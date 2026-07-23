Top histórico: los 15 videojuegos imprescindibles según los expertos

GQ Magazine elaboró un ranking de los mejores videojuegos de todos los tiempos con los votos de 300 miembros de la industria del videojuego (Capturas del juego)

La selección de los mejores videojuegos de todos los tiempos suele generar debates apasionados y listas que, con frecuencia, repiten los mismos nombres. La revista GQ Magazine propuso un enfoque distinto: en vez de limitarse a la opinión exclusiva de periodistas, convocó a 300 miembros de la industria del videojuego —desarrolladores, escritores, diseñadores, streamers y periodistas— para votar por sus títulos favoritos.

Cada participante presentó su propia lista de 10, otorgando más puntos a los juegos mejor posicionados. El resultado fue un ranking que refleja tanto el peso de la historia como la influencia de nuevas generaciones, combinando éxitos de ventas, obras de culto y propuestas indies en una mezcla de géneros y estilos.

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15. Red Dead Redemption 2 (2018) Rockstar Games // PC, PlayStation 4, Xbox One

Red Dead Redemption 2 elevó el estándar de los mundos abiertos con una historia centrada en el destino y la redención

Rockstar elevó el estándar de los mundos abiertos con una historia intensa, marcada por el destino y la redención. El nivel de detalle técnico es asombroso, desde la animación de los caballos hasta las acciones cotidianas. Cada partida ofrece una experiencia inmersiva y cinematográfica.

14. Super Mario World (1990) Nintendo // SNES

Super Mario World acompañó el lanzamiento de la SNES y presentó a Yoshi en un clásico de plataformas (YouTube:@Typhlosion4President)

Este clásico de plataformas acompañó el lanzamiento de la SNES y presentó a Yoshi, el carismático dinosaurio. Su diseño de niveles, la jugabilidad fluida y la banda sonora lo volvieron icónico. Sigue siendo el referente indiscutido del género.

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13. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) Nintendo // N64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time definió la narrativa y el diseño de puzles en tres dimensiones en Hyrule (YouTube:@weissnetworktv)

La aventura de Link en Hyrule definió la narrativa y el diseño de puzles en tres dimensiones. Su atmósfera mítica y la recordada “Song Of Time” marcaron generaciones de jugadores. Durante años, fue el número uno en las listas de mejores juegos.

12. Disco Elysium (2019) ZA/UM // PC

Disco Elysium puso el foco del RPG en el diálogo y la introspección a través de una investigación criminal en una ciudad decadente (YouTube:@IGN)

Este innovador RPG pone el foco en el diálogo y la introspección, dando voz a las propias contradicciones del protagonista. El jugador investiga un crimen bajo una resaca monumental en una ciudad decadente. Su profundidad psicológica y narrativa lo hacen único.

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11. Resident Evil 4 (2005) Capcom // GameCube

Resident Evil 4 revolucionó la acción en tercera persona y el terror con la cámara sobre el hombro como marca del género

Shinji Mikami revolucionó la acción en tercera persona y el género de terror con un ritmo vibrante y tensión constante. La cámara sobre el hombro influyó en innumerables títulos posteriores. El reciente remake comprobó que su vigencia sigue intacta.

10. Half-Life 2 (2004) Valve // PC

Half-Life 2 transformó la física y el diseño de entornos, y su legado sigue presente en los shooters modernos (YouTube:@Bolloxed)

Half-Life 2 transformó la física y el diseño de entornos en el género de acción. La narrativa se integra magistralmente en la jugabilidad, haciendo cada avance memorable. Su legado se percibe en la mayoría de shooters modernos.

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9. Dark Souls (2011) From Software // PlayStation 3, Xbox 360

Dark Souls se volvió referencia por su dificultad extrema, su ambientación opresiva y la sensación de logro tras cada victoria

Famoso por su dificultad extrema y ambientación opresiva, exige perseverancia y aprendizaje constante. Blighttown y otros escenarios hostiles ponen a prueba tanto la paciencia como la habilidad. Cada victoria ofrece una sensación genuina de logro.

8. Portal 2 (2011) Valve // PC, Mac, PlayStation 3, Xbox 360

Portal 2 combinó acertijos basados en portales y física con humor, mientras que Stephen Merchant aportó carisma a la experiencia (YouTube:@Valve)

Portal 2 combina acertijos ingeniosos basados en portales y física con un guion cargado de humor. La actuación de Stephen Merchant aporta carisma y dinamismo al juego. Es considerado un clásico moderno por su creatividad y ritmo.

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7. Metal Gear Solid (1998) Konami // PlayStation

Metal Gear Solid consolidó el sigilo en PlayStation y consagró a Hideo Kojima con una trama compleja y mecánicas innovadoras (YouTube:@KefkaProduction)

Este pionero del sigilo consagró a Hideo Kojima como uno de los grandes autores del medio. Su trama compleja y mecánicas innovadoras sentaron las bases del género para futuras generaciones. El enfoque cinematográfico redefinió la narrativa en videojuegos.

6. Mass Effect 2 Bioware // PC, Xbox 360

Mass Effect 2 llevó la epopeya espacial de Bioware a PC y Xbox 360 con decisiones que afectan el destino de los personajes (YouTube:@TheSaltFactory)

La epopeya espacial de Bioware ofrece una experiencia donde cada decisión afecta el destino de los personajes. La “Suicide Mission” es uno de los momentos más intensos y recordados del género. El equilibrio entre drama, acción y relaciones define su éxito.

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5. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) CD Projekt Red // PC, PlayStation 4, Xbox One

The Witcher 3: Wild Hunt se volvió un referente del rol moderno por su mundo abierto, sus personajes complejos y sus misiones profundas.

Con un mundo abierto vasto y detallado, The Witcher 3 brilla por sus personajes complejos y misiones profundas. La narrativa adulta y la riqueza de su universo lo han convertido en un referente del rol moderno. Cada historia secundaria es memorable.

4. Bloodborne (2015) From Software // PlayStation 4

Bloodborne destacó en PlayStation 4 por su acción acelerada y una atmósfera oscura inspirada en Lovecraft

Bloodborne destaca por su acción acelerada y una atmósfera oscura inspirada en Lovecraft. Sin secuelas ni derivados, su universo misterioso y desafiante es único. La exigencia y originalidad lo distinguen en el catálogo de From Software.

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3. Tetris (1985) Alexey Pajitnov // Electronika 60

Tetris se transformó en un icono del diseño de videojuegos gracias a la simplicidad de sus mecánicas y su presencia en más de 65 plataformas oficiales (YouTube:@worldoflongplays)

La simplicidad de sus mecánicas y su carácter adictivo lo hicieron universalmente reconocible. Ha estado presente en más de 65 plataformas oficiales, cruzando generaciones y mercados. Es un icono indiscutible del diseño de videojuegos.

2. The Last of Us (2013) Naughty Dog // PlayStation 3

The Last of Us redefinió el drama interactivo con una historia centrada en la relación entre un adulto y una adolescente en un mundo devastado

The Last of Us se centra en la relación entre un adulto y una adolescente en un mundo devastado. Su narrativa emotiva y su impacto se extendieron al cine y la televisión. Con 32 millones de copias vendidas, redefine el estándar del drama interactivo.

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1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017) Nintendo // Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild revolucionó los mundos abiertos en Nintendo Switch con libertad total de exploración y mecánicas sistémicas

Breath of the Wild revolucionó los mundos abiertos con libertad total y posibilidades infinitas de exploración. Sus mecánicas sistémicas permiten experimentar y descubrir a cada paso. Marcó un nuevo estándar para la industria y la saga.