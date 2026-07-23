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La esposa de uno de los mineros rescatados en Catamarca contó cómo vivió la desesperada búsqueda: “No podía modular”

Cuatro hombres sobrevivieron al frío extremo en la puna catamarqueña en el Salar del Hombre Muerto y fueron rescatados en un intenso operativo. Las familias señalaron que fallaron dos mecanismos clave de prevención y cuestionaron a la empresa

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Vilma Carrizo denunció que "falla un sistema de alerta que debería tener la empresa para poder [evitar esta actividad de riesgo". Además. aseguró que su marido, siendo rescatista, "no fue con todos los elementos necesarios que requieren esa, ese tipo de actividad en un [...] contexto inhóspito".

Cuatro mineros de la empresa Río Tinto sobrevivieron más de tres días atrapados a la intemperie en la Puna catamarqueña, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar, tras quedar varados en el Salar del Hombre Muerto durante un temporal de nieve que acumuló hasta 4 metros de altura en algunos sectores. Uno de ellos era el marido de Vilma Carrizo, quien relató en una entrevista radial cómo vivió esas horas de incomunicación y qué falló, según su visión.

El marido de Carrizo integra la brigada de rescatistas interna de Río Tinto, un grupo de trabajadores capacitados para operar en situaciones de emergencia. Fue precisamente en el ejercicio de esa función que quedó atrapado. Cuatro camionetas con diez operarios se desplazaban por la ruta 43, el tramo que une el proyecto minero con la villa de Antofagasta de la Sierra, cuando el temporal los sorprendió. Él salió a hacer tareas de rescate junto a dos compañeros, llegó al punto de rescate y, al intentar regresar, ya no pudo: la nieve había cambiado de dirección en un tiempo récord y bloqueó toda salida posible.

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"La empresa decidió seguir operando con su actividad productiva pese a las inclemencias“, afirmó Carrizo en diálogo con la periodista María O’Donnell por Urbana Play. La mujer señaló que fallaron dos mecanismos que debían haber evitado la situación: el sistema de alerta temprana de la compañía y el protocolo de invierno que regula las actividades en condiciones climáticas extremas.

El secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, ya había anticipado que el gremio advirtió tanto a la empresa como a la Inspección de Minería sobre las alertas previas a la llegada de la tormenta. “Los protocolos existen, pero entendemos las denuncias de que no se cumplieron”, sostuvo Molina ante Radio Valle Viejo.

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Así fue el rescate de los mineros que quedaron atrapados por una tormenta de nieve en la puna de Catamarca
Cuatro mineros de Río Tinto permanecieron más de tres días atrapados en el Salar del Hombre Muerto, en la Puna catamarqueña, a unos 4.500 metros sobre el nivel del mar

El primer contacto de Carrizo con su marido fue el domingo al mediodía, cuando él se reportó desde su posición. Después, el silencio. Esa misma noche, un número desconocido insistió en llamarla. “Cortaba porque pensé que se trataba de estafas”, reconoció. Cuando finalmente atendió, era él, desde un teléfono satelital, con escasa señal y sin posibilidad de comunicarse con la empresa. "Me pidió por favor que no le cortara porque no tenía comunicación con la empresa, que no podía modular“, relató. En esa llamada, le dio un número de contacto interno para que ella reportara la situación. Lo hizo. Y esperó.

La respuesta nunca llegó. Al día siguiente, un nuevo llamado desde el mismo teléfono satelital: las máquinas prometidas para esa noche no habían aparecido. Por instinto de supervivencia, según describió su esposa, el hombre salió a buscar un refugio y una zona llana desde donde pudiera ser visto o encontrar alguna máquina que pasara por el lugar.

Mientras tanto, el operativo de rescate se organizó en dos frentes simultáneos: uno desde Antofagasta de la Sierra y otro que descendía desde el propio salar. La decisión de dos de los mineros de abandonar la camioneta y encender un fuego a la intemperie fue lo que permitió que los equipos los detectaran. "Fue un riesgo la decisión porque tuvieron que dejar el único lugar seguro que tenían, que era la camioneta“, señalaron fuentes oficiales al medio. La acumulación de nieve había sepultado por completo el vehículo, que mide 2 metros de altura, y cuando el combustible se agotó, también se cortó la calefacción y la señal del sistema Starlink que llevaban a bordo.

El operativo movilizó a unas 60 personas, con un despliegue de 5 topadoras, 10 camionetas y una ambulancia. Participaron Bomberos Voluntarios de Santa María, personal de Vialidad Provincial, el Municipio de Antofagasta de las Sierras, efectivos policiales, trabajadores de Río Tinto y de la constructora Guido Moguetta. Los helicópteros, provenientes de Buenos Aires y Mendoza, operaron desde la localidad salteña de Cachi.

El operativo de rescate movilizó a unas 60 personas, con topadoras, camionetas y helicópteros provenientes de Buenos Aires y Mendoza
El operativo de rescate movilizó a unas 60 personas, con topadoras, camionetas y helicópteros provenientes de Buenos Aires y Mendoza

Los rescatistas hallaron a los cuatro mineros de forma escalonada durante la mañana del miércoles. Primero localizaron a uno cerca de las 10, luego a otros dos y finalmente al cuarto, el más comprometido físicamente. Antes del mediodía los cuatro ya estaban siendo trasladados al hospital de Antofagasta de las Sierras. Todos presentaban hipotermia; el último en ser encontrado tenía los pies azules y el cuadro se extendía hacia arriba en su cuerpo.

El marido de Carrizo llegó a su casa en la madrugada del miércoles. Está internado en un centro de salud de la capital provincial, donde recibe asistencia permanente. "Tiene congelamiento de miembros internos, por lo cual le impide realizar el apoyo de sus pies“, describió su esposa, que detalló que eso afecta el normal funcionamiento de su movilidad.

El episodio de los cuatro mineros fue el más extremo dentro de un operativo de mayor alcance. Entre el domingo y el miércoles, un total de 23 personas recibieron asistencia en la zona: algunas viajaban en camionetas con nieve hasta la altura de las puertas; otras 11, entre lugareños y turistas, permanecían atrapadas entre Laguna Blanca y El Peñón. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, confirmó el rescate a través de su cuenta de Instagram y advirtió que las condiciones climáticas continúan siendo adversas y que varios caminos permanecen intransitables. La temperatura en la cordillera de Fiambalá descendió hasta -27 °C (-16,6 °F).

Río Tinto opera en la zona desde 2008 a través del proyecto Fénix, dedicado a la extracción de carbonato de litio en la puna catamarqueña. AOMA anticipó que, una vez garantizada la seguridad de los trabajadores, se abrirá una investigación formal para determinar si hubo fallas en los procedimientos internos. Carrizo también apuntó a las instituciones: "Por el lado de las instituciones provinciales y municipales, no se activó un comité de emergencia“.

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