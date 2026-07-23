Es salvadoreña, Shakira la eligió por un video en redes y terminó bailando en la final del Mundial

Daniella Álvarez integró la coreografía de Shakira en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (TIMOTHY A. CLARY / AFP)

La final del Mundial 2026, celebrada el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, no solo concentró la atención del planeta con el partido entre España y Argentina por el título, sino también con un espectáculo de medio tiempo que paralizó a millones de espectadores.

En ese escenario estuvo Daniella Álvarez, una bailarina salvadoreña originaria del departamento de Santa Ana, quien formó parte del grupo de baile que acompañó a Shakira.

La oportunidad nació en las redes sociales, luego de que la artista colombiana convocara a sus seguidores a enviar videos bailando su tema “Dai Dai”, anunciando que observaría con atención las publicaciones para seleccionar a quienes la acompañarían en el escenario mundialista, aunque sin detallar los criterios de elección.

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Según relató a Infobae, el camino de Daniella hacia el evento comenzó de manera inesperada: “El maestro Fernando Llano me preguntó si quería grabar un video con su amiga Enola Bedard, quien buscaba bailarines para la canción de Shakira. Después de un día de ensayo y otro de grabación en Santa Mónica, Bedard publicó el detrás de cámaras en redes. Justo entonces, Shakira subió una historia y anunció que vería los videos de la canción para elegir a algunos fans que la acompañarían en el show”.

La participación de Danielle Álvarez en el show de Shakira surgió de una convocatoria en redes sociales para bailar la canción “Dai Dai”. (Redes sociales)

Aquel contenido en plataformas digitales captó la atención directa de la cantante y concretó la inclusión de la joven salvadoreña en el elenco.

Una Shakira muy cercana en los ensayos

Durante los días previos a la gran final en territorio estadounidense, el trabajo junto a la artista colombiana estuvo marcado por un ambiente de calidez y profesionalismo.

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“Fue una dinámica muy bonita, ella estuvo presente en todos los ensayos y tanto ella como su equipo nos recibieron de una manera muy linda, con los brazos abiertos y dispuestos a ayudar en todo momento. Definitivamente estoy muy agradecida por haber compartido con una mujer tan admirable y con una energía muy bonita”, subrayó la bailarina.

El impacto de saltar a la cancha ante un estadio colmado y una audiencia global significó un punto de quiebre en su carrera. “La energía era simplemente increíble, estábamos nerviosos pero la alegría, adrenalina y la emoción podían más que cualquier otro sentimiento. Fue algo inolvidable”, expresó.

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Shakira estuvo presente en todos los ensayos del show de medio tiempo, según el testimonio de Daniella Álvarez a Infobae. (Cortesía: Redes sociales)

Un momento imborrable

A la hora de definir el instante más significativo de toda la experiencia, Álvarez rememoró los primeros segundos de su salida a escena:

“Definitivamente sería cuando, al iniciar nuestra parte del show, me tomé un momento para ver a mi alrededor y sentir realmente lo que estaba viviendo, ver a esa cantidad de personas en el estadio y darme cuenta de que yo era tan afortunada para poder estar ahí parada al lado de grandes personas y artistas en un evento tan grande. Fue una sensación que agradezco haber vivido y la cual me llevo en el alma”.

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Daniella, con 19 años, vive actualmente en California. Aún tiene por delante un largo camino en el mundo del baile, una pasión que sigue desarrollando día a día.