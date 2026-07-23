Economía

Beltrán Briones: cómo convirtió su marca personal en un negocio que ya captó US$45 millones

El desarrollador inmobiliario habló con Infobae a la Tarde sobre el impacto de las redes sociales en el real estate, el valor de la confianza en un mercado tradicional y el fondo con el que busca ampliar el acceso a la inversión inmobiliaria

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En el negocio inmobiliario, la ubicación, el diseño y el precio suelen ser los factores que definen una operación. Sin embargo, para Beltrán Briones existe un activo que en los últimos años comenzó a pesar tanto como cualquier proyecto: la confianza. A sus 26 años, el fundador de Grupo Briones sostiene que construir una marca personal le permitió diferenciarse en un mercado históricamente conservador, atraer inversores, conseguir mejores proveedores y posicionar su empresa en un sector donde la experiencia suele medirse por la trayectoria.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, el desarrollador explicó que su exposición en redes sociales nunca respondió únicamente a una estrategia de comunicación. Desde el comienzo, el objetivo fue fortalecer su actividad principal. “Mi diferencial no era el edificio, porque podía ser muy parecido al de cualquier competidor. Lo que tenía distinto era que a mí me conocían y me consultaban”, resumió al explicar cómo esa visibilidad terminó convirtiéndose en una ventaja para hacer negocios.

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(Infobae en Vivo)
Briones señaló que mostrar cómo trabaja un desarrollador inmobiliario ayudó a generar credibilidad en un mercado tradicional (Infobae en Vivo)

Briones asegura que todavía existe un gran desconocimiento sobre el trabajo de un desarrollador inmobiliario. “Mucha gente cree que un desarrollador es un inmobiliario, cuando en realidad es quien estructura financieramente un proyecto, consigue el capital, compra la tierra, coordina la obra y después comercializa las unidades”, explicó. En ese contexto, considera que mostrar públicamente cómo funciona ese proceso ayudó a generar credibilidad entre potenciales clientes e inversores.

La construcción de esa reputación también estuvo atravesada por un desafío personal. Comenzó en el sector con apenas 20 años y reconoce que la edad jugaba en su contra al momento de sentarse frente a personas que duplicaban la suya y debían decidir si confiaban su dinero en un proyecto. “Si pudiera elegir, me gustaría tener canas, un anillo de casado y 50 años”, dijo entre risas. Sin embargo, detrás de esa ironía había una convicción: sabía que no podía permitirse errores. “Si me equivocaba, enseguida aparecía el ‘este pibe no sabe nada’. Eso me obligó a estudiar mucho más y a prepararme mejor”.

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(Infobae en Vivo)
El fundador de Grupo Briones explicó que las redes sociales fortalecieron su actividad en real estate y atrajeron clientes e inversores (Infobae en Vivo)

Las redes sociales fueron una consecuencia de esa búsqueda. Aunque hoy analiza métricas, formatos y algoritmos con naturalidad, recuerda que su primer gran salto ocurrió de manera inesperada. Un video grabado durante un viaje de fin de año a Río de Janeiro se volvió viral y le mostró el alcance que podía tener una audiencia masiva. A partir de ese momento decidió profesionalizar esa faceta y estudiar cómo funcionan las plataformas digitales para convertirlas en una herramienta al servicio de su empresa.

Según explicó, el contenido que mejor funciona es el que transmite espontaneidad y cercanía, una lógica que las propias marcas comenzaron a replicar a través del denominado User Generated Content (UGC). Para Briones, esa tendencia también alcanzó al real estate. Mostrar el detrás de escena de un desarrollo, responder preguntas o compartir decisiones de negocio genera un vínculo diferente con el público y permite construir confianza antes incluso de concretar una venta.

En ese camino también aprendió que la atención suele ir acompañada de la polémica. Reconoce que algunas publicaciones generan discusiones porque entiende que el debate amplifica el alcance de los contenidos, aunque marca una diferencia respecto de otros creadores digitales. “Yo no trabajo con marcas ni hago canjes. Cuando un video genera rechazo, el costo es relativamente bajo. Cuando funciona bien, llegan consultas, clientes e inversores”, afirmó.

Beltrán Briones en la Feria del LIbro
El Método Briones reunió aprendizajes sobre ventas, negociación, liderazgo y marca personal aplicados al negocio inmobiliario (Beltrán Briones en la Feria del Libro)

Toda esa experiencia terminó condensándose en el llamado Método Briones, un sistema que luego transformó en un libro y que reúne aprendizajes sobre ventas, negociación, liderazgo y construcción de marca personal. Más que una fórmula, lo define como una manera de ordenar conceptos que fue incorporando durante sus primeros años como emprendedor. A su entender, el producto dejó de ser el único factor decisivo. “Podés tener un edificio prácticamente igual al de otro desarrollador. Si las personas ya saben quién sos, entienden cómo trabajás y confían en vos, arrancás con una ventaja enorme”, sostuvo.

Esa lógica desembocó en el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento: la creación del primer Real Estate Investment Trust (REIT) argentino. Se trata de un fondo que reúne aportes de múltiples inversores para adquirir inmuebles destinados al alquiler y distribuir posteriormente la renta obtenida. La particularidad es que permitirá participar con montos desde $1.000, una cifra muy inferior a la que tradicionalmente exige el mercado inmobiliario. Según explicó, la iniciativa ya reunió alrededor de US$45 millones en compromisos de inversión.

Más allá del nuevo vehículo financiero, Briones considera que el verdadero cambio es cultural. A su juicio, la imagen del empresario comenzó a modificarse en los últimos años gracias al crecimiento de los podcasts, los streamings y los contenidos dedicados al mundo de los negocios, que acercaron historias de emprendedores a un público cada vez más amplio. Al mismo tiempo, entiende que la riqueza dejó de concentrarse exclusivamente en familias tradicionales y comenzó a surgir una nueva generación de empresarios que construyó su patrimonio a partir de proyectos propios.

Beltrán Briones impulsa un REIT argentino que ya captó US$45 millones y busca ampliar la inversión inmobiliaria desde $1.000
Beltrán Briones impulsa un REIT argentino que ya captó US$45 millones y busca ampliar la inversión inmobiliaria desde $1.000

Consultado sobre el rol del dinero, aseguró que la motivación también cambia con el tiempo. Explicó que, una vez resueltas las necesidades básicas, el desafío pasa por desarrollar proyectos que representen un estímulo personal más que una búsqueda de rentabilidad inmediata. “Hay edificios que podrían dejarme más plata, pero prefiero hacer otros que me entusiasman más. Llega un momento en el que el desafío pesa más que la ganancia”, reflexionó.

Esa mirada también explica por qué descarta una carrera política. Aunque aseguró respetar a quienes ejercen la función pública con honestidad, considera que su lugar está en el mundo empresario. “No me interesa. Es un ambiente muy hostil y hoy disfruto mucho más creando empresas y desarrollando proyectos”, concluyó.

Para Briones, el negocio inmobiliario sigue dependiendo de buenos proyectos, pero ya no alcanza con construir edificios. En un mercado donde la competencia es cada vez mayor y la información circula a una velocidad inédita, sostiene que la confianza se convirtió en un activo tan importante como el ladrillo y que, muchas veces, empieza a construirse mucho antes de colocar el primer cimiento.

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