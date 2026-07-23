Helen Mirren, Seth Rogen y Chris Rock encabezan la programación del Festival de Toronto

Mirren encabezará "A Talent for Murder", un thriller dirigido por Anton Corbijn en el que interpretará a Patricia Highsmith (REUTERS/Mario Anzuoni)

El Festival Internacional de Cine de Toronto abrirá del 10 al 20 de septiembre su edición 51 con una programación encabezada por estrenos mundiales de Helen Mirren, Seth Rogen y Chris Rock, en una cita que vuelve a presentarse como una plataforma de alto impacto para la temporada de premios. La competencia canadiense se celebrará después del Festival de Venecia y llega precedido por un historial de títulos que comenzaron allí su recorrido hasta el Oscar.

La dimensión comercial del certamen quedó expuesta el año pasado, cuando la película de terror Obsession, presentada en Toronto, terminó convertida en la adquisición de festival más taquillera de todos los tiempos con 442 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Ese antecedente ayuda a explicar el peso que conserva la muestra dentro del calendario internacional.

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Helen Mirren encabezará A Talent for Murder, un thriller dirigido por Anton Corbijn en el que interpretará a Patricia Highsmith. La historia sigue a un agente literario, encarnado por el reciente ganador del Tony Alden Ehrenreich, que viaja a Suiza para convencer a la autora de escribir una novela más de Ripley.

Seth Rogen regresará a Toronto tras haber asistido en la edición pasada con Good Fortune, de Aziz Ansari. Esta vez lo hará con Babies, una comedia dramática escrita y dirigida por Lauren Miller Rogen, en la que comparte elenco con Anna Kendrick, Issa Rae, Kate Berlant y Sharon Stone.

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Seth Rogen regresará a Toronto tras haber asistido en la edición pasada con "Good Fortune", de Aziz Ansari. Esta vez lo hará con "Babies", una comedia dramática escrita y dirigida por Lauren Miller Rogen (REUTERS/Mario Anzuoni)

La película gira en torno a una pareja sin hijos que se ve forzada a asumir tareas de crianza cuando una amiga divorciada se muda con ellos junto a su hijo de tres años. El diario también destacó que Miller Rogen, esposa del actor, firma el guion y la dirección. Por su parte, Chris Rock presentará Misty Green, su nueva película como guionista y director, y además será una de sus figuras centrales. La comedia, ambientada en Hollywood y producida por A24, se concentra en un director que ofrece una oportunidad de regreso a una actriz cuya carrera quedó dañada por sus adicciones.

El reparto incluye a Adam Driver, Daniel Kaluuya, Kendrick y la actriz británica Rosalind Eleazar, quien asume el papel principal. La anterior incursión de Rock detrás de cámara, Top Five, también había tenido su estreno en Toronto. Otra de las presentaciones destacadas será I Play Rocky, drama sobre la realización de la película que llevó a Sylvester Stallone al triunfo en los Oscar. La dirige Peter Farrelly, cuyo Green Book pasó de estrenarse en Toronto a ganar el premio a mejor película, y tiene a Anthony Ippolito en el papel de Stallone.

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Courteney Cox llegará con Evil Genius, un thriller criminal basado en la serie documental homónima sobre Brian Wells, conocido como el “pizza bomber”. El film marca su segunda experiencia como directora después de Talhotblond y cuenta con Patricia Arquette y David Harbour en el elenco.

Sobre el proyecto, Cox dijo: “Es más extraño que la ficción. Por momentos es oscuramente divertido y, al mismo tiempo, profundamente emotivo. Es una historia sobre amor, soledad, manipulación y personas de los márgenes que quedan arrastradas a algo mucho más grande que ellas”.

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Chris Rock presentará "Misty Green", su nueva película como guionista y director, y además será una de sus figuras centrales

Rebel Wilson estrenará Girl Group, su segunda película como directora, después de que problemas legales afectaran el lanzamiento de su debut. Allí interpreta a una cantante expulsada de la gira de reunión de su propio grupo, que intenta volver vinculándose con una banda adolescente más joven; el reparto también incluye a Jennifer Coolidge, Sheridan Smith, Melanie C y Nicole Scherzinger.

John Madden, director de Shakespeare in Love, presentará Onwards and Sideways, un drama protagonizado por Laura Linney y Rhys Ifans sobre dos personas que reciben un diagnóstico de Parkinson el mismo día. La selección añade Everybody Wants to Fuck Me, una comedia de suspenso con Taron Egerton sobre el mundo de las citas contemporáneas.

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También figuran The Life and Deaths of Wilson Shedd, drama carcelario con Amanda Seyfried; Faith, drama sobrenatural con James McAvoy y Erin Doherty; Bad Lieutenant: Tokyo, de Takashi Miike, con Lily James; The Julia Set, un relato de iniciación con Chase Infiniti; Diary of a Mad Old Man, dirigida por Wayne Wang; y Up Against It, comedia romántica dirigida por Trudie Styler y protagonizada por Antonio Banderas.

Entre los títulos ya anunciados previamente aparecen Love of Your Life, con Margaret Qualley, Patrick Schwarzenegger y Aaron Pierre; la adaptación cinematográfica de Prima Facie, con Cynthia Erivo; el thriller de venganza Your Mother Your Mother Your Mother, encabezado por Mahershala Ali; y Being Heumann, la nueva película de Sian Heder, directora de Coda. El festival se celebrará entre el 10 y el 20 de septiembre.

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