Alarma por los adolescentes: Uruguay registró la menor cifra de suicidios en una década, pero preocupa el grupo de 10 a 14 años

El Ministerio de Salud Pública presentó datos de suicidio de Uruguay (Martin Cerchiari - Presidencia)

Uruguay tuvo, en 2025, una buena noticia en los datos sobre suicidios: la cantidad (668) fue la más baja en 10 años. Sin embargo, si este número se pone en perspectiva internacional, la realidad uruguaya es preocupante: la cifra representa una tasa de 19,16 por cada 100.000, casi el doble de la media regional y mundial.

Los datos fueron presentados el viernes 17, en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio. El Ministerio de Salud Pública (MSP) insistió en la necesidad de interpretar estos datos “con cautela” y sostener acciones de prevención a corto, mediano y largo plazo.

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"Hay que ser muy cautelosos cuando hablamos de este leve descenso. Es apenas esperanzador, pero se necesita mantener una tendencia durante años. Detrás de cada número estamos hablando de personas con trayectorias vitales interrumpidas, y de de sus familias y afectos”, dijo la directora general de Salud del MSP, Laura Llambí, al presentar las cifras.

Además de los 668 suicidios, durante el año se registraron 6.140 intentos correspondientes a 5.144 personas. Esta información permite “fortalecer el seguimiento clínico y orientar las políticas públicas”, indicó el MSP en la publicación oficial del evento.

La directora general de Salud del Ministerio de Salud Pública, Laura Llambí (Martin Cerchiari - Presidencia)

“Sabemos que los suicidios son multifactoriales. Lo estamos trabajando no solamente desde el sector salud, sino muy de la mano con otras sectoriales. Diseñamos políticas públicas basadas en evidencia, escuchando también a las personas, a las familias y a quienes han vivido de cerca estas situaciones”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al presentar la cifra.

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El 79% de los fallecidos por suicidio eran hombres y el restante 21% mujeres. Las mayores tasas se registraron en el grupo de personas de 80 años o más y en el grupo de 30 a 34 años. Pero más allá de estos datos, las autoridades advirtieron su preocupación por la cantidad de muertes de niños y adolescentes.

"Hay un grupo etario que nos preocupa muchísimo, que es el de 10 a 14 años. Por eso muchas de nuestras acciones están focalizadas en fortalecer los vínculos y generar entornos protectores para niñas, niños y adolescentes”, dijo Lustemberg en rueda de prensa.

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La ministra listó una serie de medidas para hacer frente a esta realidad. Destacó el fortalecimiento del Sistema Nacional de Registro Digital de Intentos de Autoeliminación, que está disponible en todas las puertas de emergencias del país. Esto le permite a los equipos acceder en tiempo real a la información para realizar un seguimiento del paciente.

El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y la viceministra de Interior, Gabriela Valverde (Martin Cerchiari - Presidencia)

Pensando en los suicidios de menores, el MSP lanzó la campaña “Vivir importa: hagamos red”, que está dirigida a personas de entre 12 y 24 años. Lo que se busca con este programa es el apoyo entre pares.

Días antes de presentar estos datos, el MSP había anunciado el financiamiento de 42 proyectos comunitarios en el marco de una iniciativa de salud mental, que busca dar “respuesta locales” a los problemas. Estos proyectos están pensados en particular para las personas mayores.

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En México, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar al +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

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En Uruguay, las personas que necesiten orientación o apoyo pueden comunicarse con la Línea de Prevención del Suicidio, disponible a través del 0800 0767 o *0767. Esta línea telefónica es gratuita, atendida por profesionales las 24hs, todos los días. La línea de apoyo emocional, en tanto, es el 0800 1920