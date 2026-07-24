Desaceleración del crédito aumenta la competencia entre entidades financieras y obliga a replantear estrategias en Costa Rica

Coopecaja considera que la desaceleración del crédito representa uno de los principales desafíos para el sistema financiero costarricense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaceleración en el crecimiento del crédito al sector privado se perfila como uno de los principales desafíos para el sistema financiero costarricense durante los próximos meses, al reducir el ritmo de colocación de préstamos y obligar a bancos, cooperativas y entidades financieras a ajustar sus estrategias comerciales para mantener su competitividad.

Así lo señaló Coopecaja, entidad que analizó las implicaciones de este comportamiento para el financiamiento, la liquidez y la rentabilidad del sector financiero. Según la cooperativa, el escenario actual exige fortalecer la gestión de riesgos, optimizar el uso de los recursos disponibles y buscar nuevas oportunidades de crecimiento en segmentos con mayor dinamismo.

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De acuerdo con la entidad, la menor demanda de crédito no solo representa una reducción en la colocación de préstamos, sino que también incrementa la competencia entre las instituciones financieras por atraer y retener clientes, al tiempo que ejerce presión sobre los márgenes de rentabilidad.

La subgerente de Coopecaja, Elizabeth Morales, indicó que este contexto debe ser visto como una oportunidad para fortalecer la eficiencia institucional y adaptar las propuestas de valor a las nuevas necesidades de los usuarios.

“La desaceleración del crédito no debe interpretarse únicamente como una reducción en la actividad financiera, sino como un llamado para fortalecer la eficiencia, mantener una gestión prudente del riesgo y generar propuestas de valor que respondan a las nuevas necesidades de las personas”, explicó Morales.

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Según el análisis de la cooperativa, uno de los principales efectos del menor crecimiento del crédito es la desaceleración en la expansión de las carteras de préstamos, situación que intensifica la competencia entre entidades financieras y obliga a desarrollar estrategias de diferenciación mediante una mejor calidad en el servicio, mayor innovación y un conocimiento más profundo de las necesidades de los asociados y clientes.

La cooperativa recomienda fortalecer la digitalización y agilizar los procesos de aprobación de créditos. (Freepik)

Coopecaja también señaló que una menor colocación de recursos provoca que parte del dinero captado permanezca durante más tiempo invertido en activos de menor rendimiento, lo que reduce el margen financiero y afecta la rentabilidad de las entidades.

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No obstante, la institución considera que ese incremento en la liquidez también puede representar una fortaleza, siempre que los recursos sean administrados de forma eficiente. En ese sentido, una mayor disponibilidad de fondos permite mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales retiros de ahorro y fortalecer la estabilidad financiera.

Frente a este panorama, la cooperativa plantea la necesidad de enfocar los esfuerzos comerciales hacia segmentos que continúan mostrando dinamismo en la demanda de financiamiento.

Entre las áreas identificadas destacan los créditos para remodelación de vivienda, la consolidación de deudas, los proyectos sostenibles y el financiamiento dirigido a pequeñas y medianas empresas que mantengan un adecuado historial financiero.

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Asimismo, la entidad considera que será necesario fortalecer los procesos de transformación digital, agilizar los mecanismos de aprobación de créditos y consolidar relaciones de largo plazo con los asociados como parte de una estrategia para mantener la competitividad.

Los créditos para vivienda, pymes, proyectos sostenibles y consolidación de deudas figuran entre los segmentos con mayor dinamismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los aspectos señalados por Coopecaja es la importancia de reforzar la gestión de riesgos en un entorno caracterizado por un menor crecimiento del mercado crediticio.

La cooperativa advirtió que una competencia más intensa entre las entidades financieras podría generar presión para flexibilizar las políticas de otorgamiento de crédito o concentrar operaciones de mayor tamaño con el objetivo de incrementar la colocación, decisiones que, de no administrarse adecuadamente, podrían elevar la exposición a riesgos financieros.

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Ante este escenario, la organización indicó que la prioridad debe centrarse en mantener políticas responsables de colocación, optimizar el uso de la liquidez disponible y fortalecer la fidelización de los asociados, privilegiando un crecimiento sostenible sobre resultados de corto plazo.

Según Coopecaja, el contexto actual no implica necesariamente un deterioro inmediato en la calidad de las carteras de crédito; sin embargo, sí demanda una gestión estratégica que permita preservar la rentabilidad de las entidades, responder a un mercado más competitivo y continuar ofreciendo soluciones financieras responsables tanto para las personas como para las empresas.

La entidad concluyó que el comportamiento del crédito durante los próximos meses obligará al sistema financiero a mantener un equilibrio entre el crecimiento, la prudencia en la administración del riesgo y la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, en un entorno donde la eficiencia operativa y la innovación cobrarán un papel cada vez más relevante.

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