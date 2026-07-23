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El enojo de Luis de la Fuente con los jugadores de Argentina por las peleas tras la final ante España: “Intolerable”

El entrenador europeo se refirió al foco de conflicto que se registró al término del último partido en el Mundial 2026

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El entrenador de España se quejó por las peleas de los futbolistas con sus dirigidos al término de la final del Mundial

Luis de la Fuente concedió una entrevista a la cadena Televisión Española (TVE) en la que dejó sus sensaciones después de haber levantado la Copa del Mundo con España en la tarde de este domingo gracias a su victoria ante Argentina en Nueva Jersey, su tercer título desde que asumió en la selección europea. Y se destacó su respuesta sobre la pelea entre los futbolistas de ambos equipos en plena cancha al término del encuentro.

A propósito de esto, de la Fuente eligió enfocar su mirada únicamente en los jugadores de la Albiceleste: “Mirá, creéme que yo en el momento de esos acontecimientos no me di cuenta. Pues estaría celebrando con otra gente, abrazando a compañeros... No me di cuenta. Fue una cosa muy rápida, pero desde luego eso es intolerable e inadmisible en cualquier caso. Eso no se puede permitir”.

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“Futbolistas de esa dimensión futbolística que yo he alabado durante todos los días previos y sigo haciéndolo porque son grandes futbolistas, tienen un grandísimo entrenador, que seguro que lo haya pasado exactamente igual de mal que nosotros al ver esas reacciones. Entonces, eso insisto, no es tolerable”, subrayó el orientador de 65 años.

En este sentido, ponderó el comportamiento de sus dirigidos: “Lo que sí, creo que hay que destacar nuestro comportamiento, sobre todo ante ese tipo de agresiones, de provocaciones, nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas, la actitud de buenos deportistas y de grandes futbolistas”.

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La pelea de Leandro Paredes con Gavi y Eric García

Cabe destacar que las imágenes muestran que la violencia estuvo desde los dos lados porque el volante español Gavi golpeó a Leandro Paredes en el medio de la trifulca, como así también Paredes pareció reaccionar ante algún gesto provocador de Eric García y lo tomó del cuello. Además, Rodri se cruzó con Nahuel Molina. El ganador del Balón de Oro al mejor jugador del Mundial también sostuvo un intercambio con Nicolás Otamendi, quien le negó el saludo y le dijo en la cara que había estado “llorando toda la semana” por los arbitrajes.

El entrenador argentino Lionel Scaloni tuvo un rol fundamental porque irrumpió en el medio del conflicto para calmar la situación y pudo separar a los jugadores junto a Walter Samuel y otros integrantes del cuerpo técnico. Todo se calmó con el paso de los minutos y el plantel de Argentina saludó respetuosamente a sus contrincantes en el pasillo de premiación.

Horas más tarde, Gavi aseguró que la pelea no era suficiente para aplicar un castigo a los jugadores Albicelestes: “Te digo la verdad: no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea buena imagen para los críos, para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”.

Argentina y España podrían verse las caras en el corto plazo para disputar la aplazada Finalíssima, que se iba a desarrollar el pasado 27 de marzo en el Estadio Lusail de Qatar. Una de las posibilidades barajadas es que se juegue en la última fecha FIFA del calendario, que va del 9 al 17 de noviembre. Vale mencionar que habrá otra del 21 de septiembre al 6 de octubre, en la que se podrán realizar hasta 4 amistosos.

Una de las fotos que dejó la pelea entre Leandro Paredes y Gavi (Créditos: AP/Yuki Iwamura)
Una de las fotos que dejó la pelea entre Leandro Paredes y Gavi (Créditos: AP/Yuki Iwamura)

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