La industria del videojuego enfrenta su peor crisis desde 1983, advierten los creadores de Doom

Los creadores de Doom advierten que la situación supera la del crash de 1983, con estudios reduciendo plantillas y proyectos cancelados por falta de financiación

La industria de los videojuegos atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Un aumento constante de despidos, saturación del mercado, presión para adoptar la inteligencia artificial generativa y una ola de incertidumbre entre los profesionales han encendido las alarmas de figuras históricas como John Romero, creador de Doom, y Brenda Romero.

Ambos advierten que el sector está viviendo una crisis comparable, e incluso más grave, que el crash de 1983 en Estados Unidos, cuando el mercado colapsó por una sobreoferta de títulos de baja calidad y una mala gestión empresarial.

La relevancia de esta advertencia radica en que no solo afecta a grandes compañías, sino que impacta directamente en estudios medianos e independientes, desarrolladores y toda la cadena de valor del gaming. El temor al desempleo, la incertidumbre sobre el futuro de los modelos de negocio y el debate sobre el papel de la inteligencia artificial están marcando un periodo de cambios profundos, cuyas consecuencias aún no se vislumbran con claridad.

El sector enfrenta una encrucijada donde la adopción de inteligencia artificial, la incertidumbre y la sobreoferta exigen soluciones sostenibles y una reflexión profunda sobre el rumbo a seguir - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué fue el crash del gaming en 1983

El crash de 1983 fue una de las mayores crisis en la historia de los videojuegos: una saturación de consolas y juegos mal diseñados llevó a la quiebra de numerosas empresas, obligando a la industria a reinventarse. Brenda Romero ha advertido que el momento actual es todavía más complejo: “Esto es definitivamente peor. Hay muy pocas personas que no se han visto afectadas. Es un momento realmente difícil”.

Entre los factores que agravan la crisis están la presión por adoptar modelos de “juegos como servicio”, la proliferación de lanzamientos sin la calidad suficiente y la incertidumbre sobre el impacto de la IA generativa. El sector está saturado y el mercado no logra absorber la cantidad de juegos que llegan a las tiendas digitales.

Tal como señalan los Romero, la presión para incorporar IA generativa es enorme, tanto por parte de las empresas como de los inversores, mientras que los equipos de desarrollo y los propios jugadores muestran resistencia ante la automatización de procesos creativos.

John ha resaltado que el éxito de un juego ya no garantiza estabilidad laboral, citando el caso de Battlefield 6, que tuvo buenos resultados pero fue seguido por despidos masivos en EA.

El lanzamiento de la NES en Estados Unidos marcó la recuperación de la industria de los videojuegos tras la crisis de 1983. (Nintendo)

La crisis actual no solo afecta a los empleados, también a proyectos en curso y estudios consolidados. Microsoft, por ejemplo, recortó financiación a Romero Games y canceló proyectos como Everwild y Perfect Dark, lo que llevó al estudio de los Romero a reducir su plantilla de 110 a solo nueve desarrolladores.

Impacto en los estudios independientes

Romero Games es un ejemplo de la precariedad del sector: la falta de financiación y los cambios abruptos en las prioridades de los grandes publishers pueden dejar a proyectos ambiciosos al borde de la cancelación.

A pesar de todo, el estudio ha logrado sobrevivir, aunque el tamaño del equipo y las características del juego en desarrollo han tenido que adaptarse a la nueva realidad.

A pesar de estos desafíos, los creadores mantienen cierto optimismo. “Nos han pasado cosas bastante malas, y justo después nos ha pasado algo increíblemente bueno”, señala Romero, convencido de que, aunque la situación es crítica, el sector tiene capacidad de adaptación.

La crisis actual no supone el fin de la industria, pero sí un punto de inflexión. La presión para innovar, la necesidad de encontrar modelos de negocio sostenibles y la gestión responsable de recursos humanos serán clave para superar esta etapa. La historia demuestra que el gaming ha sabido reinventarse antes, pero la magnitud de los desafíos actuales exige respuestas a largo plazo y una reflexión profunda sobre el rumbo del sector.

El crash de 1983 fue superado con la llegada de la NES y el sello de calidad de Nintendo, que restauró la confianza en los consumidores. Hoy, la industria enfrenta la necesidad de redefinir estándares de calidad, adaptar la innovación tecnológica y equilibrar la rentabilidad con la creatividad. Los próximos años serán decisivos para determinar si el sector logra recuperarse o si, como advierten los creadores de Doom, enfrenta su peor crisis en cuatro décadas.