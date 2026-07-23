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Pagos digitales y el celular como billetera: así compra la generación Z

Las empresas que apuestan por la flexibilidad y la personalización logran conectar mejor con los consumidores jóvenes

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Una mano sostiene una tarjeta de crédito negra con reflejos holográficos frente a un ordenador portátil cuya pantalla muestra una página web de compras desenfocada.
Los jóvenes de la generación Z priorizan la comodidad y la rapidez en sus compras digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la generación Z en el consumo está transformando de manera profunda los hábitos de compra y métodos de pago en el comercio global. Para estos nativos digitales, nacidos entre mediados de los 90 y la década de 2000, el acceso a la tecnología y a las experiencias virtuales resulta tan natural como cotidiano.

Los comercios que deseen captar la atención de los jóvenes de la generación Z deben adaptarse a nuevas rutinas y expectativas, donde la compra digital y la omnicanalidad ocupan un lugar central.

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Según Visa, estas son las características que definen el comportamiento de la generación Z al momento de comprar:

Compras sin interrupciones

Desde la infancia, la generación Z ha vivido rodeada de dispositivos móviles, redes sociales y videojuegos. Estos jóvenes se caracterizan por un enfoque hipercognitivo, que les permite comparar datos de múltiples fuentes y moverse con seguridad en entornos virtuales.

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Las experiencias omnicanal permiten a la generación Z alternar entre plataformas sin interrupciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estos consumidores, la experiencia de compra ideal implica la posibilidad de comenzar un proceso en un canal digital y concluirlo en otro, sin obstáculos ni interrupciones. La omnicanalidad, entendida como la capacidad de alternar entre lo online y lo offline con naturalidad, se ha convertido en una demanda básica.

Pagos digitales y móviles

El auge de los pagos digitales es una de las tendencias más marcadas. La generación Z muestra una clara preferencia por los métodos de pago electrónicos, relegando el uso de efectivo a situaciones excepcionales. Más de seis de cada diez jóvenes de este grupo afirma que los dispositivos móviles son su principal herramienta para realizar compras digitales. La velocidad, la seguridad y la facilidad de uso en el pago influyen directamente en sus decisiones de compra.

Innovación en productos y experiencias digitales

La innovación tecnológica es otro de los ejes que definen el consumo joven. El metaverso, por ejemplo, habilita nuevas oportunidades para que las empresas desarrollen productos y servicios exclusivamente digitales.

El metaverso y los productos digitales exclusivos ganan terreno entre los intereses de la generación Z. (Reuters)
El metaverso y los productos digitales exclusivos ganan terreno entre los intereses de la generación Z. (Reuters)

Un caso emblemático es el del Australian Open, que ofreció su evento tanto en formato presencial como en un estadio virtual, donde los usuarios pudieron acceder a videojuegos, encuentros exclusivos y comprar NFT vinculados al evento. La generación Z valora especialmente la posibilidad de adquirir productos digitales únicos y experimentar modalidades de compra seguras y eficientes.

Expansión de los puntos de contacto

El ecosistema digital de la generación Z se extiende a múltiples plataformas. Los jóvenes utilizan redes sociales no solo para interactuar, sino también para descubrir productos, acceder a contenido multimedia y hasta comprar dentro de los propios videojuegos.

La integración de puntos de contacto permite que la compra se convierta en una extensión natural de la rutina diaria, sin la necesidad de planificar. La flexibilidad para comprar y recibir productos en cualquier momento y lugar es un rasgo distintivo de este segmento.

La innovación en pagos digitales, como en el caso de los wearables, se vuelve indispensable para captar la atención de estos nuevos compradores. (Europa Press)
La innovación en pagos digitales, como en el caso de los wearables, se vuelve indispensable para captar la atención de estos nuevos compradores. (Europa Press)

Compras on-demand y movilidad total

La inmediatez es un valor central para los consumidores más jóvenes. Aplicaciones y servicios on-demand se consolidan como la opción preferida, ya que ofrecen la posibilidad de adquirir y recibir productos en el sitio y momento que elijan. La generación Z no estructura sus compras bajo esquemas tradicionales, sino que incorpora la adquisición de bienes y servicios como parte de su vida cotidiana.

Demanda de innovación en pagos

El proceso de pago representa otro punto crítico. La generación Z espera opciones innovadoras como billeteras digitales, wearables y la tokenización de redes, que permiten optimizar la experiencia, aumentar la seguridad y reducir el fraude. Las empresas que no actualicen sus alternativas de pago corren el riesgo de quedar fuera de la consideración de estos compradores.

El perfil de consumo de la generación Z obliga a repensar la estrategia comercial. La adaptación a sus hábitos implica ofrecer una experiencia digital fluida, métodos de pago modernos y propuestas innovadoras tanto en productos como en canales de contacto, en un entorno donde la movilidad y la personalización resultan fundamentales.

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