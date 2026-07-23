Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo inaugura planta industrial Fogel en Villa Canales

La ampliación industrial forma parte de una inversión de USD 50 millones y se orienta a atender la demanda interna y los envíos hacia Norteamérica y América Latina, según se informó durante el acto

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Hombre hablando en un podio junto a bandera de Guatemala. Pantallas con logos Fogel Hoshizaki, refrigeradores comerciales. Audiencia sentada en mesas. Nave industrial de fondo con montacargas
Bernardo Arévalo asistió a la inauguración de la Mega Planta Fogel en Villa Canales y vinculó la expansión con empleo y manufactura avanzada en Guatemala. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo asistió a la inauguración de la Mega Planta Fogel en Villa Canales y vinculó la expansión con la generación de empleo y con la apuesta de convertir a Guatemala en una plataforma de manufactura avanzada, en un mercado de refrigeración comercial que, según las estimaciones técnicas citadas en el acto, crecerá 5% anual durante los próximos siete años.

La ampliación de la operación eleva en 50% la capacidad instalada de la compañía: pasará de fabricar algo más de 265 mil unidades al año a 400 mil. El nuevo complejo industrial también forma parte de una inversión de USD 50 millones orientada a atender la demanda del mercado local y de las exportaciones hacia Norteamérica y América Latina.

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Arévalo participó en la actividad junto con la ministra de Economía Gabriela García. Durante su intervención, presentó la decisión de la empresa como una señal de confianza en el talento guatemalteco, en la capacidad de los mercados y en un gobierno que, afirmó, busca ofrecer condiciones para que la economía beneficie a toda la población.

“Esto refleja también la economía que estamos construyendo, una economía capaz de producir cada vez más valor que aprovecha las fortalezas tradicionales para avanzar”, dijo el mandatario.

Seis personas con cascos blancos de seguridad en una fábrica con logotipos Fogel y Hoshizaki y una bandera de Estados Unidos
Un grupo de funcionarios y empresarios, con cascos de seguridad, recorre las instalaciones de una planta industrial de Fogel y Hoshizaki en presencia de la bandera de Estados Unidos. (Diario de Centroamerica)

La nueva planta busca llevar la producción de 265 mil a 400 mil unidades al año

La empresa opera actualmente en Mixco, pero trasladará su planta a Villa Canales como parte de su expansión. El proyecto apunta a consolidar a Guatemala como centro de manufactura de refrigeradores comerciales, con una capacidad mayor para abastecer tanto el mercado interno como los envíos a otros países de la región y a Norteamérica.

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Fogel, identificada en el texto oficial como una marca con 50 años de presencia en Centroamérica, tuvo sus orígenes en Norteamérica y pasó a ser una empresa familiar en sus últimos 40 años. La ampliación fue presentada como una apuesta por desarrollo y creación de puestos de trabajo en el mercado guatemalteco.

El presidente sostuvo que la manufactura tiene un peso central en la economía del país por su aporte a la producción, al empleo y a la generación de ingresos. Indicó que en 2025 el sector de la industria manufacturera alcanzó una producción de casi 25 millones de quetzales y que en el primer trimestre de 2026 registró un crecimiento interanual de 4,5%.

“Guatemala tiene la capacidad de aprovechar la experiencia y el dinamismo de sus sectores tradicionales para desde ahí dar paso a una plataforma para la manufactura avanzada”, afirmó Arévalo.

El gobierno vinculó la inversión con un entorno estable para nuevas empresas

El mandatario señaló que su gobierno trabaja para dar certeza a futuras inversiones mediante el fortalecimiento institucional y del Estado de Derecho, con el objetivo de ofrecer un entorno económico predecible y estable para las empresas. También vinculó esa estrategia con la inversión pública en salud, educación e infraestructura.

“Invirtiendo en salud, en educación, y en infraestructura para que más personas y familias puedan incorporarse a esta nueva economía y al incorporarse a esta economía generen el crecimiento que nuestro país necesita”, expresó.

Sobre la ampliación de la planta, Arévalo dijo que permite que Guatemala compita en procesos industriales que exigen mayor especialización y demuestra que el país sigue desarrollando capacidades para la manufactura avanzada. “Podemos producir más y podemos producir mejor, elevar nuestra productividad, incorporar más conocimiento a lo que estamos produciendo”, agregó.

Fogel también informó una alianza corporativa con la firma japonesa Hoshizaki, descrita como líder global con presencia en más de 40 países. La nueva planta fue presentada como un proyecto de alto impacto industrial y como parte del posicionamiento de Guatemala en la exportación de refrigeración comercial.

La compañía indicó que espera encontrar en Villa Canales y en áreas cercanas la mano de obra necesaria para operar maquinaria industrial de última generación. Para esa formación cuenta con el apoyo de Intecap, al que identificó como aliado estratégico para la capacitación de sus colaboradores.

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