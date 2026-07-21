Tecno

Dispositivos que convierten un televisor sin internet en Smart TV: Google Chromecast, Amazon Fire TV y más

Hay reproductores streaming pequeños que se conectan al puerto HDMI del TV y, mediante la red WiFi, ofrecen acceso a aplicaciones como Netflix

Guardar
Google icon
Un reproductor Google Chromecast blanco y su control remoto, junto a un Amazon Fire TV Stick negro y su control remoto
Hay varios aparatos streaming que se pueden conseguir en el mercado de empresas como Google o Amazon. (Fotocomposición Infobae)

Tener un televisor antiguo o sin conexión a internet ya no es excusa para perderse las últimas series, películas y eventos deportivos en streaming. La tecnología actual permite extender la vida útil de estos electrodomésticos mediante pequeños reproductores multimedia que se conectan al puerto HDMI.

Dispositivos como Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Roku ofrecen acceso inmediato a plataformas como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+.

Su funcionamiento es sumamente accesible y práctico. Solo hay que enchufarlos, conectarlos a la red WiFi del hogar y comenzar a navegar por sus extensos catálogos.

PUBLICIDAD

De qué forma conectar e instalar cualquier dispositivo en un televisor

Vista trasera de un televisor negro sin cables visibles, con un pequeño adaptador HDMI inalámbrico conectado a un puerto lateral sobre un mueble de madera.
Todos los dispositivos se conectan en el puerto HDMI ubicado en la parte trasera del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de conexión física es idéntico en casi todos estos reproductores. En primer lugar, se debe insertar el dispositivo (en formato stick o caja) en una entrada HDMI disponible en la parte trasera o lateral del televisor.

Luego, hay que conectar el cable de alimentación incluido a un puerto USB de la misma pantalla o, de preferencia, a un tomacorriente de pared mediante un adaptador para garantizar una energía constante y un rendimiento estable.

PUBLICIDAD

Una vez encendido el televisor, se debe tomar el control remoto original y presionar el botón de entrada (generalmente etiquetado como “Input” o “Source”).

Se debe seleccionar la entrada HDMI correspondiente al puerto donde conectó el dispositivo (por ejemplo, HDMI 1 o HDMI 2). Inmediatamente aparecerá en pantalla la interfaz de bienvenida para iniciar la configuración inicial.

Cómo usar el Google Chromecast en la pantalla

Chromecast - Google TV - Smart TV - televisor - tecnología - 1 de junio
El televisor al conectar el Google Chromecast se vuelve compatible con aplicaciones streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Google Chromecast con Google TV funciona como un sistema operativo completo gestionado desde un control remoto propio. Tras conectarlo, hay que seguir las instrucciones en pantalla o utilizar la aplicación Google Home en un teléfono para vincular el dispositivo a su cuenta de Google y a la red WiFi.

La interfaz organizará las aplicaciones y ofrecerá pautas personalizadas basadas en los gustos de reproducción del usuario. Sumado a navegar por el menú con el mando a distancia, el Chromecast mantiene su función clásica de transmisión.

El usuario puede abrir aplicaciones compatibles en su teléfono celular o computadora (como Google Fotos o navegadores web) y presionar el ícono de “Transmitir” para proyectar instantáneamente el contenido en el televisor.

Qué hacer para poner en marcha el Amazon Fire TV Stick

Un dispositivo Amazon Fire TV Stick de color negro y su control remoto a juego yacen sobre una superficie beige clara con un fondo naranja rojizo
Amazon Fire TV es compatible con Alexa. (Foto: Amazon)

Este aparato destaca por su integración nativa con el ecosistema de Amazon y el asistente de voz Alexa. Al encenderlo por primera vez, el sistema solicitará la conexión a la red WiFi y se deben ingresar los datos de una cuenta de Amazon.

Una vez completado este paso, se debe acceder a la pantalla principal, donde se puede descargar aplicaciones desde la Appstore integrada. Para utilizar el dispositivo, hay que usar el control remoto incluido o mantener presionado el botón con el ícono de micrófono para darle comandos de voz a Alexa.

