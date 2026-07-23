Dos hombres fueron aplastados por un poste de luz en Monte Castro mientras podaban árboles

El poste cayó sobre los dos hombres en la calle Arregui al 3900, entre Joaquín V. González y Bahía Blanca, durante tareas de poda en el barrio porteño

Dos hombres que realizaban tareas de poda en el barrio porteño de Monte Castro terminaron atendidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) tras el derrumbe de un poste de luz que cayó sobre ellos. Uno de los trabajadores presenta una fractura expuesta en un miembro inferior; el otro, un traumatismo craneoencefálico con sangrado.

El hecho se registró en la calle Arregui al 3900, entre las calles Joaquín V. González y Bahía Blanca, según confirmó la agencia Noticias Argentinas. El operativo de emergencia obligó a cortar el tránsito en la zona durante algunas horas.

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El personal del SAME llegó al lugar y atendió a los dos hombres in situ. El primero de los heridos fue evaluado por una posible fractura expuesta en el miembro inferior, una lesión que suele requerir atención inmediata para evitar complicaciones.

El segundo presentó un traumatismo craneoencefálico con sangrado activo, condición que los equipos médicos trataron sobre el terreno.

El corte de tránsito en la zona afectada se extendió por varias horas mientras las autoridades trabajaron en el lugar. La interrupción de la circulación vehicular fue parte del operativo de contención que las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencias desplegaron en la zona de Monte Castro, uno de los barrios del oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

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En ese sentido, fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas precisaron que el incidente se produjo durante las tareas de poda que los dos hombres llevaban a cabo cuando el poste cedió y cayó sobre ellos. No se informó sobre el estado de las estructuras del tendido en el área ni sobre la empresa o repartición a cargo de los trabajos.

Un hombre que fue aplastado por una cosechadora mientras trabajaba y murió en Santiago del Estero

El accidente laboral ocurrió cuando el joven trabajaba en un campo (REUTERS)

Un trabajador de 28 años murió en el Hospital Regional “Ramón Carrillo” de la ciudad de Santiago del Estero, donde permanecía internado en estado crítico luego de haber sido arrollado por una máquina cosechadora mientras cumplía sus tareas laborales. A raíz de esto, las autoridades abrieron una causa para investigar en qué circunstancias ocurrió el accidente laboral.

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Todo ocurrió el pasado miércoles 16 de julio cerca de las 16:10 horas, cuando la víctima, identificada como Gastón Ledesma, fue ingresada al centro de salud. Según trascendió, el joven había sido trasladado en una ambulancia desde la localidad de Qumilí. No obstante, indicaron que no era oriundo de la zona, ya que estaba domiciliado en Pampa Sommer, provincia de Chaco.

En el momento en el que se produjo el accidente, el trabajador realizaba tareas en un establecimiento rural ubicado en Otumpa cuando, por causas que aún son investigadas por la fiscalía interviniente, fue aplastado por la cosechadora. Esto le provocó heridas de extrema gravedad, por lo que tuvieron que trasladarlo de urgencia.

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Luego del siniestro, el hombre recibió los primeros auxilios en Quimilí, pero debido a la severidad de las lesiones, tuvo que ser derivado hacia el Hospital Regional de la capital santiagueña, donde ingresó al sector de Shock Room. Según la información publicada por Diario Panorama, allí permaneció internado y fue sometido a diversos estudios y tratamientos médicos.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la muerte del trabajador fue confirmada este jueves. Desde ese momento, el hecho comenzó a ser investigado por la Fiscalía, que buscaría determinar cómo ocurrió el accidente y si hubo responsabilidades laborales.

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Por este motivo, las autoridades dispusieron la realización de la autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte. Además, se ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial y la toma de declaración testimonial al empleador de la víctima.