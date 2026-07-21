Dispositivos que convierten un televisor sin internet en Smart TV: Google Chromecast, Amazon Fire TV y más

Hay varios aparatos streaming que se pueden conseguir en el mercado de empresas como Google o Amazon. (Fotocomposición Infobae)

Tener un televisor antiguo o sin conexión a internet ya no es excusa para perderse las últimas series, películas y eventos deportivos en streaming. La tecnología actual permite extender la vida útil de estos electrodomésticos mediante pequeños reproductores multimedia que se conectan al puerto HDMI.

Dispositivos como Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku ofrecen acceso inmediato a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+.

Su funcionamiento es sumamente accesible y práctico. Solo hay que enchufarlos, conectarlos a la red WiFi del hogar y comenzar a navegar por sus extensos catálogos.

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De qué forma conectar e instalar cualquier dispositivo en un televisor

Todos los dispositivos se conectan en el puerto HDMI ubicado en la parte trasera del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de conexión física es idéntico en casi todos estos reproductores. En primer lugar, se debe insertar el dispositivo (en formato stick o caja) en una entrada HDMI disponible en la parte trasera o lateral del televisor.

Luego, hay que conectar el cable de alimentación incluido a un puerto USB de la misma pantalla o, de preferencia, a un tomacorriente de pared mediante un adaptador para garantizar una energía constante y un rendimiento estable.

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Una vez encendido el televisor, se debe tomar el control remoto original y presionar el botón de entrada (generalmente etiquetado como “Input” o “Source”).

Se debe seleccionar la entrada HDMI correspondiente al puerto donde conectó el dispositivo (por ejemplo, HDMI 1 o HDMI 2). Inmediatamente aparecerá en pantalla la interfaz de bienvenida para iniciar la configuración inicial.

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Cómo usar el Google Chromecast en la pantalla

El televisor al conectar el Google Chromecast se vuelve compatible con aplicaciones streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Google Chromecast con Google TV funciona como un sistema operativo completo gestionado desde un control remoto propio. Tras conectarlo, hay que seguir las instrucciones en pantalla o utilizar la aplicación Google Home en un teléfono para vincular el dispositivo a su cuenta de Google y a la red WiFi.

La interfaz organizará las aplicaciones y ofrecerá pautas personalizadas basadas en los gustos de reproducción del usuario. Sumado a navegar por el menú con el mando a distancia, el Chromecast mantiene su función clásica de transmisión.

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El usuario puede abrir aplicaciones compatibles en su teléfono celular o computadora (como Google Fotos o navegadores web) y presionar el ícono de “Transmitir” para proyectar instantáneamente el contenido en el televisor.

Qué hacer para poner en marcha el Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV es compatible con Alexa. (Foto: Amazon)

Este aparato destaca por su integración nativa con el ecosistema de Amazon y el asistente de voz Alexa. Al encenderlo por primera vez, el sistema solicitará la conexión a la red WiFi y se deben ingresar los datos de una cuenta de Amazon.

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Una vez completado este paso, se debe acceder a la pantalla principal, donde se puede descargar aplicaciones desde la Appstore integrada. Para utilizar el dispositivo, hay que usar el control remoto incluido o mantener presionado el botón con el ícono de micrófono para darle comandos de voz a Alexa.

Es posible solicitarle que abra aplicaciones específicas, busque películas por título o género, e incluso que controle otros dispositivos inteligentes del hogar sin necesidad de escribir texto en la pantalla.

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Cómo configurar y usar un dispositivo Roku

Los dispositivos Roku brindan acceso a canales o aplicaciones populares. (Foto: Roku)

Son reconocidos por ofrecer una interfaz limpia, veloz y muy intuitiva. Durante la instalación, se debe seleccionar el idioma, conectar el aparato a la red WiFi y vincularlo a una cuenta gratuita de Roku.

El sistema ofrece una guía para agregar los “canales” favoritos, nombre con el que la plataforma denomina a las aplicaciones. La navegación se realiza mediante un control remoto sencillo provisto de botones de acceso directo a las plataformas.

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Asimismo, es posible descargar la aplicación de Roku en un teléfono inteligente para usarlo como control remoto secundario, buscar contenido con el teclado o escuchar el audio del televisor de forma privada mediante audífonos conectados al teléfono.