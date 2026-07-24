Fotos, videos y documentos de WhatsApp pueden llenar la memoria de tu celular: aprende a eliminarlos fácilmente

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más espacio puede ocupar en un celular debido a la gran cantidad de fotografías, videos, audios, documentos y archivos que los usuarios intercambian a diario.
Para facilitar la gestión del almacenamiento, la plataforma de Meta incorpora una herramienta que permite identificar y eliminar rápidamente el contenido que consume más memoria, sin necesidad de revisar conversación por conversación.
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La función, denominada Administración de almacenamiento, está disponible tanto en Android como en iPhone y permite localizar los archivos más pesados, los elementos reenviados con frecuencia y los chats que ocupan más espacio. De esta forma, los usuarios pueden liberar memoria en pocos minutos y mejorar el rendimiento de su dispositivo.
Cómo acceder a la herramienta para liberar espacio
Aunque muchas personas buscan una “papelera” dentro de WhatsApp, la aplicación no cuenta con una carpeta de reciclaje tradicional. En su lugar, ofrece una sección dedicada a administrar el almacenamiento.
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Para acceder a ella solo es necesario:
- Abrir WhatsApp.
- Ingresar a Ajustes o Configuración.
- Seleccionar Almacenamiento y datos.
- Entrar en Administración de almacenamiento.
Dentro de esta sección, la aplicación organiza automáticamente el contenido según el espacio que ocupa. También muestra las conversaciones con mayor cantidad de archivos y permite revisar fotografías, videos, documentos y audios antes de eliminarlos.
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Esta organización ayuda a encontrar rápidamente los elementos que más memoria consumen y decidir cuáles conservar y cuáles borrar.
Qué archivos suelen ocupar más memoria
Con el paso del tiempo, es habitual que WhatsApp acumule una gran cantidad de contenido multimedia.
Entre los archivos que normalmente consumen más espacio se encuentran:
- Fotografías.
- Videos.
- Documentos PDF.
- Notas de voz.
- GIF.
- Stickers.
Muchos de estos archivos provienen de grupos familiares, laborales o comunitarios donde diariamente se comparten imágenes, videos y documentos que permanecen almacenados incluso después de haber sido vistos.
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Antes de eliminar cualquier elemento, WhatsApp ofrece una vista previa para evitar borrar accidentalmente fotografías importantes o documentos necesarios.
Cómo evitar que WhatsApp vuelva a llenar el almacenamiento
Eliminar archivos es solo una solución temporal si la aplicación continúa descargando automáticamente todo el contenido recibido. Por ello, Meta recomienda revisar la configuración de descarga automática.
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Esta opción también se encuentra dentro del apartado Almacenamiento y datos, donde el usuario puede decidir qué archivos desea descargar cuando utiliza datos móviles, una red WiFi o se encuentra en itinerancia.
Desactivar la descarga automática de videos o fotografías en determinados chats ayuda a reducir considerablemente el espacio que WhatsApp ocupa con el paso de las semanas.
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Realizar una limpieza periódica también contribuye a mantener un mejor funcionamiento del teléfono, especialmente en dispositivos con poca capacidad de almacenamiento.
Un celular con más espacio ofrece un mejor rendimiento
Liberar memoria no solo permite guardar más fotografías o instalar nuevas aplicaciones. Cuando un dispositivo dispone de mayor espacio libre, suele responder con mayor rapidez y reducir los problemas relacionados con el almacenamiento insuficiente.
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Además, evita que aparezcan mensajes de advertencia al intentar descargar archivos, grabar videos o actualizar aplicaciones.
Dedicar algunos minutos a revisar periódicamente el contenido multimedia de WhatsApp puede prolongar el buen rendimiento del equipo sin necesidad de recurrir a aplicaciones externas.
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El nuevo punto verde mostrará quién está conectado
Además de las herramientas para administrar archivos, WhatsApp continúa incorporando nuevas funciones destinadas a mejorar la experiencia de los usuarios.
Una de las más recientes es el indicador de conexión mediante un punto verde, una característica que permitirá identificar cuándo un contacto tiene abierta la aplicación y se encuentra activo.
El indicador aparecerá sobre la fotografía de perfil del usuario dentro de la aplicación y se actualizará en tiempo real mientras esa persona permanezca conectada.
Su objetivo es ofrecer una referencia rápida sobre la disponibilidad de un contacto antes de iniciar una conversación.
La función respetará la privacidad del usuario
Meta aclaró que esta nueva herramienta seguirá las preferencias de privacidad configuradas por cada persona.
Quienes no deseen mostrar cuándo están conectados podrán modificar esta opción desde Ajustes, ingresar a Privacidad y seleccionar Hora de últ. vez y En línea.
Desde allí será posible decidir quién puede visualizar el estado de conexión mediante opciones como Nadie, Mis contactos o las alternativas disponibles según la configuración elegida.
Actualmente, el indicador del punto verde se encuentra disponible para usuarios de las versiones beta de WhatsApp en Android e iPhone, aunque se espera que llegue de forma gradual a la versión estable durante los próximos meses.
Con estas herramientas, WhatsApp busca facilitar tanto la administración del almacenamiento como la comunicación entre los usuarios, ofreciendo funciones que ayudan a mantener el teléfono con más espacio disponible y una experiencia de uso más práctica dentro de la aplicación.
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