Top histórico: los 15 videojuegos imprescindibles según los expertos

La selección de los mejores videojuegos de todos los tiempos suele generar debates apasionados y listas que, con frecuencia, repiten los mismos nombres. La revista GQ Magazine propuso un enfoque distinto: en vez de limitarse a la opinión exclusiva de periodistas, convocó a 300 miembros de la industria del videojuego —desarrolladores, escritores, diseñadores, streamers y periodistas— para votar por sus títulos favoritos.
Cada participante presentó su propia lista de 10, otorgando más puntos a los juegos mejor posicionados. El resultado fue un ranking que refleja tanto el peso de la historia como la influencia de nuevas generaciones, combinando éxitos de ventas, obras de culto y propuestas indies en una mezcla de géneros y estilos.
PUBLICIDAD
15. Red Dead Redemption 2 (2018) Rockstar Games // PC, PlayStation 4, Xbox One
Rockstar elevó el estándar de los mundos abiertos con una historia intensa, marcada por el destino y la redención. El nivel de detalle técnico es asombroso, desde la animación de los caballos hasta las acciones cotidianas. Cada partida ofrece una experiencia inmersiva y cinematográfica.
14. Super Mario World (1990) Nintendo // SNES
Este clásico de plataformas acompañó el lanzamiento de la SNES y presentó a Yoshi, el carismático dinosaurio. Su diseño de niveles, la jugabilidad fluida y la banda sonora lo volvieron icónico. Sigue siendo el referente indiscutido del género.
PUBLICIDAD
13. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) Nintendo // N64
La aventura de Link en Hyrule definió la narrativa y el diseño de puzles en tres dimensiones. Su atmósfera mítica y la recordada “Song Of Time” marcaron generaciones de jugadores. Durante años, fue el número uno en las listas de mejores juegos.
12. Disco Elysium (2019) ZA/UM // PC
Este innovador RPG pone el foco en el diálogo y la introspección, dando voz a las propias contradicciones del protagonista. El jugador investiga un crimen bajo una resaca monumental en una ciudad decadente. Su profundidad psicológica y narrativa lo hacen único.
PUBLICIDAD
11. Resident Evil 4 (2005) Capcom // GameCube
Shinji Mikami revolucionó la acción en tercera persona y el género de terror con un ritmo vibrante y tensión constante. La cámara sobre el hombro influyó en innumerables títulos posteriores. El reciente remake comprobó que su vigencia sigue intacta.
10. Half-Life 2 (2004) Valve // PC
Half-Life 2 transformó la física y el diseño de entornos en el género de acción. La narrativa se integra magistralmente en la jugabilidad, haciendo cada avance memorable. Su legado se percibe en la mayoría de shooters modernos.
PUBLICIDAD
9. Dark Souls (2011) From Software // PlayStation 3, Xbox 360
Famoso por su dificultad extrema y ambientación opresiva, exige perseverancia y aprendizaje constante. Blighttown y otros escenarios hostiles ponen a prueba tanto la paciencia como la habilidad. Cada victoria ofrece una sensación genuina de logro.
8. Portal 2 (2011) Valve // PC, Mac, PlayStation 3, Xbox 360
Portal 2 combina acertijos ingeniosos basados en portales y física con un guion cargado de humor. La actuación de Stephen Merchant aporta carisma y dinamismo al juego. Es considerado un clásico moderno por su creatividad y ritmo.
PUBLICIDAD
7. Metal Gear Solid (1998) Konami // PlayStation
Este pionero del sigilo consagró a Hideo Kojima como uno de los grandes autores del medio. Su trama compleja y mecánicas innovadoras sentaron las bases del género para futuras generaciones. El enfoque cinematográfico redefinió la narrativa en videojuegos.
6. Mass Effect 2 Bioware // PC, Xbox 360
La epopeya espacial de Bioware ofrece una experiencia donde cada decisión afecta el destino de los personajes. La “Suicide Mission” es uno de los momentos más intensos y recordados del género. El equilibrio entre drama, acción y relaciones define su éxito.
PUBLICIDAD
5. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) CD Projekt Red // PC, PlayStation 4, Xbox One
Con un mundo abierto vasto y detallado, The Witcher 3 brilla por sus personajes complejos y misiones profundas. La narrativa adulta y la riqueza de su universo lo han convertido en un referente del rol moderno. Cada historia secundaria es memorable.
4. Bloodborne (2015) From Software // PlayStation 4
Bloodborne destaca por su acción acelerada y una atmósfera oscura inspirada en Lovecraft. Sin secuelas ni derivados, su universo misterioso y desafiante es único. La exigencia y originalidad lo distinguen en el catálogo de From Software.
PUBLICIDAD
3. Tetris (1985) Alexey Pajitnov // Electronika 60
La simplicidad de sus mecánicas y su carácter adictivo lo hicieron universalmente reconocible. Ha estado presente en más de 65 plataformas oficiales, cruzando generaciones y mercados. Es un icono indiscutible del diseño de videojuegos.
2. The Last of Us (2013) Naughty Dog // PlayStation 3
The Last of Us se centra en la relación entre un adulto y una adolescente en un mundo devastado. Su narrativa emotiva y su impacto se extendieron al cine y la televisión. Con 32 millones de copias vendidas, redefine el estándar del drama interactivo.
PUBLICIDAD
1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Nintendo // Switch
Breath of the Wild revolucionó los mundos abiertos con libertad total y posibilidades infinitas de exploración. Sus mecánicas sistémicas permiten experimentar y descubrir a cada paso. Marcó un nuevo estándar para la industria y la saga.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD