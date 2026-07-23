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El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales tras la final del Mundial

La empresaria y esposa de Lionel Messi respaldó una encendida defensa de la argentinidad

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Antonela, en el palco, durante uno de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)
Antonela, en el palco, durante uno de los partidos de la selección argentina en el Mundial 2026 (REUTERS/Lee Smith)

La derrota en la final del Mundial ante España significó un duro golpe para las ilusiones del seleccionado argentino que buscaba la cuarta estrella de su historia, pero principalmente para un Lionel Messi que a sus 39 años brilló en la competencia y guió al equipo nacional a una definición por tercera vez en su carrera.

Leo estuvo acompañado por su esposa e hijos a lo largo de todo el certamen y, en este caso, fue la propia Antonela Roccuzzo la que utilizó sus redes sociales para replicar un posteo que marca también el clima que se vivió en redes sociales y medios europeos con una insólita línea editorial reprochando la actitud de los jugadores de la Albiceleste.

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“Argentina es como las familias: los de adentro nos puteamos, pero llega a venir uno de afuera a decir algo de nosotros y te comemos el hígado”, fue el posteo que realizó en sus redes sociales la periodista Connie Ansaldi. “Orgullosa de ser Argentina”, escribió en la imagen. El mensaje en el perfil de Ansaldi, que estuvo musicalizado por una versión del himno con armónica del ex líder de la banda Los Piojos, Ciro Martínez, superó la barrera de los 184 mil “me gusta”, contabilizó una cifra superior a los 3889 comentarios y fue reposteado por más de 47 mil cuentas. Roccuzzo, que contabiliza más de 41 millones de seguidores, compartió ese mensaje desde su Instagram personal.

El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo tras la final del Mundial
El posteo de Connie Ansaldi que compartió Antonela

Roccuzzo había subido una postal similar en cada uno de los primeros siete partidos: abrazada a sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro) después de cada uno de los partidos, aunque hubo un encuentro (frente a Jordania) al que el mayor se ausentó porque estaba disputando un torneo con el equipo juvenil de Inter Miami en Punta Cana. Tras la derrota contra España, Anto decidió subir dos postales de Lionel Messi con un sentido texto.

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Siempre vas a ser el mejor. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, abrió su extenso texto.

“Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas”, continuó. Y lo cerró: “Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.

Antonela Roccuzzo perfil instagram
El posteo, en la cuenta de Instagram de Antonela

El delantero viajó con su familia a Rosario para visitar disfrutar unos días de descanso entre sus seres queridos antes de reintegrarse al Inter Miami, que este miércoles, pese a su ausencia, derrotó 3-2 a Chicago Fire con una gran actuación de su amigo Luis Suárez.

“Por la edad que tiene, creo que es un ejemplo para todos; podría haber estado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar la Copa del Mundo con su país, y lamentablemente no pudo”, elogió a la Pulga el goleador uruguayo.

Si bien todo indica que el de 2026 fue su último Mundial, no hay certezas respecto de si Messi continuará jugando en la selección argentina, aunque el hecho de que no se haya despedido de sus compañeros es una buena señal de que, al menos, puede llegar a tener alguna revancha cercana. ¿Será la Finalissima, otra vez ante España, si se confirma en Qatar en noviembre? Decida lo que decida, allí estarán Antonela, Thiago, Mateo y Ciro para respaldarlo.

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