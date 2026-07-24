Sociedad

El gobierno de la Ciudad cerrará la Autopista Dellepiane durante 24 horas por la instalación de una pasarela

El corte total regirá desde este sábado a las 15 hasta el domingo a la misma hora. Habrán desvíos obligatorios hacia las colectoras en ambos sentidos entre Argentina y Escalada

Guardar
Google icon
La instalación de un puente peatonal sobre la autopista Dellepiane

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), cerrará AU Dellepiane en ambos sentidos desde este sábado 25 de julio a las 15 hasta el domingo a la misma hora para montar una nueva pasarela peatonal sobre la traza entre avenida Argentina y Escalada. Durante esas 24 horas, todo el tránsito será desviado a las colectoras.

Quienes busquen evitar la zona de obras podrán usar la autopista Perito Moreno para conectar la AU 25 de Mayo con la avenida General Paz. La nueva pasarela será instalada a la altura de Albariño. La medida forma parte de la renovación integral con la que la Ciudad busca convertir ese corredor en la primera Autopista Parque porteña y mejorar la conexión con una futura estación del Metrobús.

PUBLICIDAD

Vista aérea de dos puentes peatonales en construcción, uno naranja y uno gris, sobre una autopista con vehículos y zonas de obra
Dos puentes peatonales en fase de construcción cruzan la Autopista Dellepiane (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La pasarela permitirá unir de forma segura los dos lados de la autopista y facilitar el acceso a la futura estación del Metrobús, que estará ubicada en el centro de ambas manos. También tendrá rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y de cochecitos de bebé.

El operativo previsto incluye el posicionamiento de una grúa de gran porte sobre la autopista para montar las dos vigas principales de la estructura. Cada una pesa unas 150 toneladas y mide 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

PUBLICIDAD

Obras ya habilitadas en el corredor

De acuerdo con la información oficial, ya se colocaron vigas para otra pasarela peatonal de características similares a la altura de Basualdo. Y también fueron habilitadas la pasarela peatonal Piedra Buena, el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro y la nueva colectora Norte, que sumó un acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.

Grúas de construcción amarillas levantan una estructura metálica en un sitio de obra nocturno. Hay trabajadores y vehículos en la escena iluminada
Grúas de gran tamaño realizan trabajos de elevación y posicionamiento de una estructura metálica sobre la Autopista Dellepiane (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La intervención sobre Dellepiane integra el Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura. El proyecto busca beneficiar a 200 mil vehículos que usan esa red vial cada día, mejorar la vida de 63 mil beneficiarios directos que viven en la zona y acortar los tiempos de viaje de 15 mil usuarios del transporte público.

El plan contempla la refuncionalización de ingresos y egresos para hacerlos más fluidos y seguros, el recambio integral de defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto. En ese marco, ya fue habilitada la nueva subida de Piedra Buena sentido General Paz, una modificación que permitió retirar de la traza a tres líneas de colectivos que tenían parada sobre la autopista.

Además, se construyen nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci para dar continuidad a su recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que se interrumpían a 600 metros de la avenida General Paz. La colectora Norte ya está en funcionamiento y la Sur será habilitada el mes próximo.

Metrobús, parque lineal y obra hidráulica

En el centro de la autopista también habrá un corredor exclusivo para colectivos desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobús de la AU 25 de Mayo. Será de doble mano, tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón.

Ese corredor estará complementado por nuevas pasarelas elevadas para acceder de forma segura a cada parador desde ambos extremos y para vincular los laterales del futuro parque lineal. Esas estructuras sumarán señalización, nueva iluminación y rampas de acceso.

El proyecto prevé además la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos para caminar o correr y bicisendas.

En paralelo, la Ciudad avanza con una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen dos conductos de 2.700 metros de longitud, con diámetros de 1,5 a 2,6 metros, y la instalación de 247 nuevos sumideros.

Temas Relacionados

Ciudad de Buenos AiresInfraestructura vialCierres vialesAutopista Dellepianepasarelaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Menos autos, más peatones: las claves de una transformación urbana que avanza en las grandes ciudades

Especialistas explican cómo la redistribución del espacio público, la peatonalización y la mejora del transporte pueden cambiar la vida urbana y reducir los efectos del exceso de tránsito

Menos autos, más peatones: las claves de una transformación urbana que avanza en las grandes ciudades

Chocaron dos camiones en la Panamericana: un chofer resultó herido y se registraron graves demoras en el tránsito

Ocurrió a la altura de la Ruta 202, sentido hacia el norte, en Don Torcuato. Un vehículo quedó volcado de costado. Tres carriles fueron obstruidos. El tránsito ahora está liberado

Chocaron dos camiones en la Panamericana: un chofer resultó herido y se registraron graves demoras en el tránsito

Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión

Se trata de Hugo Daneri (27), uno de los acusados de asesinar a Walter Teves durante una pelea en 2024. La víctima estuvo en coma 651 días. El hermano del condenado, menor de edad al momento del hecho, también está imputado

Insólita condena a un asesino: mató a golpes a un hombre y le dieron 3 años y medio de prisión

El Ejército Argentino presentará el carrusel de bandas militares históricas en La Rural

La función será el domingo 26 de julio a las 19 en la pista central de la 138° Exposición Rural de Palermo, con música en vivo, coreografías, una muestra ecuestre y una puja solidaria

El Ejército Argentino presentará el carrusel de bandas militares históricas en La Rural

Vuelven las lloviznas al AMBA y se mantiene el alerta roja por bajas temperaturas en la Patagonia

El mayor riesgo de precipitaciones será hoy por la mañana y la tarde. El resto del fin de semana habrá cielo nublado, sin lluvias. Hay advertencias por nevadas en seis provincias

Vuelven las lloviznas al AMBA y se mantiene el alerta roja por bajas temperaturas en la Patagonia

DEPORTES

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Colapinto sale a pista en el segundo entrenamiento del GP de Hungría

Tras ceder su Alpine en la primera práctica, Colapinto sale a pista en el segundo entrenamiento del GP de Hungría

Tenía amarilla, hizo el gol a los 89 minutos y se sacó la camiseta en el festejo: su reacción antes de ser expulsado

Ponzinibbio reaparecerá en la UFC a los 39 años y peleará contra un luchador inglés: “Si digo que no me pasa nada, sería un hipócrita”

El significado del peculiar gesto de Álvaro Montero antes de su debut en Boca Juniors

Los cinco partidos que darán continuidad a la primera fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Anamá Ferreira cuestionó el curso de Wanda Nara: “Que tenga cuidado de no engañar a la gente”

Ernesto Tenembaum contó que lo ven parecido a Hugh Grant: “Hay algo, hay una cosa...”

Entre lágrimas Daniela Celis se despidió de Gran Hermano: “Esta casa me dio mis hijas”

INFOBAE AMÉRICA

Los homicidios en Estados Unidos cayeron 18% en 2026 y podrían alcanzar su nivel más bajo en un siglo

Los homicidios en Estados Unidos cayeron 18% en 2026 y podrían alcanzar su nivel más bajo en un siglo

Bolivia: El BID aprueba préstamo de USD 204 millones para fortalecer el suministro eléctrico en la Amazonía

Donald Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu el próximo martes en la Casa Blanca

Desaceleración del crédito aumenta la competencia entre entidades financieras y obliga a replantear estrategias en Costa Rica

El Salvador vence a Venezuela y se acerca a las semifinales de bádminton mixto en Santo Domingo 2026