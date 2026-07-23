El colombiano John Céspedes Yanes fue extraditado de Costa Rica a Estados Unidos por su presunto mando en el Clan del Golfo

Agentes de la DEA descargan cajas y maletas de una aeronave en una pista de aeropuerto durante el amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

John Céspedes Yanes fue extraditado este jueves de Costa Rica a Estados Unidos para responder ante la justicia federal por su presunto papel de mando en el Clan del Golfo.

El colombiano cumplía una condena de nueve años por delitos de drogas en una cárcel costarricense y deberá regresar al país cuando termine el juicio.

La acusación proviene de la Corte Federal para el Distrito Este de Texas. Según la Fiscalía costarricense, la investigación ubica a Céspedes Yanes en un rol de “dirección y coordinación” dentro de una red que, “al menos desde el 2008”, movió cocaína entre Colombia, Centroamérica y Norteamérica.

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El colombiano no estaba en libertad cuando fue entregado. Cumplía una pena de nueve años por posesión, almacenamiento y transporte de drogas. El acuerdo entre las fiscalías establece que, una vez juzgado en territorio estadounidense, deberá volver a Costa Rica para completar la condena pendiente.

El caso y la cooperación con Estados Unidos

La operación fue coordinada con la DEA. Según datos del Ministerio Público costarricense, 28 de las 41 extradiciones que el país tramita en este momento provienen de Estados Unidos, lo que equivale a cerca del 70% del total.

La Corte Federal para el Distrito Este de Texas ha tramitado varios casos vinculados al narcotráfico centroamericano, y el expediente contra Céspedes Yanes se suma a esa lista.

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La presión regional sobre el Clan del Golfo

La entrega de Céspedes Yanes ocurre en un momento de presión sobre el Clan del Golfo en la región. Este jueves, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó desde Montería un ultimátum a los jefes de la organización: “Tienen 17 días para someterse y, si no se someten a la justicia, los voy a dar de baja”, según recogió Infobae.

Según la Fundación Ideas para la Paz, el Clan del Golfo incorporó cerca de 2,300 nuevos miembros solo en 2025, el mayor aumento entre las estructuras armadas ilegales de Colombia. Al cierre de ese año, los distintos grupos armados del país sumaban más de 27,000 integrantes, un aumento del 23.5% respecto de 2024.

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Ante ese escenario, Estados Unidos y Colombia acordaron esta semana el Plan Patriota 2.0, una estrategia conjunta de inteligencia y operaciones que tiene al Clan del Golfo como uno de sus principales objetivos, junto con las disidencias de las FARC y el ELN.

El giro de Costa Rica en materia de extradiciones

El caso de Céspedes Yanes muestra el cambio de Costa Rica en cooperación penal internacional. El país no tiene ejército desde 1948 y ocupa una posición estratégica en las rutas de la cocaína. El Organismo de Investigación Judicial lo calificó públicamente como un “hub” de organizaciones narcotraficantes.

La sala de la Corte Federal para el Distrito Este de Texas muestra el estrado con el escudo de Estados Unidos y documentos legales en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa situación llevó al Congreso a aprobar, en mayo de 2025, una reforma constitucional que levantó la prohibición de extraditar a nacionales, incluidos los extranjeros naturalizados, por delitos de narcotráfico y terrorismo.

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En marzo de 2026, Costa Rica extraditó al exministro de Seguridad Celso Gamboa y a su presunto socio Edwin López, alias “Pecho de Rata”, en un vuelo de la DEA con destino a Texas. Fue la primera entrega de ciudadanos costarricenses tras la entrada en vigor de la reforma.

En abril, el país extraditó a Italia al costarricense José Johnny Angulo, acusado de enviar cocaína a la organización mafiosa Ndrangheta.

Las cifras del narcotráfico en el país

En 2025 se registraron 29 detenciones con fines de extradición, la cifra más alta hasta entonces, y las autoridades esperaban superar ese número en 2026. Actualmente, cerca de 20 costarricenses permanecen bajo arresto a la espera de ser enviados a tribunales extranjeros.

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El exmagistrado, Celso Gamboa, fue extraditado con un amplio operativo, debido a sus influencias en el sistema de justicia costarricense./ (LaTeja.cr)

Según el Instituto Costarricense sobre Drogas, en 2025 las autoridades decomisaron 46.5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cantidad en la historia del país, apenas por debajo de las 47.1 toneladas de 2020.

Días antes de la extradición de Céspedes Yanes, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial costarricense, incautó 2.6 toneladas de cocaína en Cabo Matapalo, en la costa pacífica de Costa Rica. El cargamento, transportado en una embarcación semisumergible, pertenecía al Cartel Jalisco Nueva Generación y tenía como destino final Estados Unidos.