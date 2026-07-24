Costa Rica

Desaceleración del crédito aumenta la competencia entre entidades financieras y obliga a replantear estrategias en Costa Rica

Coopecaja advierte que el menor crecimiento del financiamiento al sector privado presiona la rentabilidad del sistema financiero y plantea retos en materia de liquidez, gestión de riesgos y captación de clientes

Guardar
Google icon
Hombre en traje firma documentos en un escritorio de banco, frente a empleada sonriente. Mesas con monitores, carpetas, planta. Ventana con edificios urbanos.
Coopecaja considera que la desaceleración del crédito representa uno de los principales desafíos para el sistema financiero costarricense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaceleración en el crecimiento del crédito al sector privado se perfila como uno de los principales desafíos para el sistema financiero costarricense durante los próximos meses, al reducir el ritmo de colocación de préstamos y obligar a bancos, cooperativas y entidades financieras a ajustar sus estrategias comerciales para mantener su competitividad.

Así lo señaló Coopecaja, entidad que analizó las implicaciones de este comportamiento para el financiamiento, la liquidez y la rentabilidad del sector financiero. Según la cooperativa, el escenario actual exige fortalecer la gestión de riesgos, optimizar el uso de los recursos disponibles y buscar nuevas oportunidades de crecimiento en segmentos con mayor dinamismo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la entidad, la menor demanda de crédito no solo representa una reducción en la colocación de préstamos, sino que también incrementa la competencia entre las instituciones financieras por atraer y retener clientes, al tiempo que ejerce presión sobre los márgenes de rentabilidad.

La subgerente de Coopecaja, Elizabeth Morales, indicó que este contexto debe ser visto como una oportunidad para fortalecer la eficiencia institucional y adaptar las propuestas de valor a las nuevas necesidades de los usuarios.

“La desaceleración del crédito no debe interpretarse únicamente como una reducción en la actividad financiera, sino como un llamado para fortalecer la eficiencia, mantener una gestión prudente del riesgo y generar propuestas de valor que respondan a las nuevas necesidades de las personas”, explicó Morales.

PUBLICIDAD

Según el análisis de la cooperativa, uno de los principales efectos del menor crecimiento del crédito es la desaceleración en la expansión de las carteras de préstamos, situación que intensifica la competencia entre entidades financieras y obliga a desarrollar estrategias de diferenciación mediante una mejor calidad en el servicio, mayor innovación y un conocimiento más profundo de las necesidades de los asociados y clientes.

La cooperativa recomienda fortalecer la digitalización y agilizar los procesos de aprobación de créditos. (Freepik)
La cooperativa recomienda fortalecer la digitalización y agilizar los procesos de aprobación de créditos. (Freepik)

Coopecaja también señaló que una menor colocación de recursos provoca que parte del dinero captado permanezca durante más tiempo invertido en activos de menor rendimiento, lo que reduce el margen financiero y afecta la rentabilidad de las entidades.

No obstante, la institución considera que ese incremento en la liquidez también puede representar una fortaleza, siempre que los recursos sean administrados de forma eficiente. En ese sentido, una mayor disponibilidad de fondos permite mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales retiros de ahorro y fortalecer la estabilidad financiera.

Frente a este panorama, la cooperativa plantea la necesidad de enfocar los esfuerzos comerciales hacia segmentos que continúan mostrando dinamismo en la demanda de financiamiento.

Entre las áreas identificadas destacan los créditos para remodelación de vivienda, la consolidación de deudas, los proyectos sostenibles y el financiamiento dirigido a pequeñas y medianas empresas que mantengan un adecuado historial financiero.

Asimismo, la entidad considera que será necesario fortalecer los procesos de transformación digital, agilizar los mecanismos de aprobación de créditos y consolidar relaciones de largo plazo con los asociados como parte de una estrategia para mantener la competitividad.

Modelo de casa en miniatura y signo de porcentaje rojo sobre un escritorio blanco. Al fondo, una persona vestida con traje escribe documentos.
Los créditos para vivienda, pymes, proyectos sostenibles y consolidación de deudas figuran entre los segmentos con mayor dinamismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los aspectos señalados por Coopecaja es la importancia de reforzar la gestión de riesgos en un entorno caracterizado por un menor crecimiento del mercado crediticio.

La cooperativa advirtió que una competencia más intensa entre las entidades financieras podría generar presión para flexibilizar las políticas de otorgamiento de crédito o concentrar operaciones de mayor tamaño con el objetivo de incrementar la colocación, decisiones que, de no administrarse adecuadamente, podrían elevar la exposición a riesgos financieros.

