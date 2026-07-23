Guatemala

La PNC ejecuta 47 allanamientos en Guatemala y Quetzaltenango por casos de extorsión

Las diligencias se realizaron este jueves en 38 puntos del departamento de Guatemala y nueve en Quetzaltenango y Salcajá, y se reporta la captura de una presunta integrante del Barrio 18 en San Pedro Ayampuc

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Agente de policía detiene a mujer esposada. En otra imagen, rifles, pistolas y cargadores de munición sobre escalones de baldosas junto a un paraguas rojo.
Agentes policiales detienen a una mujer en la calle, y se muestra un decomiso de armas de fuego en un domicilio, como parte de un operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La PNC realizó este jueves 47 allanamientos en Guatemala y Quetzaltenango para perseguir casos de extorsión, ejecutar órdenes de captura y reunir pruebas contra estructuras criminales, en un operativo que también dejó decomiso de armas y el retiro de cámaras clandestinas presuntamente usadas para vigilar a vecinos y a las fuerzas de seguridad.

Del total de diligencias, 38 se desarrollaron en distintos sectores del departamento de Guatemala y nueve en Quetzaltenango y Salcajá. Las acciones estuvieron a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en coordinación con el Ministerio Público.

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En San Pedro Ayampuc, las autoridades reportaron al menos cinco capturas en un mismo sector, según una transmisión en directo difundida por la Policía Nacional Civil. En ese municipio también fueron incautadas una escopeta, una carabina, una pistola, cuatro tolvas y otros indicios que serán incorporados a las investigaciones.

Persona con chaleco de Investigación Criminal agachada, examinando una cámara de seguridad, cables, marcadores de evidencia y herramientas sobre papel en el suelo
Un agente de la unidad de Investigación Criminal SGIC recolecta elementos probatorios sobre un papel en el suelo, junto a un vehículo oficial. (PNCdeGuatemala)

En San Pedro Ayampuc fue capturada una presunta integrante del Barrio 18

Uno de los procedimientos se realizó en la colonia Lomas de San José II, en San Pedro Ayampuc, donde investigadores de la DEIC y fiscales contra el Delito de Extorsión capturaron a Dallana N, de 24 años, señalada como presunta integrante de la pandilla Barrio 18. De acuerdo con la PNC, la orden judicial en su contra era por asociaciones ilícitas y obstrucción extorsiva de tránsito.

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En la transmisión oficial, el vocero Jorge Aguilar explicó que esa imputación está vinculada a extorsiones contra el transporte de pasajeros, urbano o extraurbano, que opera en distintos sectores del departamento de Guatemala. También indicó que la detenida sería trasladada a los juzgados correspondientes para resolver su situación jurídica.

En otro cateo efectuado en la colonia Villas de San Pedro Ayampuc, investigadores del Departamento de Delitos contra la Vida de la DEIC, junto con la Fiscalía contra el Delito de Extorsión, capturaron a otra mujer requerida por asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. En un inmueble de la colonia Lomas de San Pedro Ayampuc, agentes localizaron además las armas y accesorios reportados durante la jornada.

Los cateos en Quetzaltenango dejaron tres capturas por extorsión

En las zonas 1, 3, 7 y 9 de Quetzaltenango y en Salcajá, investigadores de la Dipanda y fiscales del Ministerio Público ejecutaron nueve allanamientos con el objetivo de localizar ilícitos y fortalecer procesos de investigación en curso. En esa operación fueron capturados tres presuntos integrantes del Barrio 18 vinculados a sicariato y extorsiones en Xela.

Los detenidos son Pablo N, de 19 años, requerido por extorsión, asociación ilícita, conspiración para cometer obstrucción extorsiva de tránsito, asesinato y asesinato en grado de tentativa; Evelyn N, de 36 años; y Flor de María N, de 32 años, ambas por extorsión continuada. Las órdenes de captura fueron emitidas por un juzgado de Quetzaltenango.

La Policía Nacional Civil informó además que en Lomas de San José, San Pedro Ayampuc, investigadores retiraron cuatro cámaras de videovigilancia clandestinas instaladas en postes de alumbrado público. Según la institución, esos dispositivos eran utilizados por la mara 18 para vigilar y controlar a los vecinos, así como para monitorear a policías cuando se disponían a realizar operativos o acciones de seguridad.

Durante la cobertura en directo, Aguilar señaló que las cámaras fueron documentadas por el Ministerio Público después de ser retiradas. También dijo que los sobrevuelos con drones formaron parte del apoyo a los registros en techos y viviendas para descartar la presencia de objetos ilícitos ocultos.

Las autoridades indicaron que los operativos continuaban en la capital y en otros departamentos del país con el propósito de ubicar más evidencias y ejecutar órdenes de captura pendientes.

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