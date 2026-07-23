Creció el consumo en supermercados y mayoristas en mayo, pero siguió debajo del mismo mes de 2025

Carnes fue el grupo de artículos con mayor aumento nominal interanual tanto en supermercados como en autoservicios mayoristas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de consumo en supermercados y mayoristas que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para mayo dejaron un panorama ambiguo. Por un lado, el mes mostró una recuperación respecto de abril. Por el otro, la comparación contra igual período del año pasado y el arrastre acumulado siguen en terreno negativo. Esa combinación muestra un panorama de

En los supermercados, el índice de ventas a precios constantes —es decir, descontado el efecto de la inflación— subió 0,9% en la serie desestacionalizada respecto de abril. Pero al medirlo contra mayo de 2025, la variación fue negativa: cayó 0,7 por ciento. El acumulado de los primeros cinco meses del año también quedó por debajo del mismo período de 2025, con una baja de 2,8 por ciento. En los autoservicios mayoristas el patrón fue similar, aunque más marcado en ambas direcciones: la suba desestacionalizada frente a abril fue de 2,3%, mientras que la comparación interanual arrojó una caída de 2,3% y el acumulado enero-mayo retrocedió 3,0 por ciento.

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Qué impulsó las ventas

A precios corrientes, sin descontar inflación, las ventas totales de los supermercados sumaron $2.502.789,7 millones en mayo, con un incremento de 25,9% frente a igual mes de 2025. En los autoservicios mayoristas, la facturación llegó a $388.237,1 millones, con una suba de 23,7% interanual. Estas cifras no equivalen a la evolución real de las cantidades vendidas, sino que combinan el efecto de los precios y de los volúmenes.

Dentro de ese universo, y siempre en términos nominales, es decir sin descontar la inflación, los rubros que más crecieron en los supermercados fueron electrónicos y artículos para el hogar, con 49,1%, seguido por carnes, con 40,6%; la categoría “otros”, con 40,0%; y alimentos preparados y rotisería, con 24,8 por ciento. En el extremo opuesto, bebidas fue el grupo con la suba más moderada, de sólo 12,4%, frente a una suba de precios implícita de 26,7 por ciento.

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En los primeros cinco meses del año, las ventas de los supermercados cayeron 2,8%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los autoservicios mayoristas el orden fue distinto: carnes lideró con un crecimiento de ventas de 32,8%, seguido por almacén, con 27,5%; lácteos, con 26,5%; y verdulería y frutería, con 23,9 por ciento. Ahí también apareció el único grupo con una variación nominal negativa en todo el relevamiento: indumentaria, calzado y textiles para el hogar, que cayó 2,7% interanual frente a mayo de 2025.

De esta manera, carnes fue uno de los rubros de mayor dinamismo en ambos canales, aunque se debe recordar que ese rubro en particular acumula subas por encima de la inflación general. De hecho, el ítem “carnes y derivados” relevado en el informe de inflación de mayo, registró una suba interanual de 45,8%, contra un IPC anual de 33,2 por ciento.

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El mapa territorial del consumo

Analizando los resultados por jurisdicción, se observa que las mayores subas nominales en los supermercados se dieron en Neuquén, con 36,5%; Río Negro, con 32,8%; San Luis, con 31,9%; el resto de la provincia de Buenos Aires, con 29,7%; y La Pampa, con 29,4%. Corrientes fue la única jurisdicción con una caída, de 2,0 por ciento.

En los autoservicios mayoristas, en cambio, el relevamiento se agrupa en tres grandes regiones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que creció apenas 9,9%, muy por debajo del promedio; los 24 partidos del Gran Buenos Aires, con 24,5%; y el resto del país, con 24,2 por ciento.

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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró el menor crecimiento nominal interanual entre las jurisdicciones relevadas en autoservicios mayoristas. (EFE)

La brecha entre la Capital y el resto del territorio en el canal mayorista resulta significativa y contrasta con el comportamiento más parejo que mostraron los supermercados a lo largo de las distintas provincias.

Empleo y salarios, con caída en la dotación

El personal ocupado también aporta una pieza relevante para entender la coyuntura del sector. En los supermercados, la dotación llegó a 96.240 personas, con una baja de 3,3% respecto de mayo de 2025. En los autoservicios mayoristas la caída fue más pronunciada: el personal ocupado se ubicó en 12.956 trabajadores, un 8,2% menos que un año atrás. En ambos casos, los salarios brutos promedio subieron por debajo de la inflación general: 29,9% en los supermercados y 28,3% en los mayoristas, siempre en pesos corrientes (el IPC anual fue de 33,2%).

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