofreció oportunidades profesionales, sino que fue el origen de su familia actual. Para ella, la maternidad y la participación en Gran Hermano están entrelazadas: el programa le dio, literalmente, una nueva vida. “Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas”, reiteró en otro pasaje de su despedida.

El llanto al abandonar la casa fue la expresión de una tensión interna: la gratitud por todo lo recibido y la necesidad urgente de retomar su rol como madre. “Estoy muy agradecida por eso”, dijo, resaltando la transformación profunda que vivió.

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Daniela Celis: "Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes”

Antes de marcharse, quiso dejar un mensaje para quienes sueñan con entrar en la casa más famosa de la televisión argentina. Sus palabras, dirigidas a quienes ven en el programa una posibilidad de cambio, buscaron alentar la esperanza y la confianza en los propios sueños. “Siempre, siempre, siempre hay una huella marcada en mi corazón. Y mis dos hijas a mí que es gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones y nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes”, concluyó al abandonar la casa.