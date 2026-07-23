Deportes

Estudiantes vendió a una de sus joyas en cerca de 14 millones de dólares: “Objetivo primario”

Viajará a Italia en las próximas horas para realizarse la revisión médica en el Bologna. Firmará hasta diciembre de 2031

Guardar
Google icon
Mikel Amondarain
Mikel Amondarain besa el trofeo conquistado con Estudiantes de La Plata en diciembre del año pasado (@mikel.amondarain)

Mikel Amondarain se convirtió este jueves en el protagonista del mercado de pases argentino. El mediocampista central de Estudiantes de La Plata está a horas de sellar su traspaso al Bologna de la Serie A italiana, en una operación que superará los 12 millones de euros (13.7 millones de dólares) y que quebrará el récord histórico de venta del club platense.

El periodista Fabrizio Romano, referencia mundial en transferencias, confirmó que existe un acuerdo verbal entre ambas instituciones y con el propio jugador. La cifra acordada es de 10 millones de euros fijos más 2 millones adicionales en bonos por objetivos deportivos. Según Romano, Amondarain viajará en las próximas horas a Italia para someterse a la revisión médica el martes próximo y firmar un contrato hasta diciembre de 2031.

PUBLICIDAD

Mikel Amondarain
El posteo de Fabrizio Romano sobre la transferencia de Mikel Amondarain (@FabrizioRomano)

La operación supera el anterior récord del club: los 10,5 millones de euros que el Tottenham Hotspur abonó en su momento por Juan Foyth. Queda por pulir un único detalle: Estudiantes pretende retener el 15% de una futura plusvalía, condición que para el cuadro italiano no representa un obstáculo.

El camino hasta el acuerdo no fue lineal. La semana pasada, el Bologna presentó una oferta formal de 8 millones de euros que el Pincha rechazó de plano. El director deportivo del club italiano, Claudio Fenucci, había reconocido públicamente ante Sky Sport Italia que Amondarain era “el objetivo primario para el mediocampo, aunque no el único”. La presión de otros interesados -entre ellos el Nottingham Forest de la Premier League- terminó por acelerar los tiempos y empujar al Bologna a mejorar su propuesta.

PUBLICIDAD

Mikel Amondarain
Amondarain el año pasado integró la Selección Sub 20 (@mikel.amondarain)

Amondarain, nacido el 6 de enero de 2005 en Bartolomé Bavio, un pueblo rural a 40 kilómetros de La Plata, debutó en Primera División hace menos de un año -el 26 de julio se cumplen 365 días desde su estreno en la élite del fútbol argentino- y en ese lapso se afianzó como titular tras la salida de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors. También fue convocado para la Selección Sub 20 el año pasado y se erigió como una de las joyas del fútbol argentino. A fines de 2025 conquistó el título del Torneo Clausura con Estudiantes de La Plata.

En el primer semestre de 2026 disputó 23 partidos entre el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, con un registro de cuatro goles y tres asistencias. Uno de esos tantos fue el que le dio la victoria a Estudiantes ante Independiente Medellín y selló la clasificación a los octavos de final de la Libertadores, instancia en la que el Pincha medirá fuerzas con Universidad Católica.

El volante se convirtió en pieza clave de Estudiantes de La Plata (REUTERS/Rodrigo Valle)
El volante se convirtió en pieza clave de Estudiantes de La Plata (REUTERS/Rodrigo Valle)

El técnico Alexander Medina ya asumió la inminente partida del volante y analiza nombres para cubrir la vacante. El primer movimiento post-venta tendrá, no obstante, un destino distinto al campo de juego: con la liquidez que genere la operación, la institución buscará acordar un plan de pagos con el Inter de Miami para levantar la inhibición que pesa sobre el club desde marzo de este año, originada en incumplimientos vinculados al pase de Facundo Farías. Esa deuda le impide actualmente hacer incorporaciones.

Una vez resuelta esa traba, el nombre que emerge con fuerza en los planes de Medina es el de Joaquín Correa. El delantero tiene contrato con el Botafogo hasta diciembre de 2027, pero el club brasileño ya habilitó las negociaciones y el propio Tucu mostró predisposición para volver al fútbol argentino, aun a sabiendas de que deberá resignar parte de sus pretensiones económicas.

