Napoli estrenó una camiseta con un profundo vínculo con Argentina: “Hay un solo Dios”

La nueva indumentaria es un homenaje sentido a la historia compartida entre Nápoles y la Argentina

El lanzamiento de la nueva camiseta alternativa del Napoli para la temporada 2026-2027 celebra el centenario del club y reafirma el lazo profundo que une a Nápoles con la Argentina. La presentación se realizó en Buenos Aires, un gesto que trasciende lo futbolístico para convertirse en un homenaje a la comunidad napolitana dispersa por el mundo.

En el año en que el club cumple cien años, la dirigencia eligió dedicar su segundo uniforme a los napolitanos que viven lejos de su ciudad natal. Según la institución, este gesto busca reconocer a quienes transmiten la identidad napolitana con orgullo dondequiera que residan, y encuentra en la Argentina una de sus manifestaciones más intensas.

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La campaña, titulada “Nápoles”, se desplegó en escenarios icónicos de la capital argentina: desde las coloridas calles de La Boca y Caminito, hasta el Puente de la Mujer, la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. En las imágenes oficiales difundidas luego, jugadores como Scott McTominay, Giovanni Di Lorenzo y Kevin De Bruyne lucieron la nueva camiseta.

El Napoli estrenó su uniforme alternativo del centenario con sello porteño (@officialsscnapoli)

El video de lanzamiento comenzó con una escena de tango en la calle y sumó voces cotidianas que definen la vida barrial porteña. Una vecina rompió el hielo al afirmar: “Acá no se vive en silencio”. Luego, un parrillero enfatizó: “Acá el barrio es un hogar”, y un mozo resumió la pasión local: “Acá se vive por el fútbol”. El cierre lo marcó un hombre que comparó la devoción napolitana y porteña cuando declaró: “Acá, al igual que en Nápoles, hay un solo Dios”.

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La decisión de situar la presentación en Buenos Aires no es casual. El club recuerda que la relación entre Nápoles y Argentina se volvió “indisoluble” con la llegada de Diego Maradona, el máximo ídolo de la historia napolitana. El diseño de la camiseta rinde homenaje a ese vínculo, recuperando los tradicionales colores de la selección argentina y evocando la figura del 10 como símbolo compartido.

El club incorporó detalles inspirados en la selección argentina y reforzó el vínculo construido por Diego Armando Maradona (@officialsscnapoli)

La camiseta visitante de Napoli para 2026/2027 presenta un fondo blanco combinado con detalles en azul Nápoles. El tejido incorpora rayas contrastadas que aportan un aire contemporáneo y elegante, sin perder la identidad original del club. En el pecho, el escudo del Napoli se acompaña de la silueta del Golfo de Nápoles y el Vesubio, elementos icónicos que representan la geografía y el carácter de la ciudad. “La inscripción ‘Partenopei’, aplicada en la parte posterior del cuello, recuerda las raíces y el orgullo de identidad de Nápoles y su gente”, explicó el comunicado oficial del club italiano.

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Una de las innovaciones destacadas en el uniforme, realizado por sexto año consecutivo junto a EA7, la línea deportiva de Emporio Armani, es la integración de tecnología NFC en el parche ‘Authentic’. Gracias a este avance, los hinchas podrán acceder a contenido exclusivo sobre el club simplemente acercando su dispositivo móvil a la prenda.

La campaña fue presentada en Buenos Aires como tributo a la comunidad napolitana en el exterior (@officialsscnapoli)

La confección técnica prioriza la comodidad y el rendimiento en el campo. El tejido ligero y elástico, empleado tanto en la espalda como en las zonas bajo las mangas, garantiza transpirabilidad y una sensación constante de frescura, incluso en los momentos de mayor exigencia física. El corte Regular Fit busca un equilibrio entre ajuste y libertad de movimiento, mientras que la manga raglán y la canasta bicolor en cuello y mangas aportan un sello distintivo.

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Según el comunicado de prensa napolitana, “Un viaje por calles y colores que hablan de un vínculo alimentado por las historias, familias y comunidades que han unido Nápoles y Argentina”. Entre las locaciones elegidas para la campaña sobresale “La Boca 5.0”, una obra artística de Alfredo Segatori que resignifica un antiguo conventillo porteño, símbolo del encuentro entre culturas europeas y sudamericanas.

La elección de Buenos Aires para la campaña no solo obedece a la herencia futbolera, sino también a la migración masiva de napolitanos a la Argentina desde finales del siglo XIX. El club subraya que este lazo es ahora “una identidad viva y reconocible” que atraviesa generaciones y fronteras.

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