Ante este escenario, la organización indicó que la prioridad debe centrarse en mantener políticas responsables de colocación, optimizar el uso de la liquidez disponible y fortalecer la fidelización de los asociados, privilegiando un crecimiento sostenible sobre resultados de corto plazo.

Según Coopecaja, el contexto actual no implica necesariamente un deterioro inmediato en la calidad de las carteras de crédito; sin embargo, sí demanda una gestión estratégica que permita preservar la rentabilidad de las entidades, responder a un mercado más competitivo y continuar ofreciendo soluciones financieras responsables tanto para las personas como para las empresas.

La entidad concluyó que el comportamiento del crédito durante los próximos meses obligará al sistema financiero a mantener un equilibrio entre el crecimiento, la prudencia en la administración del riesgo y la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, en un entorno donde la eficiencia operativa y la innovación cobrarán un papel cada vez más relevante.

Temas Relacionados

Costa RicaCoopecajaDesaceleración del créditoEntidades financierasEconomía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a alias “Diablo”: el delincuente más buscado de Costa Rica, cinco agentes heridos en el operativo

La captura fue ejecutada esta mañana por la Oficina Contra el Crimen Organizado con apoyo de unidades tácticas, luego de varios años de pesquisas. Estados Unidos ofrecía recompensa de medio millón de dólares por información que facilitara su captura.

Capturan a alias “Diablo”: el delincuente más buscado de Costa Rica, cinco agentes heridos en el operativo

Descubren el fósil de un perezoso gigante en nororiente de Honduras

Lead: Un fósil de perezoso gigante fue descubierto en San Esteban, Olancho, en un hallazgo que impulsa la investigación paleontológica en Honduras.

Descubren el fósil de un perezoso gigante en nororiente de Honduras

El Salvador: Entre 30 y 40 años de prisión para miembros de la clica BTS de la Mara Salvatrucha

La jueza dos del Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado responsabilizó a cinco hombres por su participación en la clica BTS, que operaba desde 2017 en comunidades locales

El Salvador: Entre 30 y 40 años de prisión para miembros de la clica BTS de la Mara Salvatrucha

Educación panameña presenta resultados académicos del primer trimestre con una alta tasa de aprobación estudiantil

El sistema educativo continúa acarreando deficiencias estructurales, entre ellas la deserción estudiantil

Educación panameña presenta resultados académicos del primer trimestre con una alta tasa de aprobación estudiantil

Costa Rica alcanza cifra histórica con el ingreso de 342 médicos residentes al proceso de formación de especialistas

Un total de 130 nuevos médicos residentes iniciarán su formación el próximo 1.º de agosto en hospitales y áreas de salud de la institución, con lo que concluye el proceso de admisión 2025-2026, el más grande registrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Costa Rica alcanza cifra histórica con el ingreso de 342 médicos residentes al proceso de formación de especialistas

TECNO

Estudio revela que los videojuegos mejoran la memoria, la lógica y reduce el estrés laboral

Estudio revela que los videojuegos mejoran la memoria, la lógica y reduce el estrés laboral

Qué son los satélites Starlink V3 que se lanzarán en la nave Starship y cómo mejorarán el internet satelital

Una IA analizó 170.000 huesos de aves y descubrió que la evolución no ocurre de forma gradual

Steam facilita regalar juegos: podrás enviarlos por correo y sin que el destinatario tenga cuenta

Cómo hacer capturas de pantalla en Android Auto sin usar otras apps

ENTRETENIMIENTO

Jon Bon Jovi preocupa en pleno regreso a los escenarios: suspendió un concierto por problemas de salud

Jon Bon Jovi preocupa en pleno regreso a los escenarios: suspendió un concierto por problemas de salud

Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

Shania Twain reveló los momentos más difíciles de su infancia y cómo inspiraron su álbum autobiográfico: “Rompí un ciclo”

Oprah Winfrey recordó los momentos más determinantes de su carrera: “Estaba dispuesta a arriesgarlo todo”

La aterradora transformación de Clayface: así será la versión más perturbadora del enemigo de Batman

MUNDO

Dos ataques rusos a plena luz del día dejaron al menos 11 muertos en las regiones de Kiev y Slovyansk

Dos ataques rusos a plena luz del día dejaron al menos 11 muertos en las regiones de Kiev y Slovyansk

Qué advierte la señal “DIP”: el rombo amarillo que sorprende en rutas de Estados Unidos

La ONU pidió la evacuación de 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz por la guerra

Rumania derribó un dron sobre su territorio por primera vez desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania

Ucrania lanzó un ataque con drones contra San Petersburgo que alcanzó un almacén de la cadena conocida como el “Amazon de Rusia”