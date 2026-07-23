El reencuentro de Maxi López con sus hijos en Italia tras el robo: “Volveremos todos juntos”

Maxi López habló luego del robo que vivieron dos de sus hijos en Italia: " Lo más importante es que están bien" (Instagram)

Maxi López pasó más de 40 días fuera de casa cubriendo el Mundial 2026 para Telefe, siguiendo a la Selección Argentina partido a partido hasta la final. El domingo de la gran definición, con Argentina y España disputando la copa del mundo, él estaba en la cancha viviendo el momento en primera persona. Pero ese mismo día, mientras la atención del mundo estaba puesta en el campo de juego, ocurrió algo que lo obligó a cambiar todos sus planes. La casa de campo de Wanda Nara a las afueras de Milán fue blanco de un robo mientras se jugaba la final. En la propiedad estaba Nora Colosimo, la madre de la empresaria, a cargo de cuatro de los cinco hijos de la pareja. La noticia llegó en el peor momento posible: con ambos a miles de kilómetros, sin posibilidad de reaccionar de inmediato.

Maxi y Wanda regresaron de emergencia a Milán en cuanto pudieron. El viaje de vuelta no fue el que ninguno de los dos había planeado al salir: en lugar del regreso tranquilo tras semanas de trabajo y la adrenalina de una final del mundo, los esperaba una situación que resolver y cuatro hijos que necesitaban verlos.

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Una vez en Milán, Maxi tomó a Benedicto y Constantino, los dos niños que estaban en la propiedad y partió hacia Suiza, donde lo esperaban su pareja Daniela Christinasson y los dos hijos que tienen juntos, Elle y Lando. El reencuentro familiar se dio en ese contexto: lejos del ruido mediático, con el lago suizo de fondo y las montañas nevadas en el horizonte.

Maxi López posa junto a sus hijos Benedicto, Constantino, Elle y Lando a orillas de un lago, en un reencuentro previo a su viaje a Argentina.

Tras días de silencio, López decidió hablar. Lo hizo desde su cuenta de Instagram, con una foto que lo mostró parado frente al lago junto a cuatro de sus cinco hijos. A su izquierda, uno de sus hijos adolescentes con Wanda, vestido de negro y con jeans anchos. A su derecha, el mayor de los varones, con remera gris y shorts. En el medio, él sostenía en brazos a Lando, su bebé con Daniela, mientras la pequeña Elle, con un vestido verde, se apoyaba en el muro junto a ellos. La imagen etiquetó a Benedicto y Constantino López.

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El texto que acompañó la foto fue directo: “Ya estamos juntos con mis hijos, haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien. Cuando resolvamos esta situación volveremos todos juntos a Argentina”. Cerró con un agradecimiento: “Gracias por preocuparse y por todos los mensajes que me hicieron llegar”.

Benedicto y Constantino, los dos hijos mayores etiquetados en la publicación, repostearon la foto en sus propias cuentas de Instagram, sin agregar ningún mensaje. Días atrás,el exfutbolista, quien estaba trabajando en la cobertura del evento deportivo, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente sobre el episodio de inseguridad que vivieron sus hijos, brindando detalles sobre la situación de sus hijos y la respuesta de las autoridades italianas.

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Maxi López posa sonriente junto a su hija Elle sentada sobre maletas en el Aeropuerto Internacional de Ginebra, Suiza, tras su regreso del Mundial.

En sus redes sociales, Maxi confirmó que durante la final de la Copa del Mundo, tres delincuentes ingresaron a la vivienda familiar en Galliate, Italia, mientras los niños se encontraban en el interior bajo el cuidado de su abuela. “Durante la final de la copa del mundo en NYC, entraron a la casa de Wanda en Italia con los chicos adentro, 3 ladrones”, publicó. Esta breve declaración sintetizó la gravedad de la situación y la urgencia de las acciones que ambos padres debieron tomar.

Al enterarse del robo, Maxi inició de inmediato su regreso a Italia, interrumpiendo sus funciones laborales vinculadas al Mundial. “Los nenes están todos bien gracias a Dios, en este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos, Wanda está haciendo lo mismo para estar todos allá”, detalló en su mensaje público. El agradecimiento a los Carabinieri italianos también fue explícito: “Muchas gracias a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes”.

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