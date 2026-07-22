Cómo se logra tener internet y WhatsApp desde un avión

Muchos usuarios buscan acceder a aplicaciones de mensajería para estar en contacto con seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos pasajeros se preguntan cómo es posible enviar mensajes por WhatsApp o navegar en internet desde un avión mientras la aeronave sobrevuela océanos y continentes a más de 10.000 metros de altura.

La necesidad de conectividad responde a diferentes motivaciones, desde compromisos laborales hasta la comunicación urgente con familiares o el acceso a entretenimiento en tiempo real.

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La respuesta tecnológica que lo hace posible radica en la evolución del internet satelital, con servicios como SpaceX, que traen una infraestructura para transformar la experiencia a bordo de las principales aerolíneas del mundo.

Cómo funciona el internet satelital a bordo de un avión

Starlink, el internet satelital de SpaceX, permite una conexión más estable durante un vuelo. (Foto: Europa Press)

El acceso a internet en pleno vuelo depende de la instalación de antenas especiales en la aeronave que se conectan con satélites en el espacio.

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Históricamente, este servicio utilizaba unos pocos satélites de gran tamaño ubicados en órbita geoestacionaria (GEO), a más de 35.000 kilómetros de la Tierra. Esta tecnología provocaba latencias elevadas y velocidades reducidas, lo que limitaba la experiencia del usuario.

La llegada de SpaceX y su proyecto Starlink cambió este escenario. Miles de pequeños satélites en órbita terrestre baja (LEO), ubicados a solo 550 kilómetros de altitud, permiten una conexión casi inmediata entre el avión y la red global.

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Esta reducción en la distancia de transmisión habilita velocidades de hasta 220 a 500 Mbps por avión y una latencia mínima de 20 a 40 milisegundos. Gracias a esta infraestructura, los pasajeros pueden enviar y recibir mensajes en WhatsApp, realizar videollamadas o ver contenido streaming en alta definición desde su asiento.

Qué empresas ofrecen el servicio de internet satelital y en qué rutas está disponible

Aerolíneas como United Airlines han incorporado internet satelital en diversas rutas internacionales y regionales. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz//File Photo)

La cobertura y gratuidad del internet satelital varían según la aerolínea y la ruta elegida. United Airlines lidera la implementación de Starlink en América, con más de 300 aviones regionales integrados y una proyección de sumar más de 500 aeronaves de su flota principal.

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Hawaiian Airlines ofrece la misma tecnología en sus aviones Airbus A330 y A321neo, cubriendo trayectos relevantes entre el continente americano, Asia y Oceanía.

En el ámbito de las rutas transatlánticas y globales, Qatar Airways destaca por ofrecer banda ancha satelital en sus modelos Boeing 777, 787 y Airbus A350. Por su parte, Air France ha avanzado en la integración progresiva del sistema, incluyendo tanto aviones regionales como de largo alcance en su red de servicios.

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Cómo es posible conectarse al internet satelital durante el vuelo

El acceso al WiFi a bordo se realiza tras activar el modo avión y seleccionar la red oficial de la aerolínea en el dispositivo personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso técnico para utilizar internet a bordo se ha simplificado respecto a los antiguos sistemas de WiFi. Los pasajeros deben activar el modo avión en sus dispositivos antes del despegue y luego conectar el receptor WiFi cuando la tripulación lo autoriza.

El usuario selecciona la red inalámbrica oficial de la aerolínea y accede a un portal de bienvenida a través del navegador. El sistema puede requerir la validación mediante una cuenta de usuario existente o permitir el acceso directo.

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Este proceso tarda menos de un minuto y habilita el uso inmediato del internet de banda ancha, lo que facilita el envío de mensajes, la descarga de archivos o la realización de videollamadas sin interrupciones.

El acceso es gratuito para todos los pasajeros del avión

Algunas aerolíneas ofrecen conexión sin cargo a Starlink, mientras que otras limitan el acceso gratuito a sus programas de viajero frecuente. (Foto: Europa Press)

El modelo de acceso gratuito o restringido al internet satelital depende de las políticas de cada compañía aérea. United Airlines ha optado por ofrecer el servicio de manera universal y sin restricciones de membresía a todos los pasajeros de sus vuelos integrados con Starlink.

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En contraste, otras aerolíneas como Air France condicionan la gratuidad a la pertenencia a programas de viajero frecuente, como Flying Blue, mientras que Southwest exige la inscripción previa en su programa Rapid Rewards.

Las condiciones pueden variar incluso dentro de una misma aerolínea, así que es clave consultar las políticas al momento de reservar el vuelo. Aunque SpaceX no cobra al pasajero final, las aerolíneas establecen sus propios criterios comerciales y de acceso en función de acuerdos internos y normativas regulatorias.

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