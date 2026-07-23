Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta casi 10% en Wall Street y saltó el riesgo país

Las empresas tecnológicas encabezaron las bajas de Wall Street.

La cotización de las acciones y los bonos argentinos cayeron en medio de la aversión al riesgo inversor, por el desplome de la valuación de empresas tecnológicas en Nueva York, y una nueva escalada bélica en Oriente Medio, que elevó a los precios del petróleo otra vez a la zona de USD 100 el barril.

Los bonos soberanos de Argentina retrocedieron un 0,8% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan trepó 26 unidades, hasta los 437 puntos básicos.

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En Wall Street, donde el panel tecnológico Nasdaq encabezó las pérdidas diarias con un 2,2% negativo, creció la preocupación por el regreso de las hostilidades en Oriente Medio, la escalada de más de 6% para los futuros del petróleo y las consecuencias que puede acarrear este estatus en la suba de la inflación y las tasas de interés.

El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte para septiembre, de referencia en Europa, superó la barrera de los 100 dólares por primera vez en los últimos dos meses y alcanzó un incremento intradía del 6,5%, mientras continuaron los ataques cruzados en Medio Oriente. Por su parte, el barril de WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, se encareció 5,8% a 91,85 dólares.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,8%, a 3.319.522 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York se extendieron las bajas, con Banco Francés (-9,6%), Banco Macro (-6,2%), Grupo Galicia (-5,8%), Supervielle (-5,6%) y Adecoagro (-4,8%) entre los más afectados.

El avance del petróleo sostuvo las ganancias de compañías del sector como Vista Energy (+3%), aunque YPF descontó ganancias iniciales y cedió 1,1% (a USD 51,95), mientras que Tenaris perdió 1,6 por ciento.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, expresó que “la combinación de balances decepcionantes en el sector tecnológico, causados por un gasto masivo e insostenible en Inteligencia Artificial, y un intempestivo salto del petróleo Brent por encima de los USD 100 tras nuevos ataques armados en el Mar Rojo, desataron tomas de ganancias generalizadas y reavivaron las alarmas inflacionarias a nivel internacional. En la plaza local, los activos argentinos sucumbieron ante el adverso clima emergente”.

“El mercado financiero global experimentó una jornada de alta tensión y caídas generalizadas, marcada por una tormenta perfecta que combinó el agravamiento del conflicto en Oriente Medio, las advertencias de ataques masivos por parte de Donald Trump, la escalada en los precios del petróleo por encima de los 90 dólares tras los ataques hutíes a petroleros saudíes, y la persistencia de los temores inflacionarios reflejados en los rendimientos de los bonos a largo plazo (5,19%)”, sintetizó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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Subió el dólar y cayeron las reservas

El monto negociado en el mercado mayorista alcanzó este jueves los USD 408,5 millones, una cifra discreta en comparación a los más de USD 800 millones diarios operados en el primer tramo de julio. Con una oferta moderada, el dólar mayorista volvió a subir: esta vez ganó seis pesos o 0,4%, a $1.489, para regresar al nivel del 7 de julio.

“La presión compradora fue llevando la cotización de manera escalonada hasta su máximo intradiario de $1.491,50. En esa zona encontró resistencia y la escasa oferta logró contener el avance, permitiendo incluso una leve corrección sobre el final de la rueda”, describió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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En lo que va del mes el tipo de cambio oficial anota un incremento de siete pesos o 0,5%, un margen que -de mantenerse- perdería contra la inflación. En 2026 sube 34 pesos o 2,3 por ciento.

El Banco Central fijó un techo para su régimen cambiario en los 1.835 pesos. De este modo, el dólar mayorista quedó a 346 pesos o 23,2% de ese límite para la flotación.

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Tras marcar un máximo intradiario en los $1.515, el dólar al público cerró con ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.510 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.510,80 para la venta y $1.459,89 para la compra.

En tanto, el dólar blue bajó cinco pesos, a $1.555 para la venta, después de cuatro días seguidos al alza, tras haber tocado por la tarde un récord nominal en los 1.560 pesos. En 2026 el dólar informal sube 20 pesos o 1,3 por ciento.

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Los dólares financieros también estuvieron negociados al alza y por la tarde el “contado con liquidación” se pactó a $1.588,98 (+0,9%), su precio más alto desde el 22 de octubre del año pasado, mientras que el dólar MEP cotizó a $1.521,33, dada la caída de precios -más pronunciada en dólares que en pesos- de los activos bursátiles argentinos, dada la aversión al riesgo en un día negativo para las bolsas.

En el mercado de dólar futuro se negoció el equivalente en pesos a más de USD 1.200 millones, con todos los contratos al alza en un rango de 0,3 a 0,5 por ciento. Las posturas más negociadas fueron las de julio, que ganó ocho pesos a $1.492 para fin de mes, y la de agosto, que avanzó siete pesos a 1.518 pesos. Hay que recordar que el techo de las bandas cambiarias previsto es de $1.844,87 y $1.879,92, respectivamente.

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El BCRA volvió a intervenir con compras en el mercado oficial por USD 45 millones (el 11% de la oferta), mientras que las reservas internacionales brutas de la entidad descontaron USD 352 millones, a USD 48.684 millones, por el impacto sobre los activos del descenso del oro (-2,4%) a USD 4.052,80 la onza.