En Bologna, Amondarain encontrará como compañeros a Santi Castro y Benjamín Domínguez -ex Gimnasia y Esgrima La Plata- y tendrá su estreno en la Serie A el 22 de agosto, ante la Lazio. Desde el club italiano habían anticipado los motivos de su elección. “Tiene las características que buscamos, cuenta con la edad adecuada y su situación económica encaja dentro de nuestro proyecto”, sentenció Fenucci.

Temas Relacionados

Mikel AmondarainEstudiantes de La PlataBolognaSerie Adeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia detrás del conflicto por el pase de Ángel Correa a River Plate

Tras el último acuerdo, Tigres volvió a modificar los detalles de la operación y un correo electrónico dejó expuesta la trama. El delantero espera poder incorporarse al equipo del Chacho Coudet

La historia detrás del conflicto por el pase de Ángel Correa a River Plate

El concluyente discurso de Diego Latorre contra las teorías conspirativas sobre la final del Mundial: “El delirio es total”

El exfutbolista lanzó un contundente análisis en el que rechazó el ruido externo que se generó por la caída de Argentina ante España

El concluyente discurso de Diego Latorre contra las teorías conspirativas sobre la final del Mundial: “El delirio es total”

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

El conjunto argentino comenzará su camino en la competencia ante el equipo chileno en la Bombonera. Desde las 21.30, por ESPN

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales tras la final del Mundial

La empresaria y esposa de Lionel Messi respaldó una encendida defensa de la argentinidad

El mensaje que compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales tras la final del Mundial

Las “7 alertas amarillas” por apuestas y amaños de partidos que registró un estudio en el Mundial: el contrapunto de la FIFA

Un ente independiente emitió un informe en el que señaló una serie de encuentros que encendieron las alarmas por indicios inexplicablos. El grupo interno de la organización alegó que no detectó actividad sospechosa en ninguno de los 104 encuentros

Las “7 alertas amarillas” por apuestas y amaños de partidos que registró un estudio en el Mundial: el contrapunto de la FIFA

MALDITOS NERDS

Parkasaurus Dinoluxe Edition llega a PlayStation 5 y Xbox Series con todos sus dinosaurios y DLC

Parkasaurus Dinoluxe Edition llega a PlayStation 5 y Xbox Series con todos sus dinosaurios y DLC

‘BOKURA’ llega a Switch 2 reinventando el género de aventuras para dos jugadores

Crunching Koalas impulsa FOUNTAINS a nuevas plataformas con expansión Shattered Shape este año

Shigeru Miyamoto revela cómo los filmes de Mario impulsaron el regreso de Star Fox y otros títulos

Tras eliminación de Netflix, Poinpy regresa sin coste ni anuncios para móviles

ENTRETENIMIENTO

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

Un jersey de Jimin vale más que una camiseta firmada por Messi: la sorpresa de la subasta del Mundial 2026

Diseñadora de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ fue asesinada en su hogar; su esposo fue encontrado sin vida poco después

El desgarrador relato de KJ Apa sobre su bulimia en ‘Riverdale’: orinaba la comida para frenar sus atracones

El universo de Scott Pilgrim se expande con un nuevo cómic a 16 años de su último número

Colman Domingo se burló de Elon Musk y su plan de hacer ‘La Odisea’ con Grok: “Más blanca que la Navidad”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente Bernardo Arévalo inaugura planta industrial Fogel en Villa Canales

El presidente Bernardo Arévalo inaugura planta industrial Fogel en Villa Canales

La estrategia de inclusión financiera de Guatemala busca convertir las cuentas bancarias en más crédito

Es salvadoreña, Shakira la eligió por un video en redes y terminó bailando en la final del Mundial

El viaje de regreso terminó en tragedia: un migrante venezolano murió en un accidente en Panamá

Condenan a 30 años al exteniente que mató a tiros a su pareja y a su suegra en República Dominicana