Estudiantes vendió a una de sus joyas en cerca de 14 millones de dólares: “Objetivo primario”

Mikel Amondarain besa el trofeo conquistado con Estudiantes de La Plata en diciembre del año pasado (@mikel.amondarain)

Mikel Amondarain se convirtió este jueves en el protagonista del mercado de pases argentino. El mediocampista central de Estudiantes de La Plata está a horas de sellar su traspaso al Bologna de la Serie A italiana, en una operación que superará los 12 millones de euros (13.7 millones de dólares) y que quebrará el récord histórico de venta del club platense.

El periodista Fabrizio Romano, referencia mundial en transferencias, confirmó que existe un acuerdo verbal entre ambas instituciones y con el propio jugador. La cifra acordada es de 10 millones de euros fijos más 2 millones adicionales en bonos por objetivos deportivos. Según Romano, Amondarain viajará en las próximas horas a Italia para someterse a la revisión médica el martes próximo y firmar un contrato hasta diciembre de 2031.

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El posteo de Fabrizio Romano sobre la transferencia de Mikel Amondarain (@FabrizioRomano)

La operación supera el anterior récord del club: los 10,5 millones de euros que el Tottenham Hotspur abonó en su momento por Juan Foyth. Queda por pulir un único detalle: Estudiantes pretende retener el 15% de una futura plusvalía, condición que para el cuadro italiano no representa un obstáculo.

El camino hasta el acuerdo no fue lineal. La semana pasada, el Bologna presentó una oferta formal de 8 millones de euros que el Pincha rechazó de plano. El director deportivo del club italiano, Claudio Fenucci, había reconocido públicamente ante Sky Sport Italia que Amondarain era “el objetivo primario para el mediocampo, aunque no el único”. La presión de otros interesados -entre ellos el Nottingham Forest de la Premier League- terminó por acelerar los tiempos y empujar al Bologna a mejorar su propuesta.

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Amondarain el año pasado integró la Selección Sub 20 (@mikel.amondarain)

Amondarain, nacido el 6 de enero de 2005 en Bartolomé Bavio, un pueblo rural a 40 kilómetros de La Plata, debutó en Primera División hace menos de un año -el 26 de julio se cumplen 365 días desde su estreno en la élite del fútbol argentino- y en ese lapso se afianzó como titular tras la salida de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors. También fue convocado para la Selección Sub 20 el año pasado y se erigió como una de las joyas del fútbol argentino. A fines de 2025 conquistó el título del Torneo Clausura con Estudiantes de La Plata.

En el primer semestre de 2026 disputó 23 partidos entre el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina, con un registro de cuatro goles y tres asistencias. Uno de esos tantos fue el que le dio la victoria a Estudiantes ante Independiente Medellín y selló la clasificación a los octavos de final de la Libertadores, instancia en la que el Pincha medirá fuerzas con Universidad Católica.

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El volante se convirtió en pieza clave de Estudiantes de La Plata (REUTERS/Rodrigo Valle)

El técnico Alexander Medina ya asumió la inminente partida del volante y analiza nombres para cubrir la vacante. El primer movimiento post-venta tendrá, no obstante, un destino distinto al campo de juego: con la liquidez que genere la operación, la institución buscará acordar un plan de pagos con el Inter de Miami para levantar la inhibición que pesa sobre el club desde marzo de este año, originada en incumplimientos vinculados al pase de Facundo Farías. Esa deuda le impide actualmente hacer incorporaciones.

Una vez resuelta esa traba, el nombre que emerge con fuerza en los planes de Medina es el de Joaquín Correa. El delantero tiene contrato con el Botafogo hasta diciembre de 2027, pero el club brasileño ya habilitó las negociaciones y el propio Tucu mostró predisposición para volver al fútbol argentino, aun a sabiendas de que deberá resignar parte de sus pretensiones económicas.

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En Bologna, Amondarain encontrará como compañeros a Santi Castro y Benjamín Domínguez -ex Gimnasia y Esgrima La Plata- y tendrá su estreno en la Serie A el 22 de agosto, ante la Lazio. Desde el club italiano habían anticipado los motivos de su elección. “Tiene las características que buscamos, cuenta con la edad adecuada y su situación económica encaja dentro de nuestro proyecto”, sentenció Fenucci.