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Donald Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu el próximo martes en la Casa Blanca

El presidente estadounidense mantendrá un encuentro con su par israelí, quien también asistirá al funeral del senador Lindsey Graham

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca (Europa Press/Archivo)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca (Europa Press/Archivo)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca el martes, según informó la oficina del mandatario israelí.

Como parte de la visita, el primer ministro se reunirá con el presidente Trump en la Casa Blanca el martes y asistirá al funeral del senador Lindsey Graham, amigo de Israel”, indicó la oficina de Netanyahu, añadiendo que partirá hacia Washington el lunes.

La visita del mandatario israelí se produce en momentos en que recrudecieron los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

El Ejército de Irán lanzó una nueva ola de ataques este viernes por la madrugada contra instalaciones militares en Bahréin y Jordania en respuesta al último bombardeo por parte del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el decimotercero desde la reanudación de la guerra.

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Las fuerzas estadounidenses confirmaron que la ofensiva fue dirigida contra centros de mando, depósitos de drones, sistemas de comunicación, puestos de vigilancia costera y capacidades marítimas.

EEUU completó una nueva ofensiva contra posiciones militares iraníes

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó como un “precedente incendiario” la idea expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de utilizar activos iraníes para pagar daños a buques atacados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). “Apoderarse de los activos de otra nación para pagar reclamaciones futuras no relacionadas es un precedente incendiario”, afirmó.

Este viernes, Netanyahu anunció que su gobierno establecerá nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada y legalizará otros ya existentes, tras un enfrentamiento que dejó dos israelíes y cuatro palestinos muertos.

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Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, anunciaron una serie de medidas, entre ellas redadas en aldeas palestinas sospechosas de albergar milicianos y la aceleración de la legalización de asentamientos agrícolas y la creación de otros nuevos.

Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha pedido este viernes la evacuación de unos 6.000 marineros que siguen atrapados en el estrecho de Ormuz a medida que continúa la ofensiva contra Irán y el bloqueo de las embarcaciones, que no pueden navegar de forma segura para abandonar el golfo Pérsico.

“Pido a todos los Estados y los actores pertinentes garantizar urgentemente la protección de los marinos varados, lo que incluye asegurar el acceso efectivo a la asistencia consular, los suministros y servicios esenciales, así como facilitar las evacuaciones y repatriaciones”, ha afirmado la portavoz de Turk, Shabia Mantoo, en una rueda de prensa en Ginebra, Suiza.

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