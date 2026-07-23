Las “7 alertas amarillas” por apuestas y amaños de partidos que registró un estudio en el Mundial: el contrapunto de la FIFA

La anulación de la expulsión de Folarin Balogun de Estados Unidos es uno de los casos investigados (REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Luego de la consagración de España en la final contra la selección argentina, el Mundial 2026 quedó envuelto en una controversia relacionada con las apuestas deportivas y el amaño del partido. Una empresa asesora independiente emitió siete alertas por posibles irregularidades en apuestas durante el torneo, mientras que la FIFA, en base a su Grupo de Trabajo sobre Integridad, sostuvo que no detectó actividad sospechosa ni indicios de manipulación en ninguno de los 104 partidos.

La discrepancia adquiere peso por la escala del torneo. La edición de 2026 fue la primera con 48 selecciones y 104 partidos, y el Grupo de Copenhague —red internacional independiente dedicada a detectar, sancionar y prevenir la manipulación de competiciones deportivas— calcula que durante la competición se apostaron USD 240.000 millones, cerca del doble de lo registrado en el Mundial de 2022 en Qatar.

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El informe completo del grupo aún no se publicó, pero el Consejo de Europa difundió un resumen de conclusiones. Ese balance señala que 15 partidos quedaron bajo vigilancia reforzada, sobre todo en la última jornada de la fase de grupos, y que además se analizan 12 controversias relevantes desde la perspectiva del riesgo para la integridad. La gravedad se centró en siete alertas “amarillas”.

Entre los episodios incluidos en esas advertencias, de acuerdo con fuentes de un informe elaborado por The Athletic, figura la tarjeta roja mostrada a Themba Zwane de Sudáfrica en el minuto 84 del debut de su selección ante México, la igualdad entre España y Cabo Verde, el gol anulado a Ferrán Torres contra Arabia Saudita y la expulsión removida en el caso de Folarin Balogún de Estados Unidos.

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Themba Zwane recibió la tarjeta roja por una entrada sobre Roberto Alvarado en la inauguración del Mundial (EP)

El Grupo de Copenhague clasifica los eventos en cuatro niveles: verde, amarillo, naranja y rojo. Los siete avisos emitidos durante el Mundial correspondieron al nivel amarillo, que define como una alerta ligeramente aumentada basada en “varios indicios diferentes de irregularidades”, entre ellos fluctuaciones inexplicables en las probabilidades, rumores en redes sociales o información de origen reservado.

Además de la tarjeta roja a Themba Zwane en el primer partido del Mundial, también aparece la demora de tres minutos y medio del sistema VAR para anular un gol de Ferran Torres en la victoria de España por 4-0 sobre Arabia Saudita. Otra de las situaciones examinadas involucra a Polymarket, un mercado de predicción basado en criptomonedas en Estados Unidos. La plataforma recibió USD 4,8 millones en apuestas a que la Roja no derrotaría a Cabo Verde en su partido de la fase de grupos, que terminó 0-0.

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Uno de los casos más delicados se centran en el caso Balogun. El 2 de julio, el mismo día en que el delantero de Estados Unidos fue expulsado contra Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, Polymarket abrió un mercado con la pregunta: “¿Jugará Folarin Balogun contra Bélgica?”. El Comité Disciplinario de la FIFA confirmó el 5 de julio que el delantero estaría disponible tras la suspensión de su sanción contra Bélgica. Según las fuentes, el informe del Grupo de Copenhague subraya que no se abrieron mercados equivalentes para los otros 14 futbolistas expulsados durante el torneo, ninguno de los cuales obtuvo la suspensión de su castigo.

“El Grupo de Copenhague, que opera bajo el Convenio Macolin del Consejo de Europa (un tratado multilateral que busca abordar el amaño de partidos mediante la modificación del derecho internacional), ha declarado haber enviado una solicitud oficial a la FIFA para que le proporcione una explicación por escrito sobre el caso Balogun”, informó el portal The Athletic.

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El gol de Ferrán Torres contra Arabia Saudita en la fase de grupos con España, otro de los casos que requirió una alerta (REUTERS/Bernadett Szabo)

El martes, el grupo de trabajo de la FIFA informó que no había identificado actividad de apuestas sospechosa ni señales de amaño en partido alguno. Un día después, el grupo asesor detalló la existencia de esos siete avisos dentro de su propio sistema de seguimiento independiente. La vigilancia sobre mercados de predicción fue una novedad de esta Copa del Mundo. El grupo también realizó monitoreo continuo sobre plataformas como Polymarket y Kalshi, socio oficial de la FIFA, en un sector descrito como fragmentado y sujeto a normas que cambian según cada jurisdicción.

En su resumen, el grupo sostuvo que esos mercados “plantean problemas sin precedentes” porque permiten apostar sobre una gama amplia de eventos, a menudo de forma anónima y con métodos de pago difíciles de rastrear. Añadió que su supervisión marcó un hito en una competición internacional. A falta de la publicación del informe completo por parte del Grupo de Copenhague, la FIFA fue contundente sobre su monitoreo de los 104 partidos.

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El empate sin goles entre Cabo Verde y España es investigado por irregularidades (REUTERS/Bernadett Szabo)