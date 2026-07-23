El concluyente discurso de Diego Latorre contra las teorías conspirativas sobre la final del Mundial: “El delirio es total”

El exfutbolista habló sobre el ruido que se generó tras el triunfo de España en la final

Diego Latorre rechazó de forma contundente las versiones conspirativas sobre la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 y bajó el análisis a la realidad. El exfutbolista sostuvo que el rival jugó mejor y que convertir la caída en una trama extradeportiva equivale a no aceptar lo ocurrido en la cancha.

La respuesta del exfutbolista llegó después de una ola de especulaciones en redes sociales tras el partido decisivo en Nueva Jersey. Latorre cuestionó en su cuenta de Instagram la acumulación de interpretaciones sobre el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni. “El delirio es total. Total. Que Messi pateó afuera en el calentamiento, que esa arenga no sé qué... Que el equipo no pateó al arco, que los jugadores no corrían, que Enzo Fernández se hizo echar... que los lesionados. El delirio es total”, afirmó.

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Una de sus frases contundentes se centró en el paso del tiempo: “Sigan así, el tiempo es sabio. Ya falta poco para que hablen Messi y los demás futbolistas”. Después apuntó contra quienes sostienen esas hipótesis y dejó planteada una defensa del plantel basada en el reconocimiento deportivo del adversario. “Eso es ser mal perdedor, no reconocer que hay otro equipo que jugó mejor y que las cosas que han sucedido son propias de un partido de fútbol. Nada más”, dijo.

Por último, remarcó: “Lo otro es hacer volar la imaginación y agarrarse de ese tipo de cosas para justificarse o quedarse satisfecho. Sentir el todos contra nosotros... el tiempo es sabio y pone las cosas en su lugar”.

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Latorre rechazó las supuestas teorías conspirativas de la caída del Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Buena parte de la narrativa conspirativa se activó por la difusión de un video en el que Lionel Messi les dice a sus compañeros, antes de salir al campo, “Tranquilidad, pensemos en jugar nomás”. Miles de usuarios interpretaron esa escena como señal de un clima anómalo dentro del grupo. Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del entorno del jugador, esa referencia estaba vinculada al contexto externo y a las presiones propias de una final.

La lectura de Latorre se apoyó en el desarrollo del partido y en la merma física que mostró la selección argentina en la definición. El equipo llegó a la final con la posibilidad de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva, pero el conjunto dirigido por Luis De La Fuente se impuso con claridad y se quedó con el título.

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En otro de sus análisis en sus redes, Latorre fue contundente al afirmar que “España fue mejor” y que “El corazón a veces no es suficiente, como se demostró, hay que jugar al fútbol”. Allí, también cuestionó el ruido externo que se generó. “Sé que por ahí andan circulando algunas teorías y demás. Yo no me quiero detener en eso, me parece absurdo. Prefiero siempre encontrar los argumentos futbolísticos y además creo que son cosas que no tienen ningún aval de ninguna naturaleza”, argumentó.

En esta misma línea, dentro de un extenso análisis en el que reflejó la superioridad de la Roja sobre el combinado de Lionel Scaloni, destacó: “Yo creo que fue como un virus que fue contagiando a todo el mundo y de ahí la Argentina no pudo salir. Nos gobernaron futbolística y anímicamente el partido. Lo otro yo no me voy a hacer eco. Espectacular lo de Argentina en el balance total. Me parece que el equipo deja buenas huellas hacia los jóvenes. España fue mejor. Punto. No pasa nada. Eso, incluso, es más sanador. España fue mejor, jugó mejor al fútbol. No solo que nosotros, que todos. Y ya está. Y punto. Eso es sanador, no la negación”.

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Latorre afirmó que España fue considerablemente superior a la Argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta)

En el clima de especulaciones, Mario Alberto Kempes es otro de los que salió al cruce de las versiones que circularon después del pitazo final. En un video publicado en Instagram, el exdelantero campeón del mundo en 1978 sostuvo: “Esas versiones que andan dando vueltas por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie”.

El exgoleador diferenció la baja de rendimiento de cualquier sospecha sin sustento sobre la conducta del plantel. “Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que un equipo que no compite”, señaló. Luego agregó: “Si queremos ser exigentes con el equipo, seamos exigentes como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento”.

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Kempes apeló a su experiencia con la camiseta argentina para reforzar su mensaje. “No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país. Y yo tuve esa suerte”, afirmó, antes de remarcar que los malos partidos forman parte del fútbol: “Hay días mejores, hay días peores. Yo lo viví muchas veces, mil veces quizás, pero hay que seguir adelante. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas”.

A las críticas contra las teorías conspirativas también se sumó Óscar Ruggeri desde el programa F90, de ESPN. El campeón del mundo de 1986 cuestionó una de las hipótesis más difundidas sobre un supuesto pedido a Messi para dejarse perder: “Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla’. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir a Messi, ¿quién?”. Luego reconoció el mérito del campeón: “Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España”.

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