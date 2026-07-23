Ábaco Technologies capta USD 53 millones en la mayor ronda de financiamiento para una startup de Centroamérica

La nueva ronda de Ábaco es considerada la mayor registrada para una startup fintech de Centroamérica./ (Ábaco Technologies)

El ecosistema de fintech en Centroamérica presenció la mayor ronda de financiamiento registrada para una startup de la región, tras el anuncio de Ábaco Technologies sobre el cierre de una estructura de capital por 53 millones de dólares.

Esta operación, que integra inversión de riesgo y deuda institucional, posiciona a la compañía como uno de los principales actores emergentes en el sector, con el respaldo de inversionistas internacionales de alto perfil y el objetivo de transformar el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Fundada en 2023 en El Salvador por Alejandro McCormack, Carlos Villalobos y Moisés Hasbún, la fintech se propuso desde el inicio responder a una de las principales demandas del tejido empresarial centroamericano: la falta de financiamiento ágil y eficiente.

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Según la propia empresa, en apenas un año de operaciones ha conseguido recaudar más de 60 millones de dólares en total, cifra que refleja el atractivo de las startups tecnológicas de la región para los fondos internacionales.

Esta nueva ronda, de carácter mixto entre equity y deuda, constituye un hito para la industria emergente en Centroamérica.

La estructura del financiamiento destaca por su sofisticación técnica y por la integración de diversas fuentes de capital. Entre los participantes figuran Accial Capital, responsable de un warehouse facility, Pomona Impact y una ronda seed que sumó a fondos como Promotora Social México, Nazca Ventures, Alaya Capital, Caricaco Ventures e Innogen Capital.

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Además, la operación se benefició de los mecanismos previstos en la reciente Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD), con la colaboración del Ministerio de Economía de El Salvador, INVEST y el reconocimiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Esta combinación de actores y marcos regulatorios permitió estructurar un vehículo financiero de interés global.

La fintech fue fundada en 2023 en El Salvador por Alejandro McCormack, Carlos Villalobos y Moisés Hasbún./ (Ábaco Technologies)

El producto central de Ábaco es una plataforma de factoraje digital basada en inteligencia artificial, análisis de datos y automatización. La solución permite a las Pymes convertir sus cuentas por cobrar en liquidez en menos de 24 horas, proceso que tradicionalmente implicaba trámites burocráticos y demoras considerables. “Reinventamos el factoraje desde la tecnología para conectar el capital con las Pymes de forma más inteligente, eficiente y escalable”, afirmó Moisés Hasbún, director de operaciones.

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Desde su fundación, la compañía ha originado más de 100 millones de dólares en créditos, con más de 25,000 desembolsos, y proyecta aumentar esta cifra en 350 millones de dólares adicionales durante los próximos dos años. El alcance geográfico de la fintech ya incluye El Salvador, Guatemala y Costa Rica, con la meta de llegar a más de 10,000 Pymes beneficiadas a corto plazo.

El impacto en la economía real resulta evidente en los datos proporcionados por la propia empresa. De acuerdo con un estudio interno, el 95% de los clientes ha acelerado su crecimiento, el 91% ha incrementado su cartera de clientes y el 97% ha logrado negociar mejores condiciones con sus proveedores.

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Además, el 69% de las empresas que accedieron a liquidez por medio de la plataforma reportó un aumento en la plantilla laboral. “Cada empresa que obtiene liquidez a tiempo puede aceptar nuevos contratos, contratar más personas y crecer con mayor velocidad”, señaló Carlos Villalobos, cofundador de la firma.

Ábaco usa inteligencia artificial, análisis de datos y automatización para dar liquidez a las Pymes en menos de 24 horas./(Ábaco Technologies)

En el análisis de la operación, Jared Miller, director ejecutivo de Accial Capital, destacó la importancia del financiamiento de cadenas de suministro para el crecimiento de la economía formal en la región. Miller remarcó el carácter pionero de la estructura, tanto por su enfoque digital como por la integración de tokens como colateral, una innovación que ha despertado el interés de actores internacionales.

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La ronda de 53 millones de dólares marca un antes y un después para la innovación financiera en Centroamérica. Con este respaldo, Ábaco Technologies consolida su posición como referente regional y eleva las expectativas sobre la capacidad de las fintechs locales para atraer inversión global. La operación abre la puerta a nuevas estrategias de financiamiento y mayor inclusión financiera para las Pymes, consideradas el motor de la economía centroamericana.