El Niño podría alcanzar su mayor intensidad en más de un siglo: estiman que 2027 será el año más caluroso

El evento de El Niño podría superar todos los registros históricos desde el siglo XIX, según expertos internacionales (Foto Infobae Centroamérica/Cortesía)

El fenómeno climático de El Niño que se intensifica en el océano Pacífico se perfila como el más intenso en al menos 150 años, según informaron hoy investigadores en una rueda de prensa citada por Nature.

Si se cumplen las predicciones presentadas, la oleada de calor que el evento liberará del océano, sumada al calentamiento global provocado por el cambio climático antropogénico, podría convertir 2027 en el año más caluroso jamás registrado y desencadenar fenómenos meteorológicos extremos en distintas regiones.

De acuerdo con Zeke Hausfather, científico climático de Berkeley Earth, un conjunto de proyecciones basadas en modelos sugiere que el pico de este El Niño superaría al anterior récord por un margen amplio.

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En la rueda de prensa, afirmó que “no es descabellado pensar” que este evento, sumado al cambio climático, podría elevar la temperatura media global en 2027 hasta 1,7 °C por encima del promedio preindustrial, lo que situaría al planeta al borde de superar el umbral de 1,5 °C que los gobiernos se comprometieron a evitar en virtud del Acuerdo de París.

La señal que describió la revista Nature se alinea con lecturas previas planteadas en notas de Infobae a partir de actualizaciones del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad (IRI, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos) y de análisis difundidos por el sitio Meteored: el escenario central para el ciclo 2026/2027 volvió a empujar hacia arriba la hipótesis de un “súper El Niño”, con un calentamiento que podría superar los 3 °C en la región Niño 3.4 entre octubre y diciembre.

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Un salto de magnitud: los modelos que proyectan un récord por encima de 2015-2016

Científicos proyectan que el fenómeno acentuará el calentamiento global en los próximos años (Europa Press)

Hausfather comparó proyecciones de 14 modelos climáticos para este fenómeno y sostuvo que la estimación media de la temperatura máxima de la superficie del mar en el Pacífico sería aproximadamente 0,8 °C superior al récord anterior establecido en 2015-16. “No es algo seguro, pero la probabilidad ha aumentado mes a mes”, afirmó.

En paralelo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó una probabilidad del 80% de que se desarrolle un evento “muy fuerte” para finales de año, con casi total certeza de que las condiciones de El Niño persistirán al menos hasta abril de 2027, según detalló Nature.

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Michelle L’Heureux, meteoróloga de la NOAA que dirige el equipo de predicción de ENSO de la agencia en College Park, Maryland, explicó en la rueda de prensa: “En estos momentos, estamos viendo todos los indicadores de un acoplamiento atmósfera-océano muy intenso en todo el océano Pacífico ecuatorial, lo que nos da más confianza en que, en última instancia, veremos un El Niño ‘muy fuerte’ que se situaría entre los El Niño más intensos de nuestro registro histórico”.

La nota de Infobae aportó el correlato de datos observados y umbrales en la región Niño 3.4. Según los datos semanales del Centro de Predicción Climática (CPC) de la NOAA, en la semana que finalizó el 15 de julio se registró una anomalía absoluta de +2,1 °C respecto de la climatología, la segunda consecutiva con anomalías absolutas iguales o superiores a 2 °C.

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Aunque ese valor no alcanza por sí solo para clasificar oficialmente el fenómeno como “muy intenso”, la misma nota remarcó que las anomalías relativas —el indicador oficial— alcanzaron 1,4 °C, cerca del umbral de 1,5 °C para un evento “fuerte”.

Qué puede pasar con la temperatura global: 2027, 2026 y el umbral de 1,5°C

Las proyecciones climáticas indican que 2027 podría establecer un nuevo récord de temperatura global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nature planteó que el efecto combinado del calor liberado por El Niño y el calentamiento global antropogénico probablemente convertiría 2027 en el año más caluroso jamás registrado. En ese marco, Hausfather sostuvo que “no es descabellado pensar” en un aumento de 1,7 °C por encima del promedio preindustrial en 2027.

Además, el mismo investigador afirmó que existe una probabilidad considerable de que el fenómeno aumente las temperaturas lo suficiente en los próximos meses como para que 2026 también sea un año récord de calor.

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La meteoróloga de Meteored Cindy Fernández vinculó la intensificación de anomalías con una tendencia de fondo: “Los últimos´niños´ tienden a tener cada vez mas anomalía ya que por el cambio climático el océano esta cada vez mas caliente”. En otro pasaje, añadió: “Así que le cuesta menos trabajo al agua calentarse a valores cada vez mas atípicos porque comienza con temperaturas cada vez mas elevadas”.

Fernández también planteó una lectura sobre el impacto del calor oceánico en el sistema atmosférico: “el problema con un agua mas caliente, es que ese calor también se lo trasfiere a la atmosfera”. En ese marco, afirmó: “Así que es posible que este año sea uno de los mas cálidos registrados en la historia, aumentando los efectos del calentamiento global”.

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Pronósticos extremos y cautelas: “súper El Niño”, precisión y clasificación oficial

El Niño 2026/2027 presenta una probabilidad elevada de alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte, según la NOAA (Foto, NOAA vía AP)

El marco de Nature incluyó un punto clave para la lectura del episodio: “El hecho de que se esté produciendo un fenómeno de El Niño ahora no es sorprendente”, porque el ENSO alterna históricamente entre fases cálidas (El Niño) y frías (La Niña) cada dos a siete años. Sin embargo, el artículo remarcó que las últimas predicciones sugieren que el evento podría intensificarse aún más de lo previsto.

El licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón, había explicado a Infobae que “de acuerdo a los análisis que realizan NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), el evento de El Niño que es un fenómeno totalmente natural ya comenzó”.

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También desde Meteored, el meteorólogo Mauricio Saldívar explicó que, a medida que se acortan los plazos, los pronósticos ganan precisión: “A medida que nos vamos acercando a las fechas en que El Niño comienza a manifestarse, los pronósticos lógicamente van mejorando su precisión. Más aún después de haber pasado la barrera de predictibilidad de El Niño, que es en el mes de mayo, junio. A partir de ahora los pronósticos son mejores”.

En esa misma nota, Saldívar enfatizó: “Todos los modelos están coincidiendo en que El Niño puede alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte”. Al mismo tiempo, marcó una cautela sobre el estatus formal del episodio: “Todavía no hay nadie que haya clasificado a este fenómeno oficialmente como un evento El Niño muy fuerte. Sabemos que va a ser fuerte a muy fuerte”.

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Fernández sumó un matiz sobre la relación entre intensidad e impactos: “La intensidad de El Niño (débil moderado, fuerte, etc) no hace que los efectos sean peores, sino que sean más probables”.

Efectos asociados: extremos, economía y presión sobre ecosistemas

Proyecciones actuales sugieren que las pérdidas económicas por el evento llegarían a 10 billones de dólares para 2032 (Cortesía: Bomberos El Salvador)

Según Nature, el patrón de olas de calor, sequías, inundaciones e incendios forestales asociado con El Niño tendría consecuencias también para las economías. Justin Mankin, investigador climático del Dartmouth College en Hanover, New Hampshire, y sus colegas estimaron que los cambios climáticos atribuidos a un fuerte El Niño en 1997-98 redujeron el crecimiento económico mundial en 5,7 billones de dólares en los años posteriores.

En la rueda de prensa, Mankin sostuvo que, si las previsiones son mínimamente correctas, el actual fenómeno de El Niño podría causar pérdidas económicas de 10 billones de dólares para 2032. Además, Nature indicó que el evento podría ejercer presión sobre ecosistemas y océanos, con una disminución en la cantidad neta de carbono que absorben de la atmósfera, y que el aumento de la temperatura del océano afecta a los arrecifes de coral, que se blanquean por el calor.

La pregunta de fondo: ¿señal de un cambio en el ciclo ENSO?

El calentamiento excepcional del océano amenaza la supervivencia de arrecifes de coral y otros ecosistemas marinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nature advirtió que este El Niño probablemente no sea el más grande que haya ocurrido en la Tierra si se analiza el registro climático a lo largo de la historia. Kaustubh Thirumalai, paleoclimatólogo de la Universidad de Arizona en Tucson, señaló que la evidencia de corales apunta a un evento muy intenso que podría haber ocurrido en el siglo XVII, aunque remarcó que es difícil establecerlo con certeza.

Según Thirumalai, la importancia del episodio no radica solo en su magnitud proyectada, sino en si podría indicar un cambio sistemático en el ciclo ENSO hacia El Niño impulsado por el cambio climático antropogénico. Planteó la pregunta de si la relación podría ser bidireccional —si el calentamiento global no solo es amplificado por El Niño, sino que también modifica su comportamiento— y sostuvo: “Para serles sincero, diría que aún no lo sabemos”.

El mismo investigador describió el escenario actual como un periodo de transición: “Nos encontramos en un estado transitorio”. Y agregó que el sistema climático “solo lo hará cuando dejemos de emitir CO₂”.