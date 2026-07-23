El turismo aéreo de Costa Rica cae 1.2% en junio, aunque el semestre marca un récord de 1,605,360 visitantes

El turismo en Costa Rica cerró el primer semestre de 2026 con su mejor marca histórica por vía aérea, pero junio cortó ocho meses seguidos de crecimiento (Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

El turismo en Costa Rica cerró el primer semestre de 2026 con su mejor marca histórica por vía aérea, pero junio cortó ocho meses seguidos de crecimiento: las llegadas internacionales cayeron 1.2% y sumaron 214,518 visitantes, según el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Esos 214,518 turistas llegaron en avión durante junio, frente a los 217,120 del mismo mes de 2025. La diferencia fue de 2,602 personas y marcó la primera variación negativa del año, de acuerdo con los datos del ICT.

El turismo representa el 8,2% del Producto Interno Bruto de Costa Rica y genera cerca del 20% del empleo, según datos presentados durante el lanzamiento del programa. Crédito: ICT

El Mundial y los costos explican la baja de junio

El ICT atribuyó el retroceso a una combinación de factores: el contexto geopolítico, el alza en el precio del combustible de aviación y el efecto concentrador de la Copa del Mundo sobre los viajeros norteamericanos.

PUBLICIDAD

El mercado norteamericano, clave para Costa Rica, retrocedió 1.6% en junio. Los turistas procedentes de Estados Unidos y México, países sede de la Copa del Mundo, redujeron sus visitas un 3% cada uno. El ICT y el Banco Central sostienen que el país mantiene un modelo turístico diferenciado y que la baja mensual no revierte la tendencia positiva del semestre.

A eso se suma la apreciación del colón costarricense. Según análisis del mercado, el tipo de cambio ronda los 453 colones por dólar, un nivel que no se veía en cerca de dos décadas y que encarece el destino entre 15% y 20% para los viajeros que pagan en dólares. Las tarifas hoteleras de cinco estrellas subieron 20% en 2025 y las de cuatro estrellas, 23%.

PUBLICIDAD

La excelencia, innovación y sostenibilidad fueron los criterios destacados por Forbes para premiar el impacto positivo de Costa Rica en turismo responsable. (Cortesía: Visit Costa Rica)

Canadá y Europa sostuvieron el crecimiento

El mercado canadiense registró el mayor crecimiento entre los grandes emisores: 25.9% en junio, una tendencia que se mantuvo durante el primer semestre y llevó a Canadá a ubicarse como el segundo socio comercial turístico de Costa Rica en 2026.

Los visitantes europeos también avanzaron, con un alza de 12,9% en el mes. España encabezó ese impulso con un aumento de 23,4% respecto de junio de 2025: llegaron 4.669 españoles, 2.515 británicos y 2.398 alemanes.

En el acumulado semestral, los españoles registraron el mayor crecimiento del bloque europeo, con 16,8%, hasta totalizar 24.910 llegadas, aunque Alemania mantuvo el volumen más alto con 40.916 visitantes.

PUBLICIDAD

Costa Rica fue galardonada como Mejor Destino de Naturaleza en los Forbes Travel Awards 2026, consolidando su liderazgo mundial en turismo sostenible. (Cortesía: Visit Costa Rica)

Guanacaste ganó peso frente a San José

Detrás del dato general de junio hubo un desplazamiento geográfico que el ICT también registró. El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela recibió 132,098 turistas internacionales, una baja de 4.9% respecto de junio de 2025.

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós en Guanacaste captó 82,381, con un crecimiento de 6.6%.

El detalle por mercado muestra que la baja en San José respondió en parte a un traslado hacia la costa. Los turistas estadounidenses que llegaron por Juan Santamaría bajaron de 84,927 a 81,080, pero los que entraron por Guanacaste pasaron de 69,791 a 73,548. La diferencia entre ambas variaciones fue de apenas 90 personas, lo que sugiere que el principal mercado emisor no redujo su volumen total, sino que cambió de aeropuerto de destino.

PUBLICIDAD

Ese movimiento coincide con el crecimiento de la oferta hotelera de lujo en destinos como la Península Papagayo, Tamarindo, Flamingo y Nosara, y con la apertura de nuevas rutas directas desde ciudades estadounidenses, incluido el próximo servicio de United Airlines desde Washington Dulles y nuevas conexiones de Southwest.

El semestre cerró con un récord pese al tropiezo

Pese a la baja de junio, el balance de los primeros seis meses fue el mejor de la historia del país en llegadas aéreas. Entre enero y junio se contabilizaron 1,605,360 turistas por vía aérea, un 7.8% más que en el mismo período de 2025.

Guacamayas rojas, tucanes, colibríes y trogones forman parte de las especies que convierten al país en uno de los destinos favoritos para el turismo ornitológico. Crédito: Costa Rica Jade Tours

Si se suman todas las vías de ingreso —aérea, terrestre y marítima—, el total asciende a 1,733,596 visitantes internacionales, con el 92% llegado por avión.

PUBLICIDAD

Marcos Borges, presidente ejecutivo del ICT, recibió los datos semestrales con satisfacción, pero advirtió sobre la necesidad de vigilar el clima internacional y las condiciones geopolíticas de cara al segundo semestre.

El organismo prevé entre 2.7 y 2.9 millones de llegadas internacionales para todo 2026, una proyección que depende de que el colón no siga apreciándose y de que las nuevas rutas aéreas mantengan su tráfico.

El turismo sudamericano añadió otra señal de alerta: lleva tres meses consecutivos en terreno negativo, con una caída de 2.3% en junio, y por primera vez en el año los turistas argentinos también registraron un descenso en sus visitas.

PUBLICIDAD