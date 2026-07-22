La actividad económica cayó 0,5% en mayo pero se mantuvo por encima del mismo mes del año pasado

La actividad económica experimentó su segunda caída al hilo en mayo.

La actividad económica cayó 0,5% mensual en mayo según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), tras la caída de 1,5% de abril. Al mismo tiempo, la variación interanual exhibió una suba de 0,2 por ciento.

En el quinto mes del año, ocho de los quince sectores que integran el EMAE mostraron incrementos frente al mismo mes de 2025. Entre los rubros con mayor crecimiento se ubicaron Explotación de minas y canteras, con un alza interanual del 15,7%, y Electricidad, gas y agua, que avanzó 8 por ciento.

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El sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 4,6% interanual y tuvo el mayor impacto positivo sobre el EMAE, seguido por Explotación de minas y canteras. En conjunto, estos dos sectores sumaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del índice.

En contraste, siete sectores presentaron caídas respecto al año anterior. El mayor descenso correspondió a Pesca, que retrocedió 29,3 por ciento. Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones también registraron bajas, de 5,6% y 4,3% respectivamente. En total, estos tres sectores restaron 1,4 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

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A través de sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la actividad económica “acumuló un crecimiento de 1,7% en los primeros cinco meses del año en relación a igual período de 2025″.

“El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,7% en los primeros 5 meses de 2026 en relación a igual período del año pasado. El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011″, precisó Caputo en la plataforma X.

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Durante el primer cuatrimestre de 2026, la economía evidenció un comportamiento fluctuante, con un aumento en enero, descenso en febrero, recuperación en marzo y una contracción en abril. Aunque se proyecta una expansión para el año, la mayoría de las estimaciones ajustaron sus expectativas y prevén un crecimiento inferior al 3,5 por ciento.

Mientras sectores como energía y minería mantuvieron tasas de crecimiento, la actividad económica en su conjunto continúa expuesta a fluctuaciones y sin indicios firmes de recuperación sostenida. Se observa un desarrollo “a dos velocidades”, con avances en agro, minería y energía, frente a una industria y construcción que muestran escaso dinamismo.

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El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, apuesta a que la construcción impulse la reactivación de la actividad económica. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El sector que mira el Gobierno

Caputo busca impulsar la actividad económica en el segundo semestre a través del sector de la construcción. El ministro señaló que los “mejores 18 meses” llegarían acompañados de la Inocencia Fiscal y la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

En este marco, representantes del Ministerio de Economía mantienen conversaciones con actores del sector para acordar el pago de deudas pendientes con contratistas estatales. Además, ya circulan proyectos para reactivar la construcción de viviendas destinadas a la clase media. Entre las iniciativas figura la venta de acciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) y la creación de Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

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En el equipo económico consideran a la construcción un motor clave para la recuperación. El viceministro José Luis Daza afirmó que se analizan alternativas para incentivar el crédito tanto en pesos como en dólares, con especial foco en la construcción. Según fuentes consultadas por Infobae, las propuestas en estudio incluyen la venta de activos del FGS y la futura puesta en marcha de los FAL.

Empresarios del sector acercaron iniciativas para dinamizar el mercado de viviendas para la clase media. Una de las principales consiste en destinar recursos obtenidos por la venta de acciones del FGS, lo que requeriría la aprobación de una ley en el Congreso, a la reducción de hipotecas por un monto estimado entre USD 15.000 millones y USD 20.000 millones, buscando así ampliar el acceso al crédito habitacional.

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Otra propuesta relevante contempla modificar la estructura del FAL para pasar de cuentas individuales por empresa a una o varias cuentas agrupadas. De este modo, el excedente no destinado a indemnizaciones podría orientarse a financiar hipotecas y fortalecer la oferta crediticia. “Si se nuclean todas en un FAL, como el monto que vos usas para pagar indemnizaciones es muy minoritario, vas a tener un remanente muy importante que, en vez de ser colocado en cualquier cosa, se coloque en hipotecas”, explicaron a Infobae fuentes involucradas en las negociaciones.