Honduras

Más de 10 mil hondureños esperan una cirugía fuera del tiempo recomendado y la lista sigue creciendo

Mientras cada mes ingresan miles de nuevos pacientes que requieren una operación, los hospitales públicos no logran aumentar el ritmo de cirugías.

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El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa indicó que 5,251 pacientes ya superaron el tiempo médicamente recomendado para ser operados. (Foto: Destacada)
El informe de la Asociación para una Sociedad más Justa indicó que 5,251 pacientes ya superaron el tiempo médicamente recomendado para ser operados. (Foto: Destacada)

Según el informe, el número de personas pendientes de una intervención pasó de 10,902 en enero a 10,948 al cierre de junio. Del total, 5,251 pacientes ya superaron el tiempo médicamente recomendado para ser operados, es decir, casi uno de cada dos casos se encuentra en condición de mora quirúrgica, revela el informe de la Asociación para una Sociedad más Justa

Para la ASJ, estos datos muestran que la emergencia declarada para enfrentar la crisis aún no se traduce en mejoras para quienes siguen a la espera de un procedimiento.

El informe indica que la mayor carga recae sobre los hospitales de especialidades, donde se concentra el 69% de los pacientes que permanecen en mora quirúrgica.

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Uno de los centros más afectados es el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), en Tegucigalpa, donde el rezago alcanza el 86% de su lista de espera.

La situación también presiona al resto de los hospitales públicos, que deben atender un flujo constante de pacientes con recursos limitados y problemas de infraestructura.

Quirófanos inhabilitados y capacidad operativa

Otro de los factores que inciden en el atraso de las cirugías es la reducción de la capacidad operativa dentro de la red hospitalaria.

La mora quirúrgica en Honduras suma 10,948 pacientes en espera al cierre de junio.
La mora quirúrgica en Honduras suma 10,948 pacientes en espera al cierre de junio.

La organización informó que el número de quirófanos inhabilitados pasó de 41 en octubre de 2025 a 46 en marzo de este año, lo que representa cerca del 30% de las salas de cirugía disponibles en el sistema público.

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La falta de estos espacios limita la cantidad de procedimientos que pueden realizarse cada día y dificulta reducir la lista de espera.

Las cifras de junio reflejan el desafío que enfrenta la Secretaría de Salud para revertir la tendencia.

Durante ese mes ingresaron 2,697 nuevos pacientes a la lista de espera, mientras se practicaron 1,401 cirugías electivas.

El sistema incorporó casi el doble de pacientes de los que logró atender, una diferencia que sigue alimentando el crecimiento del rezago quirúrgico.

¿Existen avances?

La ASJ reconoció que la Secretaría de Salud avanzó en aspectos administrativos, como la aprobación de la Ley de Medidas Excepcionales en febrero y la firma posterior del fideicomiso para respaldar su ejecución.

La organización sostuvo que esos avances todavía no generan resultados visibles en los hospitales y pidió acelerar la implementación de las acciones contempladas en la legislación para aumentar la capacidad quirúrgica, habilitar infraestructura, fortalecer el abastecimiento y reducir los tiempos de espera.

En junio ingresaron 2,697 nuevos pacientes a la lista de espera y la red pública solo realizó 1,401 cirugías electivas.
En junio ingresaron 2,697 nuevos pacientes a la lista de espera y la red pública solo realizó 1,401 cirugías electivas.

La organización sostiene que resolver el problema requiere una transformación de la red pública de salud, acompañada de mayor inversión, mejor gestión hospitalaria y estrategias para atender a tiempo la creciente demanda de servicios médicos.

La mora quirúrgica se suma a otros desafíos que enfrenta el sistema sanitario hondureño, como el desabastecimiento intermitente de medicamentos e insumos, la limitada cobertura de personal médico en varias regiones del país y la creciente demanda de atención en los hospitales públicos.

Estos factores han provocado que miles de pacientes dependan de un sistema que opera bajo presión constante, mientras distintos sectores insisten en que la solución requiere no solo inversiones en infraestructura, sino también una planificación de largo plazo que garantice servicios oportunos y de calidad para la población.

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