Es posible solicitarle que abra aplicaciones específicas, busque películas por título o género, e incluso que controle otros dispositivos inteligentes del hogar sin necesidad de escribir texto en la pantalla.

Cómo configurar y usar un dispositivo Roku

Roku TV
Los dispositivos Roku brindan acceso a canales o aplicaciones populares. (Foto: Roku)

Son reconocidos por ofrecer una interfaz limpia, veloz y muy intuitiva. Durante la instalación, se debe seleccionar el idioma, conectar el aparato a la red WiFi y vincularlo a una cuenta gratuita de Roku.

El sistema ofrece una guía para agregar los “canales” favoritos, nombre con el que la plataforma denomina a las aplicaciones. La navegación se realiza mediante un control remoto sencillo provisto de botones de acceso directo a las plataformas.

Asimismo, es posible descargar la aplicación de Roku en un teléfono inteligente para usarlo como control remoto secundario, buscar contenido con el teclado o escuchar el audio del televisor de forma privada mediante audífonos conectados al teléfono.

Temas Relacionados

DispositivosTelevisorInternetGoogle ChromecastAmazon Fire TVTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Falso o real? Cómo identificar el nuevo fraude del CAPTCHA y qué hacer si caes en la trampa

La estafa aparece durante la navegación con una verificación aparentemente normal, pero en lugar de un reto visual pide atajos del sistema para pegar y lanzar código oculto, abriendo la puerta a robo de credenciales

¿Falso o real? Cómo identificar el nuevo fraude del CAPTCHA y qué hacer si caes en la trampa

Batería caliente y consumo de datos inusual: las claves para detectar spyware en tu smartphone

Revisar administradores del dispositivo, permisos y consumo de red ayuda a identificar aplicaciones intrusivas

Batería caliente y consumo de datos inusual: las claves para detectar spyware en tu smartphone

Android 17 llega a Motorola: estos son los primeros celulares en recibir la actualización

La descarga del nuevo sistema operativo ocupa cerca de 4 GB y cada vez más modelos se incluirán en la lista

Android 17 llega a Motorola: estos son los primeros celulares en recibir la actualización

El código QR con el que puedes conectarte a cualquier red WiFi sin necesidad de contraseña

A esta es una solución pueden acceder usuarios de Android y iPhone sin descargar aplicaciones adicionales

El código QR con el que puedes conectarte a cualquier red WiFi sin necesidad de contraseña

Paso a paso para activar el modo Vengadores: Doomsday en WhatsApp

No requiere descargas adicionales ni modifica la funcionalidad de la aplicación. Permite cambiar los fondos de chat y crear fotos con IA

Paso a paso para activar el modo Vengadores: Doomsday en WhatsApp

DEPORTES

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Alexis Mac Allister escribió una conmovedora carta tras la derrota ante España en la final del Mundial

Marco Trungelliti superó a Juan Manuel Cerúndolo y lideró una jornada positiva para los argentinos en los ATP de Kitzbühel y Estoril

Cuándo arrancan las Eliminatorias del Mundial 2030: por qué jugará Argentina pese a ser anfitrión, el nuevo torneo y la chance de ampliar a 64 países

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

TELESHOW

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se despidieron de Nueva York después de 40 días en el Mundial 2026: las fotos

El contundente respaldo de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul luego de la derrota de Argentina en el Mundial

La increíble cita de Sofía Gonet con un hombre que le estaba siendo infiel a su novia: “Un caso para el FBI”

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Malvinas y tuvo que pedir disculpas

INFOBAE AMÉRICA

El Mundial 2026 rompió récords de audiencia en Estados Unidos y aumentó la popularidad de otros países

El Mundial 2026 rompió récords de audiencia en Estados Unidos y aumentó la popularidad de otros países

Venezuela: lo moral es lo eficaz

El Ejército libanés desplegó tropas en el sur del país tras la primera retirada israelí bajo el acuerdo trilateral

Trump se mostró dispuesto a dialogar con Hezbollah para apoyar las negociaciones entre Líbano e Israel

La familia de una nicaragüense fallecida en Zaragoza, España busca ubicar a sus compañeras de piso