Menos autos, más peatones: las claves de una transformación urbana que avanza en las grandes ciudades

La transformación urbana busca redistribuir el espacio público para dar más prioridad a los peatones, que hoy disponen de menos superficie en la mayoría de las ciudades

En las ciudades, la lucha por el espacio público es una cuestión central. El debate involucra a quienes usan autos, bicicletas y a los peatones. Actualmente, el automóvil acapara entre el 60% y el 80% del espacio en la calle, contando estacionamiento y circulación. Esta situación genera discusiones sobre cómo asignar la superficie disponible y qué prioridades deben regir en la gestión urbana.

El analista, Emma Ferrario afirmó en Infobae en Vivo que la calle tiene una única superficie y que la decisión sobre su uso impacta directamente en la vida urbana. “Entre el estacionamiento y la circulación es para el auto, y la vereda te queda algo que es el residual entre el cordón y la pared”, describió.

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El especialista sostuvo que la tendencia a privilegiar al automóvil proviene de una visión de ciudad que se consolidó desde la década de 1920, cuando el auto ganó protagonismo como medio de transporte para ir y volver del trabajo.

La discusión sobre el espacio público no es reciente. Ferrario aseguró que “hay mucho debate en torno a cómo hacemos para darle la prioridad que merecen los peatones”. Según su análisis, en la mayoría de las ciudades el peatón es quien menos espacio tiene, aunque representa una parte sustancial de los desplazamientos diarios.

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Modelos internacionales de peatonalización

Ferrario expuso el caso de Gante, Bélgica, como ejemplo de transformación urbana. En 2017, el alcalde de esa ciudad declaró peatonal el centro y dividió el resto en seis zonas. El tránsito entre zonas solo es posible a través de un anillo de circunvalación, con el objetivo de reducir el tráfico de paso que, en ese momento, representaba el 40% del movimiento interno.

La medida generó una fuerte resistencia. Se registraron amenazas hacia las autoridades. Sin embargo, los resultados mostraron una mejora en la calidad de vida urbana: aumentó el uso de la bicicleta, disminuyeron los accidentes y la calidad del aire mejoró notablemente.

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El automóvil ocupa entre el 60% y el 80% del espacio público en la calle, entre circulación y estacionamiento, y condiciona la vida urbana en las grandes ciudades Julián Álvarez/Telam

Según Ferrario, la discusión sobre la peatonalización tiene múltiples variables y “sucede todo el tiempo”. Destacó que priorizar al peatón implica discutir una visión integral de la ciudad y no solo el flujo vehicular.

Beneficios económicos, sociales y de salud

Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid señala que el comercio puede crecer hasta un 20% en zonas peatonalizadas. En Londres, la peatonalización de Oxford Street logró que siete de cada diez comercios aumentaran sus ventas.

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El especialista detalló otros efectos positivos, como la reducción del ruido hasta en un 50% y la mejora en la salud pública. “Por cada dólar invertido en infraestructura de peatonalización, se ahorran tres dólares en salud”, afirmó.

Además, las intervenciones urbanas como la reducción de la velocidad máxima en calles (“zona treinta”) y la nivelación de calzadas contribuyen a disminuir los accidentes viales.

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En Buenos Aires, algunos barrios implementaron estas medidas, aunque Ferrario reconoció que cada cambio genera tensiones con los vecinos. Subrayó la importancia de incluir a la comunidad en el diseño y la ejecución de estas políticas para garantizar su sostenibilidad.

Transporte público y movilidad: desafíos en la Ciudad de Buenos Aires

La relación entre la restricción al uso del automóvil y el fortalecimiento del transporte público resulta esencial para el éxito de la peatonalización. Ferrario explicó que, para reducir el uso del auto, es necesario ofrecer alternativas de transporte más frecuentes y predecibles. “Si vas a empezar a restringir el auto, hay que mejorar el transporte público”, sostuvo.

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El especialista citó el caso de Londres, donde la mejora del transporte público precedió a la implementación de restricciones para ingresar al centro. Sin embargo, advirtió que estas medidas deben considerar también la regulación del estacionamiento y la logística de abastecimiento en áreas peatonalizadas.

La peatonalización del centro de Gante en 2017 redujo el tráfico de paso, aumentó el uso de la bicicleta y mejoró la calidad del aire y la seguridad vial Julián Álvarez/Telam

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de las personas se traslada en transporte público, en bicicleta o a pie. Solo un 25% utiliza automóvil. Ferrario advirtió que el aumento en el precio del transporte y la proliferación de aplicaciones de viajes podrían modificar esta proporción, desplazando a algunos usuarios hacia el auto particular o el taxi.

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Cambios urbanos y percepción de la seguridad

La pandemia y el auge del trabajo remoto vaciaron el microcentro porteño y transformaron la dinámica urbana. Según Ferrario, la revalorización de zonas peatonalizadas suele elevar el precio de los alquileres y puede generar nuevos desafíos para el acceso a la vivienda.

El especialista destacó la importancia de la seguridad. Afirmó que “cuando tenés más gente, menos filas de autos estacionados y más visible, mejora la seguridad”, en referencia al concepto de “ojos en la calle” de Jane Jacobs.

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Estrategias graduales y flexibles para la peatonalización

Ferrario sostuvo que no es necesario implementar la peatonalización de forma total. Existen alternativas como la peatonalización parcial por días, la restricción en horarios específicos o la realización de eventos especiales. Mencionó el caso de la Avenida Paulista en San Pablo, que se convierte en peatonal los fines de semana, así como experiencias similares en Bogotá y Ciudad de México.

La planificación, indicó el especialista, debe contemplar la creación de infraestructura adecuada, como rampas, mobiliario urbano y accesibilidad, para que las personas deseen permanecer en estos espacios. También recomendó desarrollar políticas de vivienda para evitar la exclusión por el aumento del valor inmobiliario en zonas peatonalizadas.

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