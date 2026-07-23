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Steam se actualiza y se despide de las interrupciones en juegos: estos son todos los cambios que llegan

Los juegos compatibles con Steam Machine ahora muestran la etiqueta Steam Machine Verified para que los usuarios los identifiquen mucho más fácil

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Valve lanzó una actualización de Steam con mejoras para los jugadores. (Steam)

Valve lanzó una nueva actualización de Steam que mejora la experiencia de jugar desde cualquier dispositivo sin mover los archivos instalados: basta con que la PC esté encendida y conectada a la red para transmitir la partida a un teléfono, tablet o televisor.

El cambio más visible es la posibilidad de limitar la transmisión a 59,94 FPS, un ajuste que elimina las interrupciones momentáneas en pantallas que no tienen la capacidad de actualizarse con rapidez.

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La actualización también redujo los saltos de imagen que aparecían cuando la velocidad de fotogramas se ajusta de forma automática y corrigió un error que mostraba como disponibles dispositivos que en realidad estaban apagados o sin conexión.

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
El ajuste más notable permite fijar la transmisión en 59,94 FPS para eliminar tirones en pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se corrigió un error que desplazaba el cursor del ratón a una posición incorrecta durante ciertas sesiones de streaming.

El resto de los cambios: Steam Machine, mandos y notificaciones

La actualización también avanza en la integración de Steam Machine. Los juegos compatibles ahora pueden mostrar la etiqueta Steam Machine Verified, que permite identificar de forma sencilla qué títulos funcionan correctamente en esos dispositivos.

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Además, se incorporó una nueva sección llamada Great on Machine, donde aparecen los juegos especialmente recomendados para la plataforma, sin necesidad de buscarlos uno por uno en la biblioteca.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva sección Great on Machine reúne los juegos recomendados para Steam Machine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los mandos, Valve corrigió varios problemas que afectaban al Steam Controller: errores en el giroscopio y el Trackpad, casos de pulsaciones duplicadas y fallos de compatibilidad con algunos modelos.

Por último, la compañía reintegró opciones de resolución máxima en la sección More Options y realizó ajustes menores en el sistema de notificaciones para determinados idiomas.

Cómo actualizar Steam

Steam se actualiza solo cada vez que se abre. Si hay una versión nueva disponible, la descarga e instala antes de mostrar la pantalla de inicio de sesión, sin que el usuario tenga que hacer nada.

Steam se actualiza automáticamente al iniciarse. (Steam)
Steam se actualiza automáticamente al iniciarse. (Steam)

Qué juegos gratis hay en Steam

Steam pone a disposición esta semana una selección de juegos gratuitos que los usuarios pueden reclamar o jugar sin cargo, con opciones para quedarse de forma permanente y otras disponibles por tiempo limitado.

Los títulos con la etiqueta “Free to Keep” son los más convenientes: se añaden a la biblioteca para siempre.

Yet Another Zombie Defense HD es un juego de defensa contra hordas de zombies que puede reclamarse durante los próximos siete días, ya que la promoción inició recientemente.

El pack de contenido descargable The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers’ Swords Pack también se encuentra de forma gratuita y permanente, aunque con menos margen: la oferta vence en seis días, luego de haber comenzado hace nueve.

Pantalla de monitor de ordenador con la página de Steam de Lost Explorers' Swords Pack. Se ven dos espadas, texto del título y detalles del videojuego
El DLC The Mound: Omen of Cthulhu – Lost Explorers' Swords Pack también es gratuito y permanente. (Steam)

Los juegos gratuitos para jugar esta semana

En la categoría “Play For Free” —disponibles sin costo pero sin garantía de quedarse en la biblioteca de forma permanente— aparecen seis títulos de géneros variados.

Killing Floor 3 y ICARUS encabezan la lista: el primero es un shooter cooperativo de oleadas ambientado en un futuro distópico, mientras que el segundo es un juego de supervivencia en un planeta alienígena hostil.

El resto de la selección incluye a Wild Assault, un shooter de acción con personajes antropomórficos; Unrailed 2: Back on Track, una propuesta cooperativa de construcción de vías ferroviarias; Firefighting Simulator: Ignite, un simulador de bomberos; y METAL GEAR SOLID - Master Collection Version, la recopilación de la saga de espionaje táctico de Konami que incluye las entregas clásicas de la franquicia.

(Steam)
Los juegos "Free to Keep" quedan en la biblioteca sin fecha de vencimiento. (Steam)

Para acceder a cualquiera de estos títulos basta con tener una cuenta activa en Steam e instalar el cliente de la plataforma.

Los juegos “Free to Keep” se reclaman directamente desde la tienda y quedan asociados a la cuenta sin fecha de vencimiento.

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