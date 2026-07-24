El Salvador

El Salvador vence a Venezuela y se acerca a las semifinales de bádminton mixto en Santo Domingo 2026

La selección salvadoreña de bádminton sumó un triunfo clave ante la delegación venezolana, quedando a un paso de asegurar su presencia entre los cuatro mejores equipos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

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Comité Olímpico de El Salvador, Santo Domingo 2026, bádminton, Juegos Centroamericanos y del Caribe
El equipo mixto de bádminton de El Salvador venció 4-1 a Venezuela en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

El equipo mixto de bádminton de El Salvador inició este jueves su participación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una victoria sobre Venezuela con marcador global de 4-1. El resultado coloca a la delegación salvadoreña a un paso de las semifinales, en espera del encuentro decisivo ante Barbados, según confirmó el Comité Olímpico de El Salvador (COES).

El equipo, representado por Uriel Canjura, Fátima Centeno, Gabriela Berrios, Daniela Hernández, Javier Alas y Melvin Calzadilla, mostró solidez técnica en cada uno de los enfrentamientos programados.

El primer punto para El Salvador llegó tras la actuación de Canjura y Centeno, quienes superaron a Jhonatan Wu y Mariangel García con parciales de 21-17 y 21-7. Esta victoria inicial dio confianza al equipo, que mantuvo el ritmo competitivo en los siguientes partidos. En el segundo cruce, Gabriela Berrios se impuso frente a María Rojas por 21-14 y 21-19, ampliando la ventaja salvadoreña. El tercer partido, clave para sentenciar la serie, quedó en manos de Uriel Canjura, quien derrotó a Ricardo Torres con parciales de 21-7 y 21-14.

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El triunfo en el debut del torneo mixto dejó a El Salvador a un paso de las semifinales. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

La dupla compuesta por Fátima Centeno y Daniela Hernández añadió otro triunfo al marcador nacional al superar por 2-0 a Mariangel García y María Rojas. El único revés de la jornada ocurrió en el último duelo, cuando Javier Alas y Melvin Calzadilla cayeron ante Ricardo Torres y Jhonatan Wu. A pesar de ese resultado, el balance general favoreció a El Salvador, que se prepara ahora para enfrentar a Barbados el viernes en busca de la clasificación a semifinales.

“Estamos emocionados por este triunfo ante un gran rival. Ahora vamos por Barbados para afianzar el pase a las semifinales. Los conocemos bien, ya que, incluso, hemos entrenado juntos, así que vamos a aprovechar eso”, expresó Uriel Canjura en declaraciones recogidas por el COES.

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El duelo con Barbados definirá el pase a semis

La jornada deja al equipo mixto de bádminton de El Salvador con la posibilidad concreta de avanzar a la fase de semifinales, en un torneo que reúne a los principales exponentes de la región y que se desarrolla bajo estrictos estándares competitivos.

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El próximo cruce ante Barbados definirá si El Salvador avanza a las semifinales del bádminton mixto en Santo Domingo 2026. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

El equipo cuscatleco tendrá este viernes mientras un enfrentamiento clave ante el seleccionado barbadense en la lucha por las primera medallas de la competición.

A su vez, ese día, a las 7:00 p.m. (hora de República Dominicana), se realizará la ceremonia inaugural oficial de Santo Domingo 2026, que dará inicio formal al evento deportivo.

Entrada en calor para otras disciplinas

En el ámbito del taekwondo, los atletas Alisson Montano, Jennifer Roldán, Marjorie Larreynaga y Francisco Lara participaron este jueves en sesiones de combate, mientras que Mónica Campos y Elías Ruiz entrenaron en la modalidad de poomsae. Las prácticas tuvieron lugar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, según detalló el Comité Olímpico de El Salvador.

Por su parte, la patinadora artística Victoria Karp Leiva realizó su primer entrenamiento en el Home of the New Horizons Academic, comenzando su puesta a punto para la competencia oficial.

La patinadora artística Victoria Karp Leiva llevó a cabo su primera práctica en el Home of the New Horizons Academic, iniciando así su preparación para la competencia oficial. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)
La patinadora artística Victoria Karp Leiva llevó a cabo su primera práctica en el Home of the New Horizons Academic, iniciando así su preparación para la competencia oficial. (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador)

Mientras que la delegación de judo, integrada por Alejandra Ruiz, Adriana Rivera, Camila Rugamas, Jairo Moreno, Digo Cálix, Óscar Córdoba, Diego Pichinte y Francisco Galeano, afinó su técnica en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico.

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