La historia detrás del conflicto por el pase de Ángel Correa a River Plate

Ángel Correa viajó con su familia hacia Argentina (Crédito: IG @angelcorrea32)

Hasta ayer por la noche, el pase de Ángel Correa de Tigres de México a River Plate estaba cerrado en 15 millones de dólares. Sin embargo, un mail interno de un alto dirigente de club de Monterrey enviado sin advertir que estaban copiados también dirigentes del River habría hecho caer la operación, que a estas horas tiene un destino incierto.

En el correo electrónico, enviado por el presidente del Club Tigres, Licenciado Carlos Emilio González, surgía el pedido de condiciones nuevas y en apariencia absurdas, que resultaron inaceptables para River después de todo el esfuerzo que se había hecho entre las partes.

PUBLICIDAD

Por estas horas, hacía el interior de la institución mexicana se debate la resolución de la situación, ya que la mayoría de los dirigentes como también el jugador apuntan a la concreción de la transferencia a la institución argentina.

Ángel Correa viajó a Argentina este jueves tras recibir amenazas en México por su intención de fichar por el conjunto millonario. La tensión comenzó cuando se confirmó que Correa había decidido abandonar el club. La situación escaló al punto en que la esposa del delantero, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente en sus redes sociales haber recibido amenazas, antes de cerrar su cuenta de Instagram. La presión de los hinchas de los Felinos sobre el entorno del jugador aceleró su partida del país.

PUBLICIDAD

Sabrina escribió: “En los últimos días recibí cientos de amenazas y puteadas no solo para nosotros sino para mis hijas también, y eso sí que tiene un límite”.

La pareja del jugador pidió respeto y en un mensaje de protección hacia su familia subrayó que no permitirá ataques contra sus hijas: “Podría decir millones de cosas que prefiero callar, pero con las niñas no… dejen de amenazar“.

PUBLICIDAD

Finalmente señaló que es fácil atacar e insultar sin conocer la historia, pero que “el tiempo siempre da la razón y está del lugar correcto”.

La esposa de Ángel Correa pidió respeto por sus hijas de 10, 5 y 3 años, lanzando el mensaje directo: “Con las niñas no”. (Instagram/@sabridimarzo)

La operación, que lleva semanas de negociaciones, había quedado acordada en 15 millones de dólares por la totalidad del pase del delantero de 31 años, con un contrato hasta diciembre de 2029. Fueron cuatro veces las que los clubes se pusieron de acuerdo. Pero Tigres modificó las condiciones del trato por quinta vez, y si antes del cierre de este jueves no recibe una respuesta concreta, la negociación quedará cancelada. En ese escenario, los mexicanos perderían tanto al jugador como el dinero.

PUBLICIDAD

El delantero, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, había manifestado públicamente su deseo de regresar al fútbol local. Correa ya había acordado las condiciones de su contrato con River Plate durante sus vacaciones en Madrid. La oficialización del pase se concretó por la noche del miércoles, a pocos días del inicio del Torneo Clausura.

Correa, de 31 años, en Argentina tuvo su momento más alto en San Lorenzo, con el que fue campeón nacional en 2013 y de la Copa Libertadores en 2014. Con la Selección también fue campeón en la Copa América 2021 conquistada en Brasil.

PUBLICIDAD

El delantero con pasado en el Atlético de Madrid de España, disputó 54 partidos con la camiseta de Tigres -49 como titular-, acumuló 4.621 minutos en cancha y convirtió 23 goles.

Ya se despidió del plantel y no se presentó a los entrenamientos. En caso de concretarse la transferencia, quedará a las órdenes del técnico Eduardo Coudet en el club de Núñez.

PUBLICIDAD

De llegar a buen puerto la negociación, el arribo de Correa se suma a una política de refuerzos ambiciosa que tuvo a Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré entre las principales altas del semestre. La directiva de River Plate considera a Correa como una pieza clave para potenciar el ataque y elevar la jerarquía del plantel de cara al Torneo Clausura que comienza este fin de semana y la continuidad en la Copa Sudamericana.