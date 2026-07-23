El Salvador

Gobierno salvadoreño busca inyectar fondos de un préstamo a la Cancillería para la promoción económica en el exterior

La reforma presupuestaria de 2026 que apunta a oficinas comerciales y licencias de software en el ramo de las Relaciones Exteriores de El Salvador

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Dos manos con traje y camisa se estrechan sobre una mesa. Una muñeca lleva un reloj de pulsera. Varios contratos y documentos descansan sobre la superficie.
Un embajador de El Salvador y un empresario extranjero formalizan un acuerdo comercial con un apretón de manos sobre una mesa con varios contratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno pidió incorporar USD 90.935 al presupuesto de 2026 para el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de financiar actividades de promoción económica en el exterior y reforzar capacidades operativas de la Cancillería. La solicitud fue presentada a la Asamblea Legislativa por el Ministerio de Hacienda.

La petición, remitida por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, responde a instrucciones de la Presidencia de la República. El documento plantea que la Asamblea Legislativa autorice la incorporación de esos fondos al presupuesto vigente para que la Secretaría de Relaciones Exteriores disponga de recursos adicionales durante el ejercicio fiscal.

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“Se requiere incorporar en el presupuesto vigente de 2026 la cantidad de US$90,935.00 con el objetivo de financiar actividades estratégicas de promoción económica en el exterior, así como una compra local complementaria de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de Office, destinados a fortalecer las capacidades operativas de esa institución; que sumado al monto programado en el ejercicio vigente por US$200,000.00, totaliza la cantidad de US$290,935.00″, justifica el documento.

El Gobierno pide incorporar USD 90.935 al presupuesto de 2026 para reforzar la promoción económica exterior.
El Gobierno pide incorporar USD 90.935 al presupuesto de 2026 para reforzar la promoción económica exterior.

Marco legal y origen de los fondos

La correspondencia entregada a la Asamblea Legislativa detalla que en julio de 2023, la Asamblea avaló un contrato de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por hasta USD 75 millones, para financiar el “Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador”, ejecutado por los ramos de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores.

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Dentro de ese programa, el Ministerio de Relaciones Exteriores coordina el proyecto de inversión 8551, denominado “Programa de fortalecimiento de oficinas económicas comerciales para atracción de inversionistas del extranjero, promoción y turismo – Componente tres, MIREX – CAF”.

Para ese proyecto ya se asignaron USD 995.213, con una ejecución acumulada en 2024 y 2025 de USD 393.199, y para 2026 se programaron USD 200.000. Tras esas asignaciones, queda un saldo disponible de USD 402.014 para el mismo programa.

Cómo se distribuirán los recursos

El Ministerio de Hacienda sostiene que, de ese saldo, es necesario incorporar al presupuesto vigente de 2026 la cantidad de USD 90.935. Según la solicitud, esos fondos permitirán financiar actividades de promoción económica internacional y cubrir la adquisición local de equipos informáticos, accesorios tecnológicos y licencias de software para reforzar las capacidades operativas de la Cancillería.

La reforma presupuestaria propone incrementar los ingresos por financiamiento multilateral con recursos del préstamo de hasta USD 75 millones y asignarlos a un programa de transformación del clima de negocios. (Alexandra Hill Tinoco)
La reforma presupuestaria propone incrementar los ingresos por financiamiento multilateral con recursos del préstamo de hasta USD 75 millones y asignarlos a un programa de transformación del clima de negocios. (Alexandra Hill Tinoco)

Con esa incorporación, la suma total de recursos programados para estas acciones en 2026, incluidos los fondos ya presupuestados, ascenderá a USD 290.935.

Alcance de la reforma presupuestaria

El proyecto de decreto legislativo establece que, en la Sección A del Presupuesto General del Estado, en el apartado de ingresos del Gobierno Central, se incrementará la fuente de financiamiento de organismos multilaterales con los USD 90.935 provenientes del préstamo con la CAF.

En el apartado de gastos, esos recursos serán asignados a la Unidad Presupuestaria 05, Programa para la Transformación del Clima de Negocios de El Salvador, en la línea de trabajo relativa a la transformación del clima de negocios, bajo la fuente de financiamiento de préstamos externos.

La solicitud también instruye a la Asamblea Legislativa a incorporar la pieza de correspondencia al proceso formal de formación de ley y a tramitar la iniciativa conforme a derecho, para que la reforma sea aprobada en tiempo oportuno.

La solicitud de Hacienda fue admitida en el pleno y pasará a estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

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