El Salvador

A juicio el expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador por negociaciones ilícitas y cohecho

La jueza del Tercer Juzgado de Instrucción de San Salvador ordenó que el exfuncionario siga en prisión preventiva durante la vista pública, tras admitir evidencia documental, pericial y testimonial presentada por la Fiscalía

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Bandesal y la apertura a juicio contra Juan Pablo Durán: la decisión del juzgado en San Salvador y lo que queda por definirse (Foto cortesía FGR)
Bandesal y la apertura a juicio contra Juan Pablo Durán: la decisión del juzgado en San Salvador y lo que queda por definirse (Foto cortesía FGR)

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó este jueves la apertura a juicio contra el expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, por negociaciones ilícitas y cohecho propio.

Según la resolución, permanecerá bajo detención provisional mientras se desarrolla la vista pública.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), Durán Escobar habría autorizado el manejo de fondos millonarios entre 2019 y 2022 para obtener beneficios económicos propios, a favor de terceros, de un banco privado del cual era accionista y de un empresario del sector transporte en El Salvador.

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La investigación formal comenzó en marzo de 2022, poco después de su destitución como presidente de Bandesal, según la FGR.

Tal como informó este jueves el portal de Centros Judiciales, durante la audiencia, la jueza admitió prueba documental, pericial y testimonial ofrecida por la Fiscalía. La Fiscalía General señaló que el proceso contra Durán Escobar se sostiene en una investigación interna realizada en Bandesal, remitida a las autoridades competentes.

La detención y los antecedentes del caso

El 30 de septiembre de 2023, la FGR informó sobre la detención de Durán Escobar en el aeropuerto internacional de El Salvador, tras su regreso al país.

El exfuncionario del gobierno del primer periodo de Bukele fue acusado de actos arbitrarios y cohecho impropio, con afectación a la administración pública.

(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
(Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“En marzo del año pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se le realizó a Bandesal; en lugar de engavetarla como lo hacían antes, se la entregamos a la FGR para que ellos dedujeran responsabilidades”, publicó Bukele en su cuenta oficial en la red social X

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Bandesal fue designado por la Asamblea Legislativa para manejar un fideicomiso de USD 150 millones destinado a la adopción de bitcoin en el país, y la información sobre este fondo permanece en reserva. El uso y la administración de esos recursos, así como la relación entre Bandesal y la empresa Chivo S.A. de C.V., han sido objeto de cuestionamientos por falta de transparencia, según reportes de medios internacionales y nacionales.

La trayectoria del exfuncionario

En su trayectoria, Juan Pablo Durán Escobar también ocupó cargos como presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) durante el quinquenio presidencial de Mauricio Funes (2009-2014), magistrado del Tribunal Supremo Electoral (2004-2005) y diputado en la Asamblea Legislativa en los períodos 1994-1997 y 2006-2009, de a cuerdo con el historial laboral con el que contaba el Portal de Transparencia.

La jueza ordenó que el exfuncionario continúe bajo detención provisional hasta la realización del juicio ante uno de los Tribunales de Sentencia de San Salvador, donde se analizará la totalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.

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Vale mencionar que Bandesal fue designado por la Asamblea Legislativa para manejar un fideicomiso de 150 millones de dólares destinado a la adopción de bitcoin en el país. Otro exfuncionario de la gestión del presidente Bukele que ha sido detenido acusado de cohecho fue el comisionado Christian Flores.

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