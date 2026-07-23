Optimismo en la Casa Rosada por la reunión clave entre Bullrich y Sturzenegger que intentará cerrar el proyecto de Propiedad Privada

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a la senadora Patricia Bullrich por los pasillos del Congreso

Luego de tres postergaciones consecutivas y a raíz de las diferencias en la redacción del proyecto, que lleva al menos 15 versiones, la senadora Patricia Bullrich convocó a una reunión para cerrar la letra final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluirá la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de la secretaria de Legal y Técnica, Maria Ibarzabal Murphy.

El intercambio, que tendrá lugar esta tarde a las 16 en la Cámara de Senadores, llega luego de que la senadora propusiera postergar el debate por la ley, a raíz de los cuestionamientos de varios gobernadores, que se mostraban críticos al articulado que facilita la venta de tierras a extranjeros. Ante el escenario y la falta de apoyos, Bullrich definió posponer el tratamiento y propuso un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para evitar que todo el texto fuera rechazado.

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Esta tarde, además de la representación del Poder Ejecutivo también darán el presente los titulares de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto (Tierra del Fuego) y de Legislación General, que la tiene a Nadia Márquez (Neuquén) al frente. Además, podría presenciar el debate final un legislador de los bloques federales en representación de la postura que encarnan los mandatarios provinciales.

Como contó este medio, la legisladora explicó su punto durante la reunión de mesa política del pasado martes, y resolvió concretar la cita con el ministro, que se mostraba reticente a los cambios que la jefa del bloque libertario en la Cámara Alta quería aplicar para sancionar el proyecto. “Es un encuentro interno. El temario básicamente es la Propiedad Privada, pero es posible que vayan a ver también los otros temas que él tiene en carpeta”, planteó ante Infobae una persona del entorno de Bullrich.

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La senadora Patricia Bullrich en la Cámara de Senadores

Al planteo de los gobernadores, que apuestan a sostener el federalismo en sus territorios, se plegó además la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se tensó con la senadora en un intenso cruce por WhatsApp a raíz de su intento por suspender la sesión convocada para el jueves posterior al triunfo de la Selección Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026.

En función de la reconstrucción del intercambio, la titular del Senado acusó al Ejecutivo de intentar “vender el país”, si efectivabamente sancionaban la Ley y calificó de “indignante” el apartado sobre las tierras en defensa de la “integridad territorial”.

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La filtración de los mensajes recrudeció la disputa entre las referentes de La Libertad Avanza. “No se puede filtrar chats. Ahora perdió la confianza de todos, incluido de los senadores”, arremetieron ante este medio desde el entorno de Villarruel.

La escalada entre ambas tribus continuó, pero en el plano de los colaboradores de ambas e involucró denuncias por presuntas amenazas. Pasada la intensidad y luego de la mesa política, Bullrich se trasladó al Senado para reunirse con Villarruel con el objetivo de intentar limar asperezas y ordenar la hoja de ruta de la Cámara Alta en pleno receso invernal.

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Según supo este medio, el intercambio parece haberse dado en términos normales, y si bien permitió reducir la escalada, el vínculo entre ambas -que supo iniciar bien- parece transitar su momento más complejo.

Por otro lado, el proyecto en cuestión, postergado en tres oportunidades por diversos motivos, fue modificado en tantas oportunidades que generó confusión entre los senadores que, en varias ocasiones, debieron sesionar sin conocer al detalle la versión final. “No se trabaja así”, se expidieron desde las bancadas aliadas ante la desprolijidad del oficialismo.

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Inicialmente, la Vicepresidenta, en conjunto con los bloques dialoguistas y el peronismo, lograron eliminar el capítulo relacionado con los barrios populares, que encontraba fuerte resistencia en la Iglesia.

A una semana de la fecha prevista para sesionar, en el oficialismo se muestran optimistas por la sanción del proyecto. “Los votos van a estar”, prometieron ante este medio.

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