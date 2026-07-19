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AWS logró solucionar un millonario problema que cobraba miles de dólares a clientes

Usuarios reportaron estimaciones astronómicas por servicios no utilizados tras un error en el cálculo del portal, un episodio que se viralizó en redes y foros

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Un fallo en la facturación de AWS mostró cargos de miles de millones y desató alarma entre clientes
Un fallo en la facturación de AWS mostró cargos de miles de millones y desató alarma entre clientes

El viernes 17 julio de 2026, miles de clientes de Amazon Web Services (AWS) se llevaron una sorpresa preocupante al consultar sus cuentas: el sistema de facturación mostraba cifras astronómicas, en algunos casos estimaciones de miles de millones de dólares por servicios en la nube que nunca habían utilizado.

La noticia se propagó rápidamente en foros y redes sociales, generando alarma entre empresas y usuarios individuales que dependen de la nube de Amazon para sus operaciones diarias.

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La importancia de este incidente va más allá del susto inicial. AWS es el proveedor de infraestructura digital de referencia para bancos, plataformas de video, aplicaciones de transporte, sistemas de almacenamiento y una infinidad de servicios cotidianos. Cualquier error de este tipo puede impactar la confianza en el sistema y poner en jaque la gestión financiera de sus clientes. Sin embargo, la compañía actuó con rapidez y logró resolver el fallo sin que los usuarios tuvieran que pagar los montos erróneos.

AWS corrigió un error que infló recibos hasta 2.500 millones de dólares y recomendó seguir su página de estado - REUTERS/Isabel Infantes
AWS corrigió un error que infló recibos hasta 2.500 millones de dólares y recomendó seguir su página de estado - REUTERS/Isabel Infantes

¿Qué ocurrió con la facturación de AWS?

Según comunicó Amazon, el problema comenzó el jueves por la noche, cuando su portal de facturación empezó a mostrar datos inexactos. Algunos usuarios reportaron recibos que superaban los 2.500 millones de dólares, mientras que otros recibieron alertas por cientos de millones. Las estimaciones incorrectas no reflejaban el uso real de los servicios, sino que se debieron a un error en el subsistema de cálculo de facturación.

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La empresa intentó revertir un cambio reciente, pero el fallo persistió durante varias horas el viernes. Finalmente, ingenieros de AWS identificaron la raíz del problema y restauraron la normalidad, garantizando a los clientes que no se cobrarían los montos inflados y que los cargos reales aparecerían reflejados correctamente en sus cuentas.

A través de su portavoz, Amazon indicó que el fallo no tuvo impacto en el uso real de los servicios ni en la continuidad de las operaciones de los clientes. La compañía recomendó a los usuarios consultar la página oficial de estado de AWS para actualizaciones y reiteró que las estimaciones erróneas serían corregidas automáticamente.

Plataformas de video, banca digital, sistemas de trabajo remoto y negocios de todos los tamaños utilizan AWS como base tecnológica. Para la mayoría de los usuarios, la nube es una “caja negra” que funciona detrás de escena, pero su correcto funcionamiento resulta esencial para la economía digital. Por lo que resulta indispensables funciones de corrección y restauración como la realizada por Amazon.

Formación gratuita en computación en la nube

AWS sostiene infraestructura de bancos, streaming y apps cotidianas, por lo que un fallo de este tipo afecta gestión financiera y percepción de confiabilidad, aunque el incidente quedó limitado a la visualización de cobros y no a cargos reales ni continuidad de servicio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
AWS sostiene infraestructura de bancos, streaming y apps cotidianas, por lo que un fallo de este tipo afecta gestión financiera y percepción de confiabilidad, aunque el incidente quedó limitado a la visualización de cobros y no a cargos reales ni continuidad de servicio - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En paralelo, Amazon anunció la expansión de su programa AWS Entrena a Bogotá, una iniciativa que ofrece cursos gratuitos de computación en la nube para el público general. El objetivo es acercar el conocimiento técnico a más personas y preparar nuevos perfiles para el mercado laboral digital.

El curso, disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, no requiere conocimientos previos y se imparte en formato virtual. Incluye módulos sobre fundamentos de la nube, uso de servicios de AWS y escenarios de aplicación en empresas y organizaciones. Al finalizar, los participantes reciben una constancia de participación, lo que puede ser un valor añadido en procesos de selección y desarrollo profesional.

Beneficios del programa

  • Acceso gratuito a contenidos oficiales de AWS
  • Flexibilidad para avanzar a ritmo propio
  • Certificación de participación
  • Enfoque práctico y actualizado

La inscripción se realiza a través de la plataforma oficial tic.bogota.gov.co, donde los interesados pueden registrarse y comenzar el curso en cualquier momento.

Aunque el incidente con AWS se resolvió sin consecuencias financieras para los clientes, el episodio recuerda la importancia de monitorear periódicamente la facturación y los consumos en plataformas cloud. Mantenerse informado a través de los canales oficiales y activar alertas de gasto ayuda a detectar a tiempo cualquier irregularidad.

Además, aprovechar programas de formación gratuitos como el de AWS puede facilitar la comprensión de cómo funciona la nube, permitiendo a usuarios y empresas gestionar mejor su infraestructura tecnológica.

El rápido accionar de AWS ante el error y su compromiso de comunicar e informar a los usuarios refuerzan la confianza en los servicios en la nube. La transparencia y la capacitación continua son claves para enfrentar los retos de un entorno digital cada vez más complejo y central en la vida diaria.

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