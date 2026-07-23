Muere menor de 12 años por hantavirus, la tercera en la provincia panameña de Coclé

Una mano enguantada de azul sostiene un tubo de sangre etiquetado como 'Hantavirus' sobre una hoja de resultados que indica 'POSITIVO' en un laboratorio médico, simbolizando el diagnóstico de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una menor de 12 años que residía en el corregimiento de El Coco, en el distrito de Penonomé, se convirtió en la tercera víctima que fallece por hantavirus en la provincia de Coclé.

Las otras víctimas mortales han sido un adulto mayor de más de 70 años y una mujer de 56 años, quienes residían en las comunidades de San Miguel y Zagrejá, en el área norte de Penonomé, respectivamente.

La acumulación de chatarra en algunas casas, la cual sirve como criadero de ratones y aumenta el riesgo de contraer la enfermedad a través de la orina y las excretas dejadas por los roedores, aumenta el riesgo de la enfermedad.

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Para el jefe regional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Domingo Pino, hay que erradicar la práctica de arrojar restos de comida en los patios, ya que esto atrae a los roedores y eleva el riesgo de exposición al virus, que se transmite principalmente por contacto con orina, saliva o excremento de animales infectados.

Tras la detección del último caso, los equipos de salud intensificaron sus visitas para capacitar a las familias sobre medidas de limpieza y prevención.

Una representación gráfica muestra un ratón silvestre y partículas de virus flotando, simbolizando la transmisión del hantavirus por aerosoles desde roedores a humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hantavirus es considerado una enfermedad zoonótica emergente que circula en las Américas desde 1993, y desde finales de 1999 ha impactado de manera recurrente a Panamá, con brotes periódicos en provincias del centro del país, como Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé.

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Entre los síntomas asociados a esta enfermedad se encuentran fiebre alta, dolores musculares, fatiga, dificultad para respirar, náuseas y dolor abdominal.

Documentos académicos y reportes sanitarios como los publicados por la Universidad de Panamá y el Ministerio de Salud subrayan que el primer brote local se registró en Los Santos, entre 1999 y 2000, con una letalidad inicial del 25%.

Desde entonces, la vigilancia epidemiológica ha identificado picos de incidencia vinculados a periodos de mayor actividad agrícola y a la dinámica de la población de roedores.

De acuerdo con información revisada en el portal Hantavirus Tracker 2026, no se ha registrado transmisión directa entre humanos en Panamá, salvo por variantes específicas del virus Andes localizadas en el sur del continente americano.

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Autoridades de salud llaman a limpiar los alrededores de las viviendas para evitar la presencia de los roedores. (Minsa)

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud mantienen el riesgo global catalogado como bajo para este tipo de brotes.

El agente responsable de la enfermedad en Panamá corresponde al Choclo orthohantavirus, transmitido por el roedor silvestre Oligoryzomys costaricensis.

La enfermedad se manifiesta principalmente en dos formas clínicas: fiebre por hantavirus y síndrome cardiopulmonar por hantavirus, este último con mayor gravedad y riesgo de mortalidad.

De acuerdo con publicaciones científicas revisadas y a la base de datos de la Organización Mundial de la Salud, el síndrome cardiopulmonar por hantavirus ha registrado una letalidad cercana al 17% en el país.

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El Ministerio de Salud informó que mantiene activos los protocolos de monitoreo en áreas consideradas endémicas y refuerza la capacitación de personal sanitario y comunitario para la detección y manejo temprano de casos.

El agente responsable de la enfermedad en Panamá corresponde al Choclo orthohantavirus, transmitido por el roedor silvestre Oligoryzomys costaricensis. (Minsa)

Las autoridades insisten en la importancia de evitar la manipulación de roedores, sellar posibles entradas en las viviendas y realizar limpiezas periódicas en patios y depósitos.

Para reducir el riesgo de contagio, igualmente recomiendan ventilar los espacios cerrados durante al menos 30 minutos antes de limpiarlos y desinfectar las superficies con una solución de cloro antes de barrer o remover polvo.

En mayo murió un hombre de 42 años de edad, quien se convirtió en el primer fallecido en 2026 por hantavirus en Panamá, según informaron las autoridades de salud, quienes agregaron que el paciente se dedicaba a las actividades agropecuarias en el distrito de Montijo, en la provincia de Veraguas, donde empezó a presentar síntomas.

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Hasta junio se habían reportado 18 casos, de los cuales nueve correspondían al síndrome cardiopulmonar por hantavirus e igual cantidad por fiebre por hantavirus.