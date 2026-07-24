El gobierno de la Ciudad cerrará la Autopista Dellepiane durante 24 horas por la instalación de una pasarela

La instalación de un puente peatonal sobre la autopista Dellepiane

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), cerrará AU Dellepiane en ambos sentidos desde este sábado 25 de julio a las 15 hasta el domingo a la misma hora para montar una nueva pasarela peatonal sobre la traza entre avenida Argentina y Escalada. Durante esas 24 horas, todo el tránsito será desviado a las colectoras.

Quienes busquen evitar la zona de obras podrán usar la autopista Perito Moreno para conectar la AU 25 de Mayo con la avenida General Paz. La nueva pasarela será instalada a la altura de Albariño. La medida forma parte de la renovación integral con la que la Ciudad busca convertir ese corredor en la primera Autopista Parque porteña y mejorar la conexión con una futura estación del Metrobús.

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Dos puentes peatonales en fase de construcción cruzan la Autopista Dellepiane (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La pasarela permitirá unir de forma segura los dos lados de la autopista y facilitar el acceso a la futura estación del Metrobús, que estará ubicada en el centro de ambas manos. También tendrá rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y de cochecitos de bebé.

El operativo previsto incluye el posicionamiento de una grúa de gran porte sobre la autopista para montar las dos vigas principales de la estructura. Cada una pesa unas 150 toneladas y mide 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

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Obras ya habilitadas en el corredor

De acuerdo con la información oficial, ya se colocaron vigas para otra pasarela peatonal de características similares a la altura de Basualdo. Y también fueron habilitadas la pasarela peatonal Piedra Buena, el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro y la nueva colectora Norte, que sumó un acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.

Grúas de gran tamaño realizan trabajos de elevación y posicionamiento de una estructura metálica sobre la Autopista Dellepiane (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

La intervención sobre Dellepiane integra el Sistema Integrado de Movilidad Urbana impulsado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura. El proyecto busca beneficiar a 200 mil vehículos que usan esa red vial cada día, mejorar la vida de 63 mil beneficiarios directos que viven en la zona y acortar los tiempos de viaje de 15 mil usuarios del transporte público.

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El plan contempla la refuncionalización de ingresos y egresos para hacerlos más fluidos y seguros, el recambio integral de defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto. En ese marco, ya fue habilitada la nueva subida de Piedra Buena sentido General Paz, una modificación que permitió retirar de la traza a tres líneas de colectivos que tenían parada sobre la autopista.

Además, se construyen nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci para dar continuidad a su recorrido por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que se interrumpían a 600 metros de la avenida General Paz. La colectora Norte ya está en funcionamiento y la Sur será habilitada el mes próximo.

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Metrobús, parque lineal y obra hidráulica

En el centro de la autopista también habrá un corredor exclusivo para colectivos desde Piedra Buena hasta el empalme con el Metrobús de la AU 25 de Mayo. Será de doble mano, tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón.

Ese corredor estará complementado por nuevas pasarelas elevadas para acceder de forma segura a cada parador desde ambos extremos y para vincular los laterales del futuro parque lineal. Esas estructuras sumarán señalización, nueva iluminación y rampas de acceso.

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El proyecto prevé además la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, senderos para caminar o correr y bicisendas.

En paralelo, la Ciudad avanza con una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos durante lluvias intensas. Los trabajos beneficiarán a más de 3.700 vecinos e incluyen dos conductos de 2.700 metros de longitud, con diámetros de 1,5 a 2,6 metros, y la instalación de 247 nuevos sumideros